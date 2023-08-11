12 подзабытых фильмов 2000-х, посмотрев которые зрители ни капли не пожалели о потраченном времени

Говорят, в мире накопилось несколько миллионов разных фильмов. Теперь ясно, почему каждый раз так тяжело выбрать, что бы посмотреть вечерком. Ведь это настоящая сокровищница, и естественно, что некоторые бриллианты в ней остаются почти не замеченными. Мы раскопали стоящие картины 2000-х, которые зрители или критики вспоминают незаслуженно редко.

«Сахара» (2005)

Рейтинг IMDb — 6 Морской инженер Дирк Питт (Мэттью Макконахи) отправляется в Африку на поиски старинного корабля, на борту которого должно быть золото. Неожиданно герой спасает от гибели доктора Еву Рохас (Пенелопа Крус). Она прибыла в регион, чтобы выяснить причину болезни, которая подкосила уже многих жителей. Теперь Дирк и Ева будут вместе искать источник эпидемии. Даже в 5 раз лучше третьей части «Мумии» и «Царя скорпионов», вместе взятых. © hitchcockthelegend / IMDb

«Заколдованная Элла» (2004)

Рейтинг IMDb — 6,3 При рождении Элла получила дар от феи Люсинды — она не может отказаться исполнить просьбу или приказ. Когда мать героини уходит из жизни, отец женится повторно. Мачеха со своими дочерьми узнают о заклятии, наложенном на Эллу, и начинают пользоваться этим. Тогда Элла решает найти Люсинду. По пути она встречает принца Чара. Он пытается распутать коварства своего дяди, короля Эдгара. Принц и Элла влюбляются, но пока ее не расколдуют, они не могут быть вместе. Только избавиться от дара, не приложив собственных усилий, окажется непросто. Глубокая и романтичная история, которая содержит много важных посланий: личная свобода, самоутверждение, честность, равенство. © meydiana-65242 / IMDb

«Крупная рыба» (2003)

Рейтинг IMDb — 8 Эдвард (Эд) Блум любит рассказывать удивительные истории из жизни. Сын Эдварда Уилл считает рассказы отца небылицами, из-за чего отношения между ними напряженные. Однажды Эд серьезно заболевает. Уилл с женой приезжает к отцу. Эдвард начинает рассказывать сказочную историю о себе в молодости (Юэн Макгрегор): про необычайные приключения, про встречи с волшебными существами вроде ведьмы (Хелена Бонем Картер) и оборотня, но самое главное — про большую любовь и дружбу. И сын постепенно начинает верить. Один из лучших фильмов, которые я когда-либо видел. Высокоморальная картина с глубокой сюжетной линией, с драматическими, а иногда и невероятно фантастическими поворотами. © smwaterpolocholo / IMDb

«Водная жизнь» (2004)

Рейтинг IMDb — 7,2 Океанограф Стив Зиссу (Билл Мюррей) во время съемок документального фильма теряет своего друга и напарника: на него нападает акула. Стив решает отомстить обидчице и собирает команду, с которой хочет во что бы то ни стало найти акулу. Отряд отправляется в экспедицию, и на пути к цели их ждут большие приключения. Блестящее и уникальное произведение искусства с замечательным актерским составом. © marc-tomiuk / IMDb

«Казанова» (2005)

Рейтинг IMDb — 6,5 Фильм рассказывает историю юного Джакомо Казановы (Хит Леджер) — главного красавца Венеции, о чьих романах слагают легенды. Но вскоре перед Казановой ставят условие: либо он женится и прекращает свои любовные приключения, либо его изгоняют из города. Джакомо спешно находит супругу. Однако судьба вновь ставит его репутацию под удар: он влюбляется в некую Франческу — единственную женщину Венеции, которая не поддается чарам Казановы. В течение 2 часов я была частью Венеции. Фильм полон очарования, юмора и чисто венецианской магии. © AnaMelissa / IMDb

«Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004)

Рейтинг IMDb — 6,8 Младшие Бодлеры — Вайолет, Клаус и малышка Солнышко — после пожара лишаются дома и родителей. Детей передают на попечение мошенника — графа Олафа (Джим Керри), который выдает себя за их ближайшего родственника, а на деле хочет завладеть имуществом ребят. Бодлеры быстро понимают, что Олафу нужно от них. Теперь им остается только одно — бежать. Но граф так просто не сдастся. Отличный фильм! Очень рекомендую для семейного просмотра. © Jellybeaniesoo7 / IMDb

