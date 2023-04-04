12 пар культовых влюбленных, которых сыграли разные актерские тандемы. И зрители спорят, кто справился круче

У каждого из нас найдется любимая версия «Джейн Эйр» или «Шерлока Холмса». Можно часами спорить о том, чей Бэтмен или Дракула лучше. То же самое касается и парочек в кино. Кто-то без ума от Киры Найтли и Мэттью Макфэдьена в «Гордости и предубеждении», а кому-то не лень в сотый раз пересматривать версию 1995 года с Дженнифер Эль и Колином Фертом. Мы сравнили актерские дуэты, которые сыграли культовых влюбленных, и нам очень интересно узнать и ваше мнение.

Харли Квинн и Джокер

Джокера сыграли множество актеров, например Джаред Лето и Джек Николсон. О том, кто из них справился лучше, поклонники комиксов спорят наперебой. Исполнить роль подруги культового злодея Харли Квинн довелось также нескольким актрисам, в том числе и Марго Робби. А в 2024 году на экраны выйдет 2-я часть «Джокера» с Хоакином Фениксом. Харли в нем сыграет Леди Гага — кадр со съемок уже появился в сети. Так что скоро у поклонников вселенной появится еще один повод для обсуждения.

Ромео и Джульетта

Экранизация «Ромео и Джульетта» 1968 года с Леонардом Уайтингом и Оливией Хасси считается одной из классических. Фильм можно назвать каноничным, ведь его создатели не стали отступать от оригинала буквально ни на шаг. Чего не скажешь о других, более вольных адаптациях. Например, еще одна запоминающаяся картина была снята в 1996 году, главные роли в ней исполнили Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс. У зрителей по поводу фильма полярные мнения. У одних современная версия «вызывает смех, и никаких серьезных эмоций». Другие с этим не согласны. Фильм 1968 года — единственный стоящий. Остальные меркнут на его фоне. © RockyMtnVideo / IMDb

Джейн Эйр и мистер Рочестер

Версия «Джейн Эйр» 1983 года с Тимоти Далтоном считается каноничной, а их дуэт с Зилой Кларк многие называют лучшим. Фильм 2011 года хотя и мало отклоняется от романа, но снят в своеобразной манере. И, несмотря на выдающуюся игру актеров — пару сыграли Майкл Фассбендер и Миа Васиковска, — некоторые поклонники называют его «худшим фильмом в плане режиссуры, который они когда-либо видели». Как поклонник со стажем, я видел много адаптаций романа. Большинство из них — это просто 2-часовые фильмы, которые отчасти отражают ключевые моменты книги. Однако картина с Тимоти Далтоном буквально оживила произведение. Зила Кларк в роли Джейн впечатляет. Чем чаще смотрю другие экранизации, тем больше уважаю сериал BBC. © Curly-10 / IMDb

«Джейн Эйр» 2011 года — это скучная, тоскливая, монохромная ерунда. Фильм начинается с того, что Джейн рыдает, бесцельно бродит по скале, а затем вырубается. Почему режиссер превратил дерзкую, яркую героиню в серую неудачницу? © Danusha_Goska / IMDb

Эмма Вудхаус и Джордж Найтли

Некоторым кажется, что Эмма из одноименного произведения не самый приятный персонаж. В 1996 году героиню сыграла Гвинет Пэлтроу, а ее возлюбленного — Джереми Нортэм. Эта роль актрисы считается одной из ее лучших работ. А в фильме 2020 года образ богачки воплотила на экране Аня Тейлор-Джой. Ее игра вызвала у поклонников смешанные чувства. Пару ей составил Джонни Флинн. «Эмма» — один из моих любимых романов Джейн Остин. Но фильм 2020 года — это попросту пародия. Костюмы, прически и места съемок хороши, но не отменяют того факта, что режиссер и актриса вообще не поняли книгу. © debdshaw60 / IMDb

Элизабет Беннет и мистер Дарси

Courtesy Everett Collection / EAST NEWS , UNIVERSAL PICTURES / Album/EAST NEWS

Культовая книга «Гордость и предубеждение» адаптирована для кино и телевидения более чем 15 раз. Мнения об экранизациях кардинально разные, и выбрать лучшую картину попросту невозможно. У мини-сериала BBС 1995 года самый высокий рейтинг — 8,9, тогда как другие картины оценены немного ниже. Фильм с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдьеном имеет рейтинг 7,8. Мнения зрителей также разнятся, но дуэт Колина Ферта с Дженнифер Эль называют лучшим, а вот версию с Найтли — карикатурой.

