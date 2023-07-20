12 шикарных фильмов из 80-х, лучше которых уже, кажется, ничего и не снимут
Десятилетие 1980-х годов стало золотым периодом кинематографии, когда появилось множество незабываемых фильмов. Они до сих пор вдохновляют и завораживают зрителей. Это эпоха, когда кинематографическое искусство расцвело во всей своей красе. Мы решили вспомнить наиболее яркие и значимые фильмы, которые воплотили дух и характер этого времени.
«Битлджус» (1988)
- Рейтинг IMDb — 7.5
После несчастного случая на дороге молодая счастливая пара становится призраками, застрявшими в своем старом загородном доме. Жизнь призраков превращается в кошмар, когда в доме поселяются новые владельцы. Роль дочери хозяев дома, Лидии Дитц, исполнила Вайнона Райдер, которая впервые обратила на себя внимание широкой публики.
Режиссер Тим Бертон решил снять продолжение своего хита 80-х. В сиквеле Майкл Китон в образе Битлджуса и Райдер повторят свои роли. К ним присоединятся Дженна Ортега в качестве дочери Лидии и Моника Белуччи в роли жены Битлджуса.
- Этот фильм единственный в своем роде! Сюжет не нов — он о доме с привидениями. Однако точка зрения другая — мы болеем за призраков и надеемся, что у них все получится. © arsentiy_PA / IMDb
- Надеюсь, что они никогда не снимут продолжение или ремейк фильма, потому что ничто не может сравниться с его причудливым блеском. © hollymstamp / IMDb
«Останься со мной» (1986)
- Рейтинг IMDb — 8.1
Фильм, который останется с вами на долгое время. Он основан на повести Стивена Кинга и рассказывает о четырех лучших друзьях — Горди, Крисе, Верноне и Тедди, живущих в маленьком городке. Во время летних каникул они отправляются на поиски пропавшего мальчика, надеясь стать героями и разгадать тайну произошедшего.
В ленте раскрываются сложные темы: семейные отношения, потеря, важность дружбы. Несмотря на юный возраст, каждый из актеров смог вжиться в сложные и эмоционально насыщенные роли, полностью раскрыв характеры своих персонажей.
- Однозначно одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга. Рекомендую всем! © cleonardodicaprio / IMDb
- Посмотрев один раз, вы запомните его навсегда. © gertyeutley-01038 / IMDb
«Принцесса-невеста» (1987)
- Рейтинг IMDb — 8.0
Сказка, которая переносит зрителей в захватывающий мир приключений, романтики и чудес. Здесь есть все: маги, волшебные зелья, пираты. Не хватает только драконов. По сюжету, молодой фермер Уэстли отправляется в путешествие, чтобы заработать денег на свадьбу со своей возлюбленной Баттеркап, но его корабль захватывают пираты, и все думают, что парень погиб. Девушку решает взять в жены эгоистичный принц, но накануне свадьбы Уэстли возвращается живым и невредимым и пытается спасти свою невесту из рук злого принца.
- Жемчужина кино, которая даже спустя годы очаровывает смесью романтики, приключений и юмора. В мире фильмов-сказок это действительно «долго и счастливо». © john-collie-1 / IMDb
- Идеален во всех отношениях. Это один из тех фильмов, которые хочется, чтобы никогда не заканчивались. © kevin_robbins / IMDb
«Однажды в Америке» (1984)
- Рейтинг IMDb — 8.3
Это история подростков, выросших в бедном районе Нью-Йорка. Постепенно они вовлекаются в преступный мир, стремясь добиться богатства и успеха. Но человеческая жестокость и предательство разлучают их, и герои вынуждены начать новую жизнь, каждый своим путем. Роберт Де Ниро в роли Лапши и Джеймс Вудс в роли Макса смогли в полной мере вжиться в образ своих персонажей, погружая зрителей в мир их стремлений, дружбы и утраченных иллюзий.
- Это не обычный гангстерский фильм, а рассказ о прощении, предательстве, жадности и ностальгии. © zeki-4 / IMDb
- Фильм волшебный. Но вот загвоздка. Немногие его смотрели. Даже те, кто думает, что смотрел. Ведь большинство смотрели урезанную версию, а не полную режиссерскую. © A_Different_Drummer / IMDb
«Придорожная закусочная» (1989)
- Рейтинг IMDb — 6.7
Культовый экшн-триллер рассказывает историю Джеймса Далтона, мастера боевых искусств с таинственным прошлым, который устраивается вышибалой в придорожную закусочную. Он быстро осознает, что представляет собой это место и решает вернуть туда закон и порядок. Патрик Суэйзи воплотил образ бесстрашного героя, борющегося за справедливость и защищающего тех, кто не может за себя постоять.
Недавно было объявлено, что стартовали съемки ремейка с Джейком Джилленхолом в главной роли и суперзвездой UFC Коннором Макгрегором.
- Этому сценарию нужно посвятить памятник и выставить в музее. © TOMASBBloodhound / IMDb
- Где еще вы найдете вышибалу с ученой степенью по философии! © Mr-Fusion / IMDb
«Нечто» (1982)
- Рейтинг IMDb — 8.2
Группа ученых и исследователей на станции в Антарктике обнаруживают древнее инопланетное существо, способное принимать форму любого живого организма. Герои сталкиваются с невероятными мутациями, аномальными явлениями и не знают, кому можно доверять. Впечатляющие визуальные эффекты и реалистичные сцены мутаций и трансформаций захватывают внимание зрителя до последней секунды фильма.
