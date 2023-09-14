12 сериалов, которые ни на йоту не хуже раскрученных киноисторий

Турецкие ли драмы, корейские дорамы или латиноамериканские мыльные оперы — все это давно уже не заморские диковинки, а полноценные участники мировой киноиндустрии. Они заслуженно получают зрительскую любовь, а также похвалу критиков. Подготовили для вас сериалы с самым высоким рейтингом, на которые стоит потратить вечерок.

«Сапфир» (Турция, 2023)

Рейтинг IMDb — 8,6 Яман и Ферай влюблены друг в друга с детства. В знак своего чувства Яман даже втайне от семьи подарил девушке семейную реликвию — кольцо с сапфиром. Повзрослев, герои сохранили чувства. Яман уже собирается сделать предложение Ферай. Но череда интриг мешает влюбленным раскрыться. В это же время в Турцию возвращается брат Ямана Атеш.

«Легенда синего моря» (Республика Корея, 2016 — 2017)

Рейтинг IMDb — 8,1 Хо Джундже зарабатывает аферами. Однажды он сталкивается со странной девушкой с дорогим браслетом на руке. Пытаясь украсть украшение, Хо Джундже влюбляется в незнакомку. Параллельно рассказывается легенда о русалке, в далеком прошлом имевшей возлюбленного. Спустя века она ищет любимого, который должен переродиться в новом обличье. Сериал вызывает одновременно слезы, счастье, злость, замешательство и еще море других чувств. Абсолютная любовь. © borhankhan01 / IMDb

«Человек со звезды» (Республика Корея, 2013 — 2014)

Рейтинг IMDb — 8,2 До Мин-джун — инопланетянин. Он прилетел на Землю аж в XVII веке и по стечению обстоятельств застрял на планете. За то время, что герой находится на чужбине, он уже порядком устал от жизни и цинично относится к людям. И вот наконец-то наступил момент, когда До Мин-джун может вернуться домой. Но за три месяца до отбытия герой встречает девушку, которая поразительно похожа на ту, что он полюбил 400 лет назад.

«Кольцо» (Турция, 2019)

Рейтинг IMDb — 8,6 Двое совершенно разных молодых людей — Каан и Джихангир — получают один и тот же диск с записью кончины Эрена Карабулута, супруга матери Каана. Герои объединяются, чтобы вместе докапываться до правды об их прошлом и бороться с мафиозным кланом «Кольцо», связанным с диском. Кстати, одну из основных ролей исполняет Ханде Эрчел, сыгравшая главную героиню в сериале «Постучись в мою дверь». Не видел ничего сравнимого с «Кольцом». Сериал просто снес мне крышу. Каждый эпизод интригует все больше. © hoxhaaulore / IMDb

«Пока ты спишь» (Республика Корея, 2017)

Рейтинг IMDb — 8,3 Нам Хон Джу обладает суперспособностью: она видит во снах несчастные случаи, которые произойдут в будущем. Однажды в доме напротив поселяется молодой прокурор Чон Чжэ Чхан. Судьба сводит героев. Теперь прокурор будет пытаться во что бы то ни стало предотвращать события, которые снятся Нам Хон Джу.

«Королева флоу» (Колумбия, 2018 — 2021)

Рейтинг IMDb — 7,7 Йейми — талантливый подросток. Она сочиняет крутые песни в стиле реггетон. Неожиданно девушке удается сблизиться с Чарли, парнем, в которого она влюблена. Вместе с ним и его другом Хуаном Йейми создает музыкальную группу. Все рушится, когда героиню подставляет человек, который казался близким. Девушка оказывается за решеткой, ее песни украдены. Но через много лет Йейми сможет отомстить. Сериал приковывает к себе. Так сильно, что не хочется прекращать смотреть, а потом ты опомнился, и уже два часа ночи! © kerryspirit / IMDb

«Эзель» (Турция, 2009 — 2011)

Рейтинг IMDb — 8,7 Главного героя Омера подставили друзья и возлюбленная. Они совершили ограбление, но дали показания против своего товарища. Омер попадает за решетку. Когда же герой вновь оказывается на свободе, он делает пластическую операцию, полностью меняя внешность, и берет другое имя — Эзель. Все ради того, чтобы отомстить обидчикам.