Ребекка и Максим де Винтер

Как и у других классических произведений, у «Ребекки» десятки экранизаций. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Но самая свежая картина, 2020 года, получила удивительно низкий рейтинг. У мини-сериала с Люси Коху и Чарльзом Дэнсом рейтинг гораздо выше — 7,3 балла на IMDb. К сожалению, эта версия (2020) уступает почти во всех аспектах. У нее есть свои плюсы, но из всех 4 версий «Ребекки» эта худшая. © TheLittleSongbird / IMDb

Версия 2020-го — это просто пародия на фильм. По сравнению с романом или шедевром Хичкока это фильм грубый и клишированный. Лили Джеймс переигрывает, Максим получился слабый и какой-то непонятный. © mikemikeparker / IMDb

Кэтрин Эрншо и Хитклифф

PARAMOUNT PICTURES / Album/EAST NEWS , Album Online/East News

Согласно IMDb, существует 10 адаптаций романа «Грозовой перевал». Самая популярная версия — 2009 года с Шарлоттой Райли и Томом Харди. Химию между героями отметили все зрители. К фильму 1992 года есть вопросы. Часто его создателей обвиняют в том, что они слишком сильно сжали историю и в итоге фильм идет 1 час и 45 минут. Главные роли там сыграли Рэйф Файнс и Жюльет Бинош. Это единственная картина, где Кэтрин и Кэти играет одна и та же актриса.

Джейн и Тарзан

Тарзан и Джейн — еще одна культовая парочка. В некоторых фильмах герои будто притянуты друг к друг магнитом, а в каких-то они вовсе не смотрятся вместе. Например, зрители ругают «Тарзан. Легенда» 2016 года. Главные роли в нем сыграли Александр Скарсгард и Марго Робби. Да и версия 1998-го с Ван Дином и Марч восторга не вызывает. Рейтинг лучших возглавляет черно-белый фильм 1934 года.

Несмотря на провал в прокате, фильм приобрел культовый статус, его даже внесли в список «Национального реестра фильмов». Критики отзываются о нем восторженно, а на агрегате Rotten Tomatoes картина заработала себе 100%-ный рейтинг одобрения.

Мортиша и Гомеc Аддамс

Выбор актеров для сериала «Уэнсдэй» возмутил поклонников семейки до глубины души. Дуэт Кэтрин Зеты-Джонс и Луиса Гусмана назвали скучным: якобы между ними нет «химии». Тогда как в культовой экранизации 1991 года, где сыграли Анжелика Хьюстон и Рауль Хулия, на парочку действительно приятно смотреть.

Линнет и Саймон Дойл

Помимо свежей экранизации детектива «Смерть на Ниле», есть менее известный фильм 1978 года. Там роль Линнет исполнила Лоис Чайлз, а Саймона — Саймон Маккоркиндейл. Многим старая версия пришлась по душе больше, так как в ней сыграли Питер Устинов (исполнил роль сыщика), а также такие звезды кинематографа, как Мэгги Смит и Дэвид Нивен. Сэкономьте время и посмотрите фильм 1978 года с Питером Устиновым в роли Пуаро. Или сериал с Дэвидом Суше. Они в сто раз лучше, чем этот мусор. © joshgibbs-35276 / IMDb

Мэри и Джон Ватсон

Споры о том, какая экранизация историй о Шерлоке Холмсе лучше, тянутся уже много лет. Обычно баталии разворачиваются между поклонниками британского сериала с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли и версии с Робертом Дауни — младшим. На самом деле в обеих адаптациях роль Мэри по сравнению с книгой заметно преувеличена. Однако и Келли Райлли, и Аманда Аббингтон справились со своей ролью на 5 с плюсом. Также с ролью Ватсона великолепно справились оба актера — Джуд Лоу и Мартин Фримен.

Дэйзи и Гэтсби

Многие зрители забывают, что кроме фильма 2013 года существует еще несколько адаптаций романа «Великий Гэтсби», в том числе картина 1974-го. Несмотря на высокий рейтинг киноверсии 2013 года, зрители отмечают, что между Ди Каприо и Кэри Маллиган не было химии. Тогда как старый фильм с Редфордом и Фэрроу некоторые называют классикой.