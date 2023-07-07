12 подзабытых фильмов из 90-х, о которых точно можно сказать: «Сейчас так уже не снимают, а жаль»

Многие фильмы, даже спустя пару десятилетий, остаются на слуху практически у каждого. Даже у тех, кто не является отъявленным киноманом. Тем не менее зрительского внимания заслуживают и те картины, о которых мы вспоминаем гораздо реже. Мы решили смахнуть с них слой пыли и окунуться в атмосферу неповторимых 90-х.

Шоссе в никуда

Рейтинг IMDb — 7,6

Год: 1997 Один из лучших фильмов Дэвида Линча — психологический триллер о мистических и загадочных событиях, которые происходят с супружеской парой Фредом и Рене Мэдисон. Однажды супруги находят в своей корреспонденции видеокассеты, на одной из которых запечатлен фасад их особняка, а на другой — они сами, спящие в своей кровати. Это просто головоломка, которую невозможно разгадать. © Coventry / IMDb

Гаттака

Рейтинг IMDb — 7,8

Год: 1997 В центре сюжета — мир совершенного будущего, где человечество разделено на идеальных и обычных людей. Перед первыми открыты все двери и доступны блага цивилизации, а вторые лишены всяческих перспектив. Главный герой — обычный человек, который мечтает полететь в космос и идет на изощренный обман, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Один из моих самых любимых фильмов на все времена. По моему скромному мнению, этот фильм — вершина киноискусства. © perfectbond / IMDb

Неглубокая могила

Рейтинг IMDb — 7,3

Год: 1994 Трое друзей Дэвид, Алекс и Джульетт прекрасно уживаются вместе в большой квартире. Они размещают объявление по поиску четвертого соседа в пустующую комнату и вовсю веселятся над теми, кто пришел на осмотр. В итоге, их выбор падает на загадочного писателя Хьюго, который через пару дней отправляется в мир иной. Осматривая его комнату, герои обнаруживают чемодан, доверху набитый деньгами. В лучших традициях Хичкока. Остроумный, яркий, умело нагнетает напряжение. © SnoopyStyle / IMDb

Простая история

Рейтинг IMDb — 8,0

Год: 1999 Старик Элвин Стрейт ведет тихую, размеренную жизнь со своей дочерью Розой, которая страдает задержкой в развитии. Он узнает о болезни своего брата Лайла, живущего за сотни миль в другом штате. Несмотря на 10-летнюю вражду, Элвин решает навестить его. Прав на вождение автомобиля у старика нет, а поездки на автобусе он ненавидит. Поэтому он решает отправиться в путь на подержанной газонокосилке.

Короткий монтаж

Рейтинг IMDb — 7,7

Год: 1993 События фильма охватывают несколько летних дней в Лос-Анджелесе. Пока власти города делают все возможное, чтобы побороть нашествие плодовой мухи, совершенно разные незнакомые люди оказываются тесно связаны между собой волею случайных обстоятельств. Авторы фильма в ироничной манере показывают нам фрагменты из жизни нескольких семей.

Свадьба Мюриэл

Рейтинг IMDb — 7,2

Год: 1994 Мюриэл Хэслоп живет в маленьком провинциальном городке, ведет ничем не примечательную жизнь и больше всего на свете мечтает выйти замуж. Никто из ее подруг не верит, что это когда-нибудь произойдет, ведь Мюриэл не отличается ни особой красотой, ни шармом, ни чувством стиля. Однако жизнь девушки кардинально меняется, когда она случайно встречает на пляже свою бывшую одноклассницу Ронду. Я никогда не плачу при просмотре фильмов, но этот заставил меня прослезиться. Это нечто большее, чем комедия или драма. Просто посмотрите этот фильм, вы не пожалеете. © najwa-sky-limit / IMDb

Мыс страха

Рейтинг IMDb — 7,3

Год: 1991 После освобождения из заключения Макс Кейди решает отомстить своему бывшему адвокату. Кейди считает, что у защитника была на руках важная информация, которой тот не воспользовался, тем самым навредив своему клиенту. Это 7 по счету совместная работа режиссера Мартина Скорсезе и актера Роберта де Ниро.

Секреты Лос-Анджелеса

Рейтинг IMDb — 8,2

Год: 1997 Действие фильма разворачивается в 1950-е годы в Лос-Анджелесе. Трое полицейских с разными характерами и подходом к делу ведут расследование серии преступлений каждый в своей манере и со своим понятием о правосудии. Голливуд не был к этому готов. «Титаник» потеснил «Секреты Лос-Анджелеса» на «Оскаре» в том году, и в этом нет ничего удивительного. Скольким академикам понравился бы фильм о пороках Голливуда? © Theo Robertson / IMDb

Мосты округа Мэдисон

Рейтинг IMDb — 7,6

Год: 1995 Франческа Джонсон вела размеренную жизнь домохозяйки, пока у ее дома не остановился фотограф Роберт Кинкейд, чтобы спросить дорогу. По заказу National Geographic он должен сделать серию снимков крытых деревянных мостов округа Мэдисон. Понимая, что не сможет толком объяснить, Франческа вызывается показать дорогу до ближайшего моста. Между женщиной и фотографом вспыхивает роман, который продлится всего 4 дня.

Темный город

Рейтинг IMDb — 7,6

Год: 1998 Фантастический детектив, который переносит зрителя в город, где царит вечная ночь. Люди в этом городе всегда засыпают в полночь, когда останавливается время. Однажды некто Джон Мердок просыпается во время всеобщего сна и получает странный телефонный звонок, предупреждающий о грозящей ему опасности.

Убийство в Гросс-Пойнте

Рейтинг IMDb — 7,3

Год: 1997 Криминальная комедия с элементами черного юмора повествует о злоключениях преступника Мартина Блэнка. Он приезжает в свой родной город Гросс-Пойнт на встречу выпускников и заодно должен выполнить заказ по устранению очередной жертвы. Мартину предстоит много дел: помириться со своей первой любовью, не выдать себя любопытным одноклассникам, расправиться с преследователями и сразиться с конкурентом.

Беги, Лола, беги

Рейтинг IMDb — 7,7

Год: 1998 Однажды Манни должен был доставить крупную сумму из пункта «А» в пункт «Б», однако по дороге забыл пакет с деньгами в вагоне метро. Этому не рад ни он, ни его девушка Лола, ведь до встречи осталось всего 20 минут и на горизонте маячат большие неприятности. У Лолы украли мотороллер и, чтобы успеть помочь своему парню, ей приходится бежать и придумывать план действий на ходу.