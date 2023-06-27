12 раз, когда костюмеры фильмов ловко спрятали в одежде персонажей пасхалки. А нам удалось их отыскать

Люди, которые работают над костюмами для фильмов — настоящие творцы. Они уделяют внимание каждой детали нарядов, пытаясь сделать их идеальными. А иногда и вовсе вкладывают в одежду героев особый смысл. Мы решили узнать, в каких костюмах из кино скрыты крутые детали и подсказки.

Платья Жанны Дюбарри («Жанна Дюбарри»)

Платье из фильма и похожий наряд из коллекции, послужившей источником вдохновения.

Дизайнер, работавший над созданием костюмов для ленты, поставил перед собой задачу не закапываться слишком сильно в историю и не пытаться угнаться за достоверностью. Сохраняя дух эпохи, он в то же время хотел отразить в нарядах персонажей более современные тренды конца XX — начала XXI века. Например, небесно-голубое платье с рюшами, которое в одном из эпизодов надевает главная героиня, вдохновлено коллекцией Chanel 1995 года.

Одежда Гарри и Невилла («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»)

В отличие от многих других студентов Хогвартса, Гарри и Невилл в последней части носят не школьную форму, а обычную одежду. И вещи мальчиков очень похожи на те, в которые их отцы одеты на фотографии Ордена Феникса.

Пальто Круэллы («Круэлла»)

Дизайнер по костюмам, которая создавала образы Круэллы, рассказала, что в пальто героини был заложен особый смысл. По ее словам, этот наряд показывает, что в характере Эстеллы все больше проявляется ее альтер эго Круэлла. Вообще гардероб героини состоит в основном из черных и белых вещей. Это символизирует добрую и злую стороны ее характера. Но с течением времени девушка становится все более мстительной, что и находит отражение в знаменитом пальто. Черные вкрапления на белой стороне вещи показывают, что темная сущность Эстеллы прорывается наружу.

Костюм Черной пантеры («Черная пантера»)

Костюмы героев фильма сочетают в себе футуристические мотивы и детали традиционных нарядов африканских племен. Костюм главного героя также отображает культуру континента. Так, на нем можно разглядеть треугольные узоры. В Африке они считаются сакральными и используются в одежде многих коренных народов.

Маскарадные костюмы Ромео и Джульетты («Ромео + Джульетта»)

Наряды, в которых герои впервые встречаются на маскараде, отображают их истинную сущность. Джульетта предстает перед нами в костюме ангела, символизирующем ее чистоту и непорочность. А рыцарский наряд Ромео указывает на благородство и искреннее чувство героя.

Костюм Северуса (фильмы о Гарри Поттере)

Профессор Снейп — это единственный герой кинофраншизы, который ни разу за все 8 фильмов не сменил свой черный наряд. Дизайнер по костюмам объяснила свое решение тем, что этот персонаж никогда не меняется, в отличие от других. Северус остается таким же, каким был всегда, независимо от того, сколько ему лет, один ли он или на публике. Постоянство стиля отражает сущность профессора. Кстати, в последней части выясняется, что Снейп всю жизнь любит Лили Поттер, даже после ее гибели. Поэтому фанаты предположили, что Северус постоянно носит все черное в знак непроходящей скорби. Это лишний раз говорит о том, насколько герой верен себе.

Пояс на платье Эдит («Багровый пик»)

Необычный пояс, который героиня надевает на прогулку с Томасом в парке, является знаком траура, характерным для викторианской эпохи. Такие вещи обычно делали из волос человека, по которому скорбели. А декор отливали в форме рук покойного. Пояс из фильма интересен тем, что для его изготовления использовались настоящие человеческие волосы.

Майка Грейс Огустин («Аватар»)

У героини есть майка, на которой красуется название американского университета. Именно в этом учебном заведении прошли студенческие годы Сигурни Уивер — актрисы, которая сыграла Грейс Огустин.

Рубашки Форреста Гампа («Форрест Гамп»)

Главного героя показывают в разных периодах его жизни. И, когда по сюжету в очередной раз проходит много времени и Форрест становится старше, мы видим этого персонажа в однотипной синей рубашке.

Повязка капитана Джека Воробья (франшиза «Пираты Карибского моря»)

Джек никогда не снимает с головы красную повязку. По мнению зрителей, она очень похожа на тюрбан, который носят представители восточных народов. Это может быть отсылкой к реальному пирату Джеку Птичке, который был одним из источников вдохновения образа Воробья. Хотя Птичка родился в Англии, под конец жизни он осел в Северной Африке и проникся местной культурой.

Одежда Джинни Уизли (фильмы о Гарри Поттере)

Фанаты обратили внимание, что эта героиня почти всегда носит брюки или джинсы. А в части «Гарри Поттер и Орден Феникса» можно заметить, что из всех девочек только Джинни часто надевает брюки на тренировки в Выручай-комнате. Вероятно, это связано с тем, что она из многодетной семьи, в которой полно сыновей. Джинни была единственной дочерью и испытала влияние мальчишек. К тому же героиня наверняка многое донашивает за братьями.

Наряды Барби («Барби»)

Многие наряды из ленты успели покорить сердца зрителей еще до премьеры фильма. Некоторые еще и поражают тем, насколько в них выверены мельчайшие детали. Например, туфли героини, украшенные мехом и десятками страз, напоминают обувь Эль Вудс из «Блондинки в законе». Пляжный костюм девушки намекает на ее безупречный стиль: украшения идеально подходят не только друг к другу, но и к атмосфере места, так как сделаны в форме ракушек.

А купальник, очки от солнца и серьги, показанные в одном из трейлеров, — это отсылка к наряду самой первой куклы Барби.