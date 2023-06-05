12 неподражаемых нарядов из кино, которые чуть не отодвинули самих актрис на второй план

Наряды в кино порой не менее значимы, чем сам сюжет. Ведь благодаря костюмам можно не только передать атмосферу фильма и без слов рассказать о времени, в котором происходит его действие, но и подчеркнуть характер героя, который их носит. Не зря же особенно удачно подобранные платья становятся культовыми и даже влияют на мир моды.

1. Одри Хепберн, «Забавная мордашка» (1957)

© Funny Face / Paramount Pictures , Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Как и во многих других своих фильмах, в этом Одри с изяществом носит наряды от Givenchy. Все костюмы ее персонажа не только стали легендарными, их еще и до сих пор копируют мировые знаменитости. К примеру, красное платье без бретелек даже сейчас частенько встречается на красных дорожках.

2. Энн Хэтэуэй, «Дьявол носит Prada» (2006)

Журнал Vogue объявил наряды из этого фильма поистине культовыми и стильными. Думается, особенно впечатляющим было платье, которое Энди Сакс, главная героиня, надевает в завершающей сцене. Наряд был настолько элегантным, что стал источником вдохновения для многих зрительниц.

3. Кира Найтли, «Анна Каренина» (2012)

Художница по костюмам Жаклин Дюрран, ответственная за наряды в фильме, призналась, что вдохновлялась модой 1950-х годов, а не эпохой, в которой разворачивается сюжет ленты. Объемная юбка отражает модные течения XIX века, а вот верхняя часть платья сильно отличается по стилю. Кроме того, черный цвет наряда ярко выделяется на фоне остальных персонажей, которые были одеты в «кислые пастельные тона». По словам Дюрран, эти элементы были задуманы, чтобы подчеркнуть экстравагантность Анны и ее непохожесть на остальных. В издании Vogue это платье назвали одним из культовых черных нарядов в мировом кинематографе.

4. Грейс Келли, «Поймать вора» (1955)

Выбрать самое очаровательное платье среди всех, в которых предстает Грейс Келли в этом фильме, нелегкая задача. Однако именно этот наряд особенно запоминается. И все благодаря своему простому, но продуманному дизайну и нежной цветовой палитре. Журнал Vogue даже включил это платье в список самых красивых голубых нарядов в истории кинематографа.

5. Дженнифер Лопес, «Госпожа горничная» (2002)

Множество нарядов, которые были представлены Джей Ло на экране, повлияли на модные тренды. К числу таких относится и винтажное розовое платье из ленты «Госпожа горничная». Кстати, сама Дженнифер принимала активное участие в разработке дизайна этого и других нарядов для ее персонажа.

6. Вайнона Райдер, «Эдвард Руки-ножницы» (1990)

Модные специалисты обсуждают уникальный шарм, характерный для всех фильмов Бертона. А по нарядам, в которых щеголяют его персонажи, можно изучать искусства стиля. Яркий пример этого — белое платье, в котором Вайнона Райдер ближе к концу фильма «Эдвард Руки-ножницы» танцует в незабываемой сцене со снежинками. Пастельные оттенки и винтажный силуэт придают ей почти сверхъестественный облик.

7. Кэрри Фишер, «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

От белого костюма принцессы Леи так и веет чем-то космическим, и это вполне отражает дух всей франшизы. Одно модное издание считает, что этот наряд воплощает важные модные тренды 1970-х годов: драпировку, объемные рукава и высокий воротник. А сочетание с белыми сапогами сделало это платье легендой в истории моды.

8. Кейт Уинслет, «Титаник» (1997)

Фильм был удостоен «Оскара» в номинации «Лучший дизайн костюмов», и это совершенно заслуженное признание. Наряды в киноленте действительно великолепны. Настолько, что даже спустя 21 год после выхода фильма была организована их выставка. В ней участвовали, к примеру, черно-белое платье Розы, которое она носила во время путешествия на «Титанике», а также воздушное платье в сиренево-розовых тонах, в котором главная героиня провела вторую половину фильма.

9. Дженнифер Лоуренс, «Афера по-американски» (2013)

Фильм с легкостью переносит нас в атмосферу 1970-х годов, и во многом это достигается благодаря костюмам. Особенно выделяется платье, которое носит героиня Дженнифер Лоуренс. Оно было сшито вручную из материала, напоминающего виниловую кожу, но с легким сиянием. Это платье можно смело назвать по-настоящему уникальным. Журнала Vogue даже внес его в список лучших белых нарядов, когда-либо показанных на киноэкране.

10. Линдси Лохан, «Дрянные девчонки» (2004)

В фильме «Дрянные девчонки» были показаны моднейшие тренды начала нулевых. Стиль, в котором были одеты героини этой ленты, полностью отражал образ жизни и предпочтения молодых девушек того времени. К примеру, платье, которое главная героиня Кэйди Хирон надела на собственную вечеринку, было признано журналом Harper’s Bazaar легендарным.

11. Софи Лорен, «Арабеска» (1966)

Гардероб персонажа Софи Лорен с фильме «Арабеска» считается одним из самых шикарных. Да, актриса сменила множество ярких нарядов в этой ленте, но самым эффектным было, пожалуй, платье от Dior из нежно-розовой органзы. Подобные платья до сих пор в почете, их нередко можно увидеть на красной дорожке.

12. Марго Робби, «Вавилон» (2022)

Спору нет, художница по костюмам Мэри Зофрес потрудилась для этого фильма на славу. Все наряды получились исключительными, но особенно ярким оказалось красное платье Нелли Ларой. За него Мэри даже была номинирована на «Оскар», а журнал Vogue внес его в список самых красивых красных платьев в истории кино.