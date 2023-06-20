12 персонажей из обожаемых нами кинолент, которые могли выглядеть совершенно иначе

Успех фильма зависит от множества факторов, но без хорошего кастинга он вряд ли возможен. Это тот случай, когда иной выбор мог бы изменить все. Но все же порой жаль, что мы не можем увидеть Миледи в исполнении Елены Соловей или насладиться игрой Высоцкого в совершенно непривычном амплуа.

Владимир Высоцкий в роли прораба, «Операция Ы и другие приключения Шурика»

У Высоцкого было 28 сыгранных ролей в кино и почти столько же проб, которые по разным причинам закончились ничем. Например, его не утвердили на роль прораба в новелле «Напарники». Роль, которая многим запомнилась эмоциональным рассказом о том, как «космические корабли бороздят просторы Вселенной», досталась Михаилу Пуговкину.

Михаил Боярский в роли Эдмонда Дантеса, «Узник замка Иф»

Георгий Юнгвальд-Хилькевич и Марк Захаров изначально видели в роли графа-мстителя Михаила Боярского. Но тот прочел сценарий и ответил отказом — роль показалась ему неинтересной. Зато образ интригана и злодея Фернана Мондего пришелся Боярскому по вкусу. После долгих поисков Хилькевичу совершенно случайно попал в руки журнал «Театр». Там он увидел небольшое фото с подписью: «В „Театре на Юго-Западе“ роль Гамлета играет непрофессиональный актер, которого режиссер увидел в самодеятельном коллективе и в тот же день взял к себе на все ведущие роли». Это был Виктор Авилов. Хилькевич сходил на спектакль и «сошел с ума от счастья» — он нашел графа Монте-Кристо.

Децл в роли вампира Кости, «Ночной дозор»

Вампира Андрея сыграл лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. А на роль молодого соседа главного героя, вампира Константина, пробовали другую музыкальную звезду того времени — юного рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом ДеЦл. Однако в итоге выбор пал на Алексея Чадова.

Лариса Удовиченко в роли принцессы, «Обыкновенное чудо»

В эту роль вживалась Лариса Удовиченко, но утвердили Евгению Симонову. Режиссер ленты Марк Захаров утверждал, что у нее сыграть царственную особу голубых кровей получилось лучше, чем у знаменитой Одри Хэпберн в «Римских каникулах».

Наталья Варлей в роли Констанции, «Три мушкетера»

Юнгвальд-Хилькевич пробовал на роль наперсницы королевы Наталью Варлей и Евгению Симонову. Ирину Алферову режиссер утвердил под нажимом вышестоящего руководства. Ему поставили условие: если Д’Артаньяна играет Михаил Боярский, то его возлюбленную должна сыграть Алферова. После съемок Юнгвальд-Хилькевич говорил: «Эта Констанция мне всю картину испортила».

Елена Соловей в роли Миледи, «Три мушкетера»

Режиссер уже утвердил на роль леди Винтер Елену Соловей, но та вдруг отказалась. Елена была беременна, к тому же ей поступило предложение сняться в кинокартине «Раба любви». В это же время Маргарита Терехова умоляла дать роль ей. Хилькевич изначально видел героиню более мягкой, но решил переписать сценарий под новую актрису.

Александр Демьяненко в роли Труффальдино, «Труффальдино из Бергамо»

В роли расторопного слуги двух господ режиссер видел Александра Демьяненко. Однако рискнул и утвердил молодого Константина Райкина. Многие шептались, что сына знаменитости взяли «по блату». Особенно предубеждена к Константину была его партнерша по фильму — Наталья Гундарева. Все изменилось после первого съемочного дня — Райкин выложился на все сто и заработал бурные аплодисменты.

Ирина Мирошниченко в роли графини Дианы де Бельфлер, «Собака на сене»

После проб режиссер решил, что Мирошниченко не смогла «выдать» достаточно аристократической заносчивости. А вот Маргарите Тереховой удалось органично вжиться в роль гордой влюбленной графини. И именно Маргарита настояла на том, чтобы ее партнером по фильму стал Михаил Боярский, который в первые дни съемки настолько робел, что режиссер всерьез подумывал о том, чтобы заменить его кем-то другим.

Леонид Каневский в роли Урри, «Приключения Электроника»

Внешность Леонида Каневского почти в точности соответствовала книжному описанию гангстера. Однако режиссер сделал выбор в пользу Николая Караченцева и теперь сложно представить на его месте кого-то другого.

Наталья Гундарева в роли Зиночки, «Иван Васильевич меняет профессию»

На роль Зиночки, жены рассеянного изобретателя, претендовала Наталья Гундарева. Она хорошо подходила под описание «боярыни», данное Булгаковым в пьесе: «красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровьми союзна, телом изобильна». О Наталье Селезневой же говорили, что зритель запомнил ее как «хорошую девочку Лиду» из «Приключений Шурика» и это может помешать восприятию героини. Однако актрисе удалось убедить режиссера, что именно она — та, кого он ищет.

Алиса Фрейндлих в роли Нади Шевелевой, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Алиса Фрейндлих была одной из главных претенденток на роль главной героини самой известной новогодней ленты. Но после проб Рязанов сам отказался от этой идеи. Ему показалось, что советские актрисы (и Алиса Бруновна в их числе) не способны так тонко изображать любовь, как ему надо. И Наденькой стала иностранка Барбара Брыльска, которая своей игрой очаровала режиссера.

Татьяна Догилева в роли Марты, «Тот самый Мюнхгаузен»