«Волшебная страна» (2004)

Рейтинг IMDb — 7,7 Джеймс Барри (Джонни Депп) сталкивается с чередой неудач: проваливается его новая пьеса, ухудшаются отношения с женой. Неожиданно он знакомится с семьей Дэвис: Сильвией (Кейт Уинслет) и ее четырьмя детьми. Джеймс и его новые знакомые становятся друзьями. Но особое внимание Барри привлекает сын Сильвии Питер. После кончины отца он мечтает поскорее вырасти, потому что думает, что взрослые легче справляются с утратами. Мальчуган становится источником вдохновения для нового произведения Барри — о Питере Пэне. Редкое сокровище кинематографа, которое можно показать всем членам семьи, и каждый после просмотра будет счастлив и абсолютно очарован фильмом. © thomas-tammy / IMDb

«Комната страха» (2002)

Рейтинг IMDb — 6,8 Мэг после развода переезжает вместе с дочерью Сарой в новый дом. В доме есть так называемая паническая комната. В ней можно спрятаться, если вдруг в жилище придут чужаки. Там есть запас продуктов и лекарств, теплые вещи, санузел, даже камеры, показывающие, что происходит снаружи. И, конечно же, в первый день в дом проникают грабители. Мэг с Сарой вынуждены запереться в панической комнате на неизвестный срок. Хорошо снятый, по-настоящему захватывающий триллер, который интересно смотреть, даже несмотря на ограниченное место действия. © squirrel_burst / IMDb

«Призрачный мир» (2001)

Рейтинг IMDb — 7,3 Подруги Энид и Ребекка только-только закончили школу. Они плюнули на колледж, а вместо этого отдыхают и сплетничают обо всем вокруг. Однажды девушки решили разыграть холостяка и неудачника Сеймура (Стив Бушеми), продающего виниловые пластинки. Неожиданно Энид начинает тянуть к одинокому продавцу, и она решает, что это мужчина всей ее жизни. Невоспетый шедевр подростковой драмы. И по-прежнему смотрится свежо. © mahmus / IMDb

«Пекло» (2007)

Рейтинг IMDb — 7,2 2057 год. Солнце скоро погаснет, и жизни на Земле придет конец. Команда космического корабля «Икар-II» отправляется к Солнцу, чтобы попытаться возродить его. Миссия на грани невозможного: ведь 7 лет назад «Икар-I» уже посылали в космос с той же целью, но он так и не вернулся на Землю. Его-то и встречает команда второго корабля по пути к цели. Героям предстоит выяснить, что произошло на борту «Икар-I», и все же попытаться спасти человечество. Когда я впервые сел смотреть эту ленту, то в итоге посмотрел ее два раза подряд. Понравилось, что фильм сначала представили как космическое приключение, а затем он переключился на космический хоррор. © jonathandewaal / IMDb

«С тобой и без тебя» (2001)

Рейтинг IMDb — 6,7 Марина и Холли дружат с самого детства. И, чем старше героини, тем больше становится понятно: они неразлучны. Только Холли взрослеет и обзаводится другими интересами (например, сближается с братом Марины Нэтом). Марина же не может избавиться от детской привязанности к подруге и хочет по-прежнему держать под контролем все, что происходит в жизни девушки. В том числе ее отношения с мужчинами. Невероятно реалистично. Только правда без всяких преувеличений и ненужной сладости. © Mara_Medvede / IMDb

«Малыш» (2000)

Рейтинг IMDb — 6,1 Рассу (Брюс Уиллис) 40 лет. Он успешный бизнесмен, но вот отношения с отцом у героя не заладились. Однажды Расс замечает дома незнакомого мальчика. Поначалу герой думает, что это галлюцинация. Вскоре выясняется, что этот мальчик — сам Расс в детстве. Теперь у мужчины есть шанс переосмыслить свое прошлое, чтобы понять, куда двигаться дальше. Шедевр с лучшей ролью Брюса Уиллиса. Магия от первой до последней сцены. © robby77777 / IMDb