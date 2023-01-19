12 популярных фильмов, посыл которых оказался совсем не крутым. И зрители наконец решились сказать об этом

Кажется, что в любом кино обязательно должен быть достойный финал, в котором побеждают добро, справедливость, любовь и так далее. Но далеко не всегда фильмы оказываются такими уж высоконравственными. Причем неудачный посыл бывает заметен не сразу. Мы вспомнили популярные киноленты, из которых зрители могут невзначай извлечь скверный урок.

Дневник памяти

Лента искажает понятие здоровых отношений. Герои влюбляются просто потому, что физически привлекают друг друга, и женятся тоже только из-за страсти. На деле между ними не оказывается ничего общего. А одно лишь влечение не повод играть свадьбу. Вместо того чтобы понять это, расстаться и поискать более подходящие партии, герои мучают друг друга. Кстати, фильм еще и показывает, что разрыв отношений сравним с концом света. Расставшись, можно плюнуть на себя, как это сделал Ной, и не соблюдать правила гигиены. А потом еще совершать безрассудные поступки вроде покупки дома, с которым у него связаны воспоминания об объекте привязанности. Столько лет жить страданиями по первой любви — это ненормально.

День сурка

Фил Коннорс в начале фильма, конечно, не самый приятный человек. У него есть свои отрицательные черты и грехи. Но почему-то создатели ленты решили, что за любой не очень хороший поступок вселенная обязательно должна наказывать человека. Да еще и мучить его до тех пор, пока он кардинально не изменится. При этом то, как герой выбрался из временной петли, слабо напоминает настоящий жизненный урок. Он просто нашел себе девушку.

Аватар

По мнению некоторых зрителей, это кино показывает всех представителей человечества жестокими. Лента в негативном свете выставляет жизнь на Земле: якобы здесь вообще нет любви, и ни одному человеку нельзя доверять. При этом предавать свою планету ради великой цели, да и вообще не особо ценить людей считается нормальным. Идея фильма заключается в том, что люди плохие, а бессердечность по отношению к инопланетянам не оправдана. Даже если она значительно уступает той жестокости, которую человечество проявляло к самому себе на протяжении тысячелетий. © Pierre-Marc Vaughan / Quora



Бриолин

Во время летнего романа Сэнди нравилась Дэнни такой, какая она есть: скромной пай-девочкой. Но почему-то в стенах школы она оказалась недостаточно привлекательной для него. Героине пришлось нарядиться в обтягивающую одежду и наложить на себя килограммы косметики, чтобы парень вновь обратил на нее внимание. Фильм учит не оставаться собой, а выбирать несвойственный себе имидж, лишь бы понравиться мужчине мечты.

Франшиза «Парк юрского периода»

Наблюдательные зрители подметили, что любой фильм из этой серии заканчивается порицанием научно-технического прогресса и выставлением его виновником всех человеческих бед. А истинные причины злоключений героев — людская алчность и жажда наживы — остаются без особого внимания.

Тельма и Луиза

В фильме рассказывается история двух подруг, которые в один прекрасный день решают сбежать от своих мужчин, угнетающих их. Однако вместо того чтобы реально благоустроить свою жизнь и стать крутыми независимыми дамами, они просто отправляются в бесцельное путешествие, в котором совершают кучу преступлений. В ленте «Тельма и Луиза» абсолютно бесполезный посыл. Мужчины хотят использовать свою силу, чтобы уничтожить нас, поэтому мы возьмем власть в свои руки. И что мы с ней сделаем? Погубим сами себя, потому что ничего лучше не придумали. © Mark L. Levinson / Quora

Лига справедливости

Ради очередного спасения мира Бэтмен и Чудо-женщина собирают команду супергероев. И все бы ничего, только в ленте показано, что без сильных и ярких лидеров любая команда — ничто, и ее работа обязательно провалится. По мнению некоторых зрителей, этот фильм напрочь обесценивает коллективный труд.

Стажер

Главная героиня Джулс — владелица крупного бизнеса. Ей приходится много работать, но муж явно не собирается поддерживать ее во всех трудностях. В конце концов он ей изменяет. И вместо того чтобы показать, как сильная и независимая женщина уходит от предателя, фильм демонстрирует совсем другое. Оказывается, в измене мужа виновата сама «нерадивая» жена, которая должна простить супруга и спокойно жить с ним дальше.

Эдвард Руки-ножницы

Лента учит нас тому, что нужно не просто принимать человека, отличающегося от других, — им необходимо восторгаться. Ведь он наверняка обладает уникальным даром вроде способности Эдварда создавать необычайные садовые фигуры или прически. Только в фильме упущено из виду, что не все аутсайдеры обязательно имеют крутой талант. Иногда их умения бесполезны или даже приносят вред. И, кстати, далеко не факт, что одаренные ребята смогут на раз-два привлечь симпатичную девчонку, такую как Ким.

Реальная любовь

История безответной любви Марка к Джульет трогает до глубины души. До тех пор, пока не приходит понимание, что герой просто-напросто навязывается девушке. Он преследует Джульет, прячется под ее окном, зная, что она выходит замуж. Даже сам актер, исполнивший роль Марка, однажды признался, что считает своего персонажа сталкером.

Форрест Гамп

Фильм декларирует, что если человек останется в рамках установленных правил и не будет лишний раз думать, то он сорвет куш. Умные не добиваются успеха, зато его достигают такие заурядные конформисты, как Форрест Гамп. И еще обязательно нужно не решать возникающие проблемы, а бежать от них как можно быстрее. Тогда удача непременно улыбнется. А вот тем, кто пойдет по другому пути, как Дженни, судьба благоволить не будет.

Дьявол носит Prada

Когда Энди начинает уделять много времени работе и добивается успеха, все ее друзья отворачиваются от нее. Для них она становится кем-то вроде бездушной, продажной карьеристки. В финале фильма вместо того, чтобы продолжать покорять профессиональные вершины, героиня сдается, находит работу в более скромном, чем мечтала, издании и следует за своим парнем, как собачка за хозяином. Другими словами, в ленте осуждается стремление к карьерным высотам, зато одобряется зависимость от партнера.