«Если сильно полюбишь» (Турция, 2023)

Рейтинг IMDb — 7,3 Атеш долгое время жил за границей в одиночестве и мало кому доверяет. После кончины отца он возвращается в Стамбул, чтобы стать руководителем крупной компании и позаботиться о детях папы от второго брака. В это же время в жизнь Атеша врывается Лейла. Она не знает свою настоящую семью и зарабатывает на жизнь мошенничествами. Лейла устраивается в дом Атеша няней. И постепенно герои обнаруживают много общего. К слову, Атеша играет Керем Бюрсин, известный по роли Серкана в сериале «Постучись в мою дверь».

«Силачка До Бон Сун» (Республика Корея, 2017)

Рейтинг IMDb — 8,2 До Бон Сун влюблена в зануду Кук-ту. Она старается быть обыкновенной девушкой и понравиться ему. Но у нее не получается: ведь До Бон Сун с рождения обладает сверхъестественной недюжинной силой. Зато благодаря этому девушка становится телохранителем наследника богатой семьи Ан Мин-хека. Он высокомерен и избалован, но это не мешает героям сближаться. Романтичная, держащая в напряжении и великолепная комедия от начала до конца! А еще мне очень понравилось, что здесь супергерой — женщина. © gabrielledem-83562 / IMDb

«Аманда О» (Аргентина, 2008 — 2009)

Рейтинг IMDb — 8 У сериала рейтинг круче, чем даже у популярного «Дикого ангела», где также снималась Наталия Орейро. Главная героиня этой теленовеллы — Аманда, певица и актриса мирового масштаба. На публике она добрая девушка, любящая своих поклонников и всю себя отдающая благотворительности. За кулисами же Аманда глубоко эгоистична. Звезда замужем за человеком, которому нужны лишь ее деньги, да и другие люди презирают ее. Внезапно Аманда будто проваливается в параллельную реальность, где она никому не известна. На ее месте оказывается другая женщина, и теперь героине придется начинать все заново.

«Лейла и Меджнун» (Турция, 2011 — 2013)

Рейтинг IMDb — 9,1 Это сюрреалистическая комедия, снятая по мотивам арабской легенды о двух влюбленных. По сюжету, герои родились в один день в одном роддоме. Акушерка положила мальчика и девочку в одну люльку. И тогда отцы, посмотрев на своих детей, решили назвать их в честь героев легенды и договорились, что ребята поженятся, когда станут взрослыми. Спустя годы Лейла и Меджнун действительно встретятся и полюбят друг друга, но судьба учинит им немало препятствий. Это самый захватывающий сериал, который я когда-либо видел. Качество актерской игры и логика сценария воздействуют на зрителей, как по волшебству. Хотелось бы, чтобы сериал длился бесконечно! © ozdemirsinan / IMDb

«Токкэби» (Республика Корея, 2016 — 2017)

Рейтинг IMDb — 8,6 Сериал напоминает сагу «Сумерки». Главные герои — тоже простая школьница и бессмертный мужчина. 900 лет назад Ким Син почти погиб из-за интриг вокруг короля, но превратился в демона токкэби. Чтобы наконец обрести покой, он должен повстречать особую девушку — невесту токкэби. Ей оказывается Чи Ынтхак. Она считается потерянной душой, и за ней охотится Жнец смерти. Ким Син и Чи Ынтхак влюбляются друг в друга. Но судьба будет постоянно мешать героям быть вместе, дабы они исполнили свою главную миссию.

Параллельно раскрывается история Жнеца. Он тоже живет уже сотни лет, но не помнит ничего из своего прошлого. Девушка Санни — начальница Чи Ынтхак — вызывает в герое бурю эмоций. Он начинает распутывать клубок тайн. И узнает, что же связывает его, токкэби и Санни.