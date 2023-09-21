12 незаслуженно забытых кинолент, которые для осенних вечеров самое то

Когда надвигаются холода, все больше хочется закутаться в плед, заварить чай и включить какой-нибудь фильм. А чтобы не мучиться с выбором, мы уже разыскали для вас первоклассные кинокартины, которые вы наверняка не смотрели. Здесь найдутся и романтичные ленты, и сказочные истории, и драмы — словом, на любой вкус и цвет.

Из жизни отдыхающих (1980)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6 Дело происходит поздней осенью на курорте. Вокруг бесконечная скука. Отдыхающие не заняты ничем, кроме как пустыми разговорами о бытовых перипетиях и о здоровье. В числе этой компании и два замкнутых, одиноких человека средних лет — Надежда и Алексей. Они уже не надеялись побороть вторгшееся в их жизнь уныние, но судьба решает свести их друг с другом.

Осенняя история (1979)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,9 Начинающий журналист Артем приезжает в родной город в командировку. Дело в том, что в редакцию газеты, где он работает, приходит тревожное письмо. В нем говорится, что учительница местной школы Ольга Денисовна отправляется на пенсию, но явно не по своей воле. Артем решает разобраться в ситуации и добиться справедливости.

Я буду ждать... (1979)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7 Никита — студент и спортсмен. Жизнь его складывается неплохо: он уже на последнем курсе вуза, на соревнованиях у парня одни победы, а еще у него есть девушка. Внезапно Никита влюбляется в случайную прохожую Анну, которая намного старше его. А вечером эта женщина приходит к нему в дом вместе с приятелем его отца. Влюбленность превращается в настоящее наваждение. Никита забывает обо всем, бросает девушку и начинает добиваться расположения Анны.

Поздняя любовь (1983)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9 Фильм снят по одноименной пьесе Александра Островского. Некогда известный и состоятельный адвокат Маргаритов в одночасье становится нищим из-за предательства своего писаря. Жена героя уходит из жизни, и у него остается лишь дочь Людмила. Вместе они переезжают в захолустье и поселяются в бедном доме. От безысходности и тоски Маргаритов живет только интересами своей дочки. Неожиданно Людмила влюбляется в молодого человека Николая. Молодой человек задолжал кое-кому крупную сумму денег. И теперь ради него героиня должна подставить своего отца.

Капитан Фракасс (1984)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,1 События разворачиваются во Франции XVII века. Главный герой — барон де Сигоньяк (Олег Меньшиков), обедневший и разочарованный в жизни человек. Однажды он впускает в свой дом странствующих артистов... А потом принимает кардинальное решение: бросает свой замок и присоединяется к труппе. По пути один из артистов погибает, и барон начинает играть его роль — капитана Фракасса. Здесь же герой находит свою любовь — актрису Изабель. Но в Париже ему приходится побороться за девушку, так как на нее положил глаз влиятельный герцог. Мне очень нравится этот замечательный и душевный фильм. Бескрайние поля, распутица осенних дорог, пронизывающий ветер, жухлые осенние цвета — все это создает достоверность, которой веришь и которой очаровываешься. © Oleg Olegovich — 5218 / «Кинопоиск»

Маленькое одолжение (1984)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2 Главный герой — певец Валентин Озерников. Перед поездкой на гастроли он получает от некоего незнакомца просьбу — передать его жене одну вещь. Однако супруга не приходит на вокзал, и Валентину приходится отправиться на поиски этой женщины. Невольно герой погружается в чужую жизненную драму, и это заставляет его задуматься о собственной судьбе. Главную роль в фильме сыграл Николай Караченцов. Именно в этой ленте артист исполнил песню «Кленовый лист», ставшую в итоге его визитной карточкой.

Осенние сны (1987)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9 В глухой деревне осталось только трое жителей: старики Ганна, Василь и Микита. По разным обстоятельствам все они живут без семей. Герои пытаются избежать одиночества и общаются друг с другом. Однако это дается им нелегко. Василь и Микита — мужчины со сложным характером и с диаметрально противоположными точками зрения на все. Они постоянно ругаются, а добрая и миролюбивая Ганна приходит им на помощь.

Храни меня, мой талисман (1986)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2 Дело происходит осенью в пушкинской усадьбе в Болдино. Сюда приезжает журналист Алексей (Олег Янковский) со своей женой Татьяной, чтобы сделать репортаж о празднике, посвященном поэту. За супругами увязывается некий Анатолий Климов (Александр Абдулов). Он достает пару рассуждениями о Пушкине и Дантесе. Климов явно занимает сторону последнего. И все словно идет к тому, что Алексей и Анатолий должны повторить судьбу Пушкина и Дантеса. Два великих актера. И настоящий триллер. © zeddy_bear / «Кинопоиск»

Сказки старого волшебника (1984)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,7 Сюжет кинокартины напоминает сказку о Спящей красавице. Однако, помимо главной линии, здесь еще и много второстепенных. Например, противостояние доброй феи и злой колдуньи, финал которого неоднозначен. Потому что вдруг оказывается, что сторона добра не всемогущая. Или история непростого брака Синей Бороды, который терпит свою деспотичную жену (Евгения Симонова). А еще зритель увидит принца, расколдовывающего принцессу, в старости. Обязательно посмотрите! В этом фильме я нашла и счастье, и смех, и слезы, и добро, и зло... Сказка, но какая чудная! © afan-project / «Кинопоиск»

Старший сын (1975)

Рейтинг «Кинопоиска» — 8,2 Два приятеля — Владимир (Николай Караченцов) и Семен (Михаил Боярский) — опаздывают на последнюю электричку. Они остаются в чужом городе без крыши над головой. В итоге герои идут в первую попавшуюся квартиру, и, чтобы им позволили остаться на ночлег, Владимир представляется внебрачным сыном главы семейства (Евгений Леонов). Неожиданно их истории верят.

Осень (1974)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,4 У Ильи бездетный и несчастливый брак, а Саша в разводе. Они знакомы друг с другом с детства и когда-то должны были пожениться, но не сложилось. Встретившись спустя много лет, герои понимают, что их чувства не остыли. Тогда они бросают все и уезжают в деревню, представляясь там супружеской парой. Но Илью не покидают тревожные мысли о том, что же ему делать дальше.

Прости (1986)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7 В один ноябрьский день в лаборатории, где работает Маша (Наталья Андрейченко), раздается звонок. Женщине сообщают, что ее муж ей изменяет. Позже героиня действительно видит супруга с любовницей. Случившееся запускает череду разочарований и крайне драматичных событий, которые произойдут с Машей всего лишь за один день. Впервые увидел этот фильм еще подростком. С тех пор я его пересматривал не единожды. И этот фильм в данный момент я считаю одним из своих любимых. Вневременное кино, которое берет за живое. © Эмирикуэй / «Кинопоиск»