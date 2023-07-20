12 шикарных фильмов из 80-х, лучше которых уже, кажется, ничего и не снимут

Десятилетие 1980-х годов стало золотым периодом кинематографии, когда появилось множество незабываемых фильмов. Они до сих пор вдохновляют и завораживают зрителей. Это эпоха, когда кинематографическое искусство расцвело во всей своей красе. Мы решили вспомнить наиболее яркие и значимые фильмы, которые воплотили дух и характер этого времени.

«Битлджус» (1988)

Рейтинг IMDb — 7.5 После несчастного случая на дороге молодая счастливая пара становится призраками, застрявшими в своем старом загородном доме. Жизнь призраков превращается в кошмар, когда в доме поселяются новые владельцы. Роль дочери хозяев дома, Лидии Дитц, исполнила Вайнона Райдер, которая впервые обратила на себя внимание широкой публики. Режиссер Тим Бертон решил снять продолжение своего хита 80-х. В сиквеле Майкл Китон в образе Битлджуса и Райдер повторят свои роли. К ним присоединятся Дженна Ортега в качестве дочери Лидии и Моника Белуччи в роли жены Битлджуса. Этот фильм единственный в своем роде! Сюжет не нов — он о доме с привидениями. Однако точка зрения другая — мы болеем за призраков и надеемся, что у них все получится. © arsentiy_PA / IMDb

Надеюсь, что они никогда не снимут продолжение или ремейк фильма, потому что ничто не может сравниться с его причудливым блеском. © hollymstamp / IMDb

«Останься со мной» (1986)

Рейтинг IMDb — 8.1 Фильм, который останется с вами на долгое время. Он основан на повести Стивена Кинга и рассказывает о четырех лучших друзьях — Горди, Крисе, Верноне и Тедди, живущих в маленьком городке. Во время летних каникул они отправляются на поиски пропавшего мальчика, надеясь стать героями и разгадать тайну произошедшего. В ленте раскрываются сложные темы: семейные отношения, потеря, важность дружбы. Несмотря на юный возраст, каждый из актеров смог вжиться в сложные и эмоционально насыщенные роли, полностью раскрыв характеры своих персонажей. Однозначно одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга. Рекомендую всем! © cleonardodicaprio / IMDb

Посмотрев один раз, вы запомните его навсегда. © gertyeutley-01038 / IMDb

«Принцесса-невеста» (1987)

Рейтинг IMDb — 8.0 Сказка, которая переносит зрителей в захватывающий мир приключений, романтики и чудес. Здесь есть все: маги, волшебные зелья, пираты. Не хватает только драконов. По сюжету, молодой фермер Уэстли отправляется в путешествие, чтобы заработать денег на свадьбу со своей возлюбленной Баттеркап, но его корабль захватывают пираты, и все думают, что парень погиб. Девушку решает взять в жены эгоистичный принц, но накануне свадьбы Уэстли возвращается живым и невредимым и пытается спасти свою невесту из рук злого принца. Жемчужина кино, которая даже спустя годы очаровывает смесью романтики, приключений и юмора. В мире фильмов-сказок это действительно «долго и счастливо». © john-collie-1 / IMDb

Идеален во всех отношениях. Это один из тех фильмов, которые хочется, чтобы никогда не заканчивались. © kevin_robbins / IMDb

«Однажды в Америке» (1984)

Рейтинг IMDb — 8.3 Это история подростков, выросших в бедном районе Нью-Йорка. Постепенно они вовлекаются в преступный мир, стремясь добиться богатства и успеха. Но человеческая жестокость и предательство разлучают их, и герои вынуждены начать новую жизнь, каждый своим путем. Роберт Де Ниро в роли Лапши и Джеймс Вудс в роли Макса смогли в полной мере вжиться в образ своих персонажей, погружая зрителей в мир их стремлений, дружбы и утраченных иллюзий. Это не обычный гангстерский фильм, а рассказ о прощении, предательстве, жадности и ностальгии. © zeki-4 / IMDb

Фильм волшебный. Но вот загвоздка. Немногие его смотрели. Даже те, кто думает, что смотрел. Ведь большинство смотрели урезанную версию, а не полную режиссерскую. © A_Different_Drummer / IMDb

«Придорожная закусочная» (1989)

Рейтинг IMDb — 6.7 Культовый экшн-триллер рассказывает историю Джеймса Далтона, мастера боевых искусств с таинственным прошлым, который устраивается вышибалой в придорожную закусочную. Он быстро осознает, что представляет собой это место и решает вернуть туда закон и порядок. Патрик Суэйзи воплотил образ бесстрашного героя, борющегося за справедливость и защищающего тех, кто не может за себя постоять. Недавно было объявлено, что стартовали съемки ремейка с Джейком Джилленхолом в главной роли и суперзвездой UFC Коннором Макгрегором. Этому сценарию нужно посвятить памятник и выставить в музее. © TOMASBBloodhound / IMDb

Где еще вы найдете вышибалу с ученой степенью по философии! © Mr-Fusion / IMDb

«Нечто» (1982)