- Один из самых зрелищных хорроров всех времен. Стремительный, остроумный и захватывающий от начала до конца. С момента его выхода еще ни один фильм ужасов его не превзошел. © ivo-cobra8 / IMDb
- Финал фильма просто великолепен и выходит за рамки обыденного. © hitchcockthelegend / IMDb
«Большой» (1988)
- Рейтинг IMDb — 7.3
Не зря говорят: «Осторожнее со своими желаниями, ведь они могут сбыться». Именно это произошло с главным героем фильма. По сюжету обычный 12-летний мальчик просто загадал желание быть большим, и на следующее утро проснулся взрослым мужчиной.
Фильм заставляет взглянуть на мир глазами ребенка и напоминает, что многие проблемы можно преодолеть благодаря дружбе, любви и вере в себя. Главную роль исполнил Том Хэнкс, чью игру высоко оценили как критики, так и зрители. Эта роль стала сильным толчком в его актерской карьере.
- Том Хэнкс заставит вас смеяться, аплодировать и возможно даже плакать. © mattlx / IMDb
- Это то, что абсолютно точно можно назвать идеальным фильмом. © vpashish / IMDb
«Чeловек со звезды» (1984)
- Рейтинг IMDb — 7.0
Это трогательная и захватывающая история о встрече двух разных миров, где любовь преодолевает преграды времени и пространства. Пришелец с другой планеты прибывает на Землю, но его космический корабль терпит крушение. Он находит убежище у одинокой вдовы и принимает образ ее умершего мужа. Вместе они отправляются в путешествие через всю страну, преследуемые правительственными агентами, чтобы доставить пришельца на место встречи с его сородичами.
- История любви на века, и путешествие на самом деле важнее конечного пункта назначения. © BJG-Reviews / IMDb
- Спустя 40 лет все еще смотрю с упоением. © pkertes-59666 / IMDb
«Общество мертвых поэтов» (1989)
- Рейтинг IMDb — 8.1
«Carpe diem!», что означает «Лови момент!», «Живи полной жизнью!» Эту фразу повторяет своим студентам герой фильма, неординарный преподаватель литературы Джон Китинг, который стремится поменять жизни своих студентов к лучшему. Он прививает им любовь к поэзии и искусству, а также воодушевляет нестандартно мыслить, высказывать новые идеи и искать свое призвание.
Это глубокая драма, которая побуждает задуматься о смысле жизни, свободе мысли и важности быть самим собой. Робин Уильямс, исполнивший роль Китинга, позже признался, что это одна из самых любимых его работ, и он всегда сам мечтал о таком преподавателе.
- Есть фильмы, которые проникают под самую кожу. Они меняют жизнь, тонко изменяя восприятие реальности, почти всегда к лучшему. «Общество мертвых поэтов» — один из тех немногих фильмов. © fjhuerta-2 / IMDb
- Этот фильм задевает все струны души. © sofialabsy / IMDb
«Уиллоу» (1988)
- Рейтинг IMDb — 7.2
Сказка-фэнтези переносит зрителей в фантастический мир приключений, магии и отважных героев. Фильм рассказывает историю юного фермера по имени Уиллоу, которому суждено спасти новорожденную принцессу от злой волшебницы. Он отправляется в опасное путешествие, собрав команду необычных союзников, чтобы покончить с тиранией и вернуть мир в страну.
Фильм обзавелся внушительной толпой фанатов, которые более 30 лет просили снять продолжение. И это случилось! В сериале-сиквеле Уиллоу вновь собрал друзей, чтобы отправиться в новое приключение. Премьера состоялась в ноябре 2022 года.
- Мой любимый фильм детства. Он волшебный практически во всех смыслах. © kevin_robbins / IMDb
- Всегда хотел увидеть продолжение этого фильма. © thajose / IMDb
«Танец-вспышка» (1983)
- Рейтинг IMDb — 6.2
Алекс Оуэнс днем работает сварщицей на заводе, а ночами танцует в одном из самых популярных ночных клубов. Девушка мечтает стать профессиональной балериной и покорить сцену, но сомнения и низкая самооценка осложняют путь к успеху. Фильм наполнен стильными танцевальными номерами, заразительной музыкой и, конечно, романтическими сценами. Главная мысль: нужно всегда следовать своей мечте, и тогда все получится.
Картина основана на реальной истории Морин Мардер, которая мечтала поступить в элитную танцевальную школу. Певица Дженнифер Лопес так вдохновились ее историей, что сняла музыкальный клип, как дань уважения культовой ленте.
- Фильм опередил свое время. © sparsh-hardik / IMDb
- Рекомендую всем, кто хочет взбодриться и во всех смыслах начать верить в себя. © stanislavmokryi / IMDb
«Имя розы» (1986)
- Рейтинг IMDb — 7.7
Это интеллектуальный детективный триллер, основанный на романе Умберто Эко, который погружает зрителей в мрачный мир загадок и интриг. Главные роли исполнили Шон Коннери и Кристиан Слейтер. Фильм переносит зрителей в атмосферу средневекового монастыря, где тайны и опасности подстерегают на каждом шагу.
- Хотя это вольная адаптация книги, фильм «Имя розы» лучше других передает атмосферу Средневековья. © classicalsteve / IMDb
- Один из самых недооцененных фильмов 80-х. © edwardlamberti / IMDb
Но если большинство из этих фильмов вы уже смотрели или вам больше нравятся ленты 90-х, то у нас есть и такая подборка, где каждый найдет что-то по душе.