12 пар культовой обуви из фильмов и сериалов, которая скрывала в себе целый кладезь секретов

Иногда наряды из фильмов и сериалов запоминаются не меньше, чем само кино. В следующих кинолентах к подбору обуви подошли с такой тщательностью, что даже спустя десятки лет после выхода фильма киноманы всего мира не устают обсуждать ставшие культовыми туфли и кроссовки. Мы решили разобраться, какие любопытные подробности об обуви из следующих кинолент остались за кадром.

Мюли и туфли Марии Антуанетты

К созданию роскошных туфелек для фильма о Марии Антуанетте Маноло Бланик подошел со всей серьезностью и отправился изучать оригинальную обувь XVIII века в Париж и в Музей Виктории и Альберта. А потом часами сидел, делая наброски фантазийной обуви, которые подошли бы взбалмошной и избалованной французской королеве. Так в фильме появились не только красивые туфельки, но и украшенные лентами, пряжками и бусинами мюли нежных пастельных цветов — по сути, тапочки на каблуках с открытой пяткой, которые носили в своих будуарах маркиза де Помпадур и Мария Антуанетта. Все эти коробки с туфельками Марии Антуанетты, роскошные наряды и сладости по задумке режиссера Софии Копполы должны были показать французскую королеву как современную женщину, этакую женушку богатея, которая скучает в одиночестве и находит единственный способ порадовать себя, приобретая новую пару туфель.

Ботфорты Вивьен — «Красотка»

До выхода фильма «Красотка» сапоги высотой до бедер не рискнула бы надеть ни одна уважающая себя женщина. Именно поэтому в эти «неприличные» сапоги нарядили Джулию Робертс для ее роли. После выхода фильма отношение к этой обуви стало постепенно меняться. Дизайнеры обули в ботфорты таких супермоделей, как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, и показали, что женщина может чувствовать себя в них одновременно и уверенной в себе, и привлекательной.

Туфли Дороти — «Волшебник страны Оз» (1939)

Туфли Джуди Гарленд из сказочного фильма по-настоящему волшебным образом прошли несколько трансформаций. Вначале художник по костюмам Гилберт Адриан сделал пару на манер арабских туфель: усыпанную драгоценностями, на каблуках и с загнутыми носками. Но их отклонили, резонно решив, что такие туфли не вяжутся с образом простой скромной девочки с фермы. Вторую пару решили украсить красным стеклярусом, который должен был имитировать рубины. Однако и эта пара не прошла проверку, так как оказалась слишком тяжелой. В конце концов стеклярус заменили пайетками — около 2 300 штук на каждую туфельку, а всего было изготовлено не менее 6–7 пар. Причем пайетки намеренно выбирались темно-красного цвета, так как красные смотрелись бы на кинопленке того времени оранжевыми.

Впоследствии копии культовых туфель Джуди Гарленд появились в других кинолентах, в частности в фильме «Ночь в музее — 2» (2009), где Камунра выбрасывает их, обнаружив, что рубины поддельные.

Кроссовки Марти Макфлая — «Назад в будущее — 2»

Модель футуристических кроссовок, которые зашнуровываются сами по себе, придумал дизайнер Тинкер Хэтфилд вместе с директором Nike специально для фильма «Назад в будущее — 2». И тут произошла удивительная ситуация: образ этой обуви настолько не давал покоя дизайнерам, что спустя пару десятилетий были созданы несколько сотен пар таких ботинок, которые продали с аукциона (в 2011 году без автоматических шнурков, а в 2016-м уже с ними). А в 2017 году именно в такой обуви появился на церемонии «Оскар» Сет Роген.

Балетки и босые ноги Жюльетт — «И Бог создал женщину»

Фильм «И Бог создал женщину» (1956), считавшийся в свое время скандальным, показал героиню Брижит Бардо как чувственную женщину, страдающую от не вполне понятных ей самой желаний. Обувь в киноленте лишь усиливает эмоциональность и провокацию фильма: то Брижит появляется на свадебной церемонии в кружевном платье и балетках, которые ничуть не умаляют ее женственности, то дерзко играет туфелькой на ноге. То вовсе танцует и гуляет босиком, подчеркивая простую, чувственную натуру своей героини. Кстати, именно так сделала сама Бардо, которая появилась без обуви в парижском ресторане.

Но самой яркой деталью образа Жюльетт стала пара красных балеток Cendrillon, что в переводе означает «Золушка», которые 22-летняя Брижит заказала лично для себя. Удобные «золушкины» туфельки не только произвели фурор в свое время, но и остаются любимой обувью многих парижанок и сейчас.

Голубые шпильки Кэрри Брэдшоу — «Секс в большом городе»

Кэрри Брэдшоу так обожала туфли, что могла спустить последние $ 300 на новые шпильки. И для нее голубые Manolo Blahnik стали не просто очередной обувью — они стали заменой кольца на помолвке.