Рейтинг IMDb — 8.2 Группа ученых и исследователей на станции в Антарктике обнаруживают древнее инопланетное существо, способное принимать форму любого живого организма. Герои сталкиваются с невероятными мутациями, аномальными явлениями и не знают, кому можно доверять. Впечатляющие визуальные эффекты и реалистичные сцены мутаций и трансформаций захватывают внимание зрителя до последней секунды фильма. Один из самых зрелищных хорроров всех времен. Стремительный, остроумный и захватывающий от начала до конца. С момента его выхода еще ни один фильм ужасов его не превзошел. © ivo-cobra8 / IMDb

Финал фильма просто великолепен и выходит за рамки обыденного. © hitchcockthelegend / IMDb

«Большой» (1988)

Рейтинг IMDb — 7.3 Не зря говорят: «Осторожнее со своими желаниями, ведь они могут сбыться». Именно это произошло с главным героем фильма. По сюжету обычный 12-летний мальчик просто загадал желание быть большим, и на следующее утро проснулся взрослым мужчиной. Фильм заставляет взглянуть на мир глазами ребенка и напоминает, что многие проблемы можно преодолеть благодаря дружбе, любви и вере в себя. Главную роль исполнил Том Хэнкс, чью игру высоко оценили как критики, так и зрители. Эта роль стала сильным толчком в его актерской карьере. Том Хэнкс заставит вас смеяться, аплодировать и возможно даже плакать. © mattlx / IMDb

Это то, что абсолютно точно можно назвать идеальным фильмом. © vpashish / IMDb

«Чeловек со звезды» (1984)

Рейтинг IMDb — 7.0 Это трогательная и захватывающая история о встрече двух разных миров, где любовь преодолевает преграды времени и пространства. Пришелец с другой планеты прибывает на Землю, но его космический корабль терпит крушение. Он находит убежище у одинокой вдовы и принимает образ ее умершего мужа. Вместе они отправляются в путешествие через всю страну, преследуемые правительственными агентами, чтобы доставить пришельца на место встречи с его сородичами. История любви на века, и путешествие на самом деле важнее конечного пункта назначения. © BJG-Reviews / IMDb

Спустя 40 лет все еще смотрю с упоением. © pkertes-59666 / IMDb

«Общество мертвых поэтов» (1989)

Рейтинг IMDb — 8.1 «Carpe diem!», что означает «Лови момент!», «Живи полной жизнью!» Эту фразу повторяет своим студентам герой фильма, неординарный преподаватель литературы Джон Китинг, который стремится поменять жизни своих студентов к лучшему. Он прививает им любовь к поэзии и искусству, а также воодушевляет нестандартно мыслить, высказывать новые идеи и искать свое призвание. Это глубокая драма, которая побуждает задуматься о смысле жизни, свободе мысли и важности быть самим собой. Робин Уильямс, исполнивший роль Китинга, позже признался, что это одна из самых любимых его работ, и он всегда сам мечтал о таком преподавателе. Есть фильмы, которые проникают под самую кожу. Они меняют жизнь, тонко изменяя восприятие реальности, почти всегда к лучшему. «Общество мертвых поэтов» — один из тех немногих фильмов. © fjhuerta-2 / IMDb

Этот фильм задевает все струны души. © sofialabsy / IMDb

«Уиллоу» (1988)

Рейтинг IMDb — 7.2 Сказка-фэнтези переносит зрителей в фантастический мир приключений, магии и отважных героев. Фильм рассказывает историю юного фермера по имени Уиллоу, которому суждено спасти новорожденную принцессу от злой волшебницы. Он отправляется в опасное путешествие, собрав команду необычных союзников, чтобы покончить с тиранией и вернуть мир в страну. Фильм обзавелся внушительной толпой фанатов, которые более 30 лет просили снять продолжение. И это случилось! В сериале-сиквеле Уиллоу вновь собрал друзей, чтобы отправиться в новое приключение. Премьера состоялась в ноябре 2022 года. Мой любимый фильм детства. Он волшебный практически во всех смыслах. © kevin_robbins / IMDb

Всегда хотел увидеть продолжение этого фильма. © thajose / IMDb

«Танец-вспышка» (1983)

Рейтинг IMDb — 6.2 Алекс Оуэнс днем работает сварщицей на заводе, а ночами танцует в одном из самых популярных ночных клубов. Девушка мечтает стать профессиональной балериной и покорить сцену, но сомнения и низкая самооценка осложняют путь к успеху. Фильм наполнен стильными танцевальными номерами, заразительной музыкой и, конечно, романтическими сценами. Главная мысль: нужно всегда следовать своей мечте, и тогда все получится. Картина основана на реальной истории Морин Мардер, которая мечтала поступить в элитную танцевальную школу. Певица Дженнифер Лопес так вдохновились ее историей, что сняла музыкальный клип, как дань уважения культовой ленте. Фильм опередил свое время. © sparsh-hardik / IMDb

Рекомендую всем, кто хочет взбодриться и во всех смыслах начать верить в себя. © stanislavmokryi / IMDb

«Имя розы» (1986)

Рейтинг IMDb — 7.7 Это интеллектуальный детективный триллер, основанный на романе Умберто Эко, который погружает зрителей в мрачный мир загадок и интриг. Главные роли исполнили Шон Коннери и Кристиан Слейтер. Фильм переносит зрителей в атмосферу средневекового монастыря, где тайны и опасности подстерегают на каждом шагу. Хотя это вольная адаптация книги, фильм «Имя розы» лучше других передает атмосферу Средневековья. © classicalsteve / IMDb

Один из самых недооцененных фильмов 80-х. © edwardlamberti / IMDb