А когда Кэрри появляется в этих туфлях на свадьбе, она следует староанглийской традиции, отсылки к которой можно найти в стихотворении XIX века. По ней в наряде невесты должно быть что-то старое — как оберег от сглаза — и что-то новое — как надежда на счастливое будущее. Также по традиции что-то одалживали (обычно у счастливо женатой пары) — как залог счастливого брака — и что-то надевали голубое — в знак чистоты и любви. И голубые туфли Кэрри — это как раз символ ее надежды на счастье в любви и верность в браке.

Красные туфли-лодочки и оксфорды Одри Хорн — «Твин Пикс»

Момент, когда Одри Хорн переобувается в школе из своих черно-белых оксфордов в красные лодочки, со всей ясностью показал двойственность ее характера. С одной стороны, она еще школьница, почти ребенок, но ведет и ощущает себя как взрослая, понимающая свою привлекательность женщина. Она дерзкая и прямолинейная, но в то же время ранимая. Одри проявляет поразительную храбрость, но скрывает внутри себя неуверенность и сомнения. Любопытно, что большинство шикарных образов Одри были случайными. Шерилин Фенн, игравшая Одри Хорн, рассказала, что ее персонаж не считался важным, поэтому иногда она носила свою собственную одежду, в частности ставший знаменитым розовый свитер.

Итальянские туфли Джоан Уайлдер — «Роман с камнем»

Эпизод с туфлями главной героини отражает ее переход от жизни в комфортных городских условиях к необходимости выживать в джунглях и стать более хладнокровной и практичной. Пытаясь спасти сестру, героиня случайно попадает в дикие условия, где привычным для нее изящным итальянским туфлям нет места. И предельно практичный Джек Колтон (герой Майкла Дугласа) отрубает от них каблуки.

Антигравитационные ботинки Кейна Уайза — «Восхождение Юпитер»

Сцену, где герой Ченнинга Тейтума летит в антигравитационных ботинках, создали не с помощью цифровых эффектов, а снимали на самом деле. Для съемок этого эпизода дублеров крепили к вертолету, который летел на фоне застроенного города. Поскольку съемка велась только в предрассветные часы, то есть всего 15 минут в день, на носу вертолета установили сразу 6 камер, чтобы захватить происходящее с разных ракурсов. В результате такой съемки можно было выбрать кадры, снятые под углом 180°. А вот самих ботинок было несколько: для трюков рядом с землей Тейтум катался на роликовых коньках со светодиодными лентами по низу, которые излучали синий свет. А если был в воздухе, то светодиодные ленты на ботинках располагались по бокам. Уже после съемок колеса роликовых коньков спрятали, просто закрасив.

Туфли Элизабет Холси — «Очень плохая училка»

В фильме «Очень плохая училка» Кэмерон Диас носит совершенно разную одежду: и блузки, и джинсы, и толстовки, но повсюду ходит исключительно на высоких каблуках. И это очень символично, ведь она привыкла жить за счет мужчин, а значит, ей нужно пользоваться соответствующими атрибутами женской привлекательности. Причем носит она не простые туфли, а знаменитые Christian Louboutin. Вероятно, что именно такие туфли купила бы себе настоящая «училка» Элизабет, ведь на них шли деньги ее жениха. Но когда жених ее бросил, жить приходится на одну зарплату, и туфли постепенно приходят в негодность. А поскольку беречь вещи она не привыкла, да и ей просто некогда, ведь она гуляет сутки напролет, истертая подошва как бы отражает ее беспутный образ жизни.

Босоножки Эль Вудс — «Блондинка в законе»

А вот героиня Риз Уизерспун Эль, в отличие от «плохой училки», знает цену хорошим туфлям и так занашивать их ни за что бы не стала. В этом смысле знаковой является сцена, где Эль Вудс обижается на бросившего ее бойфренда. Она уходит из ресторана пешком и отказывается, чтобы он ее подвозил. И соглашается сесть в машину, лишь когда тот приводит убедительный аргумент: «Ты туфли испортишь». Такой практичный подход Эль Вудс применяет и в обычной жизни: недолго погрустив о бойфренде, она не опускает руки, а решает поступить на юридический факультет — доказать, что она не глупышка и чего-то стоит в жизни. Интересно, что в фильме у Риз Уизерспун был немалый выбор обуви. В интервью она призналась, что забрала домой около 77 пар туфель Jimmy Choo со съемок 2-й части «Блондинки в законе», поскольку это было прописано в ее контракте. Видно, актриса умеет отстоять свои права не только в фильме, но и в жизни.

Туфли Золушки из одноименного фильма

Лили Джеймс даже боялась держать свои туфли в руках: лодочки, изготовленные из кристаллов Swarovski, стоили дороже ее дома. Но пришло время надевать туфли, и возникла довольно ироничная ситуация: оказалось, что они Золушке не по размеру. Сама Лили Джеймс объяснила это так: «Они мне не подходили. Они просто не могут подходить нормальной девичьей ноге».

Так что в эпизодах, где Золушка танцует на балу или бежит к карете, Лили Джеймс носила туфли из оргстекла.