12 шикарных фильмов, которые несправедливо затерялись на фоне расхваленных блокбастеров

Несмотря на великое разнообразие, выбрать фильм для вечернего кинопросмотра зачастую оказывается довольно непросто. Чаще всего мы в итоге останавливаемся на каком-нибудь популярном и распиаренном проекте. Но если покопаться, можно найти не менее выдающиеся, глубокие и захватывающие картины, которые оказались лишены заслуженного внимания из-за отсутствия повсеместной рекламы.

Хороший человек (2023)

Рейтинг IMDb — 7,3 Прошло уже много лет с тех пор, как Эллисон попала в аварию, в результате которой погиб человек, но она по-прежнему не может до конца оправиться и простить себя. Ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки только тогда, когда она начала ближе общаться с отцом своего бывшего жениха, который не понаслышке знает, каково страдать от собственных грехов. Реально мощное зрелище. © serenar27 / IMDb

Меня будто приковало к экрану. © comps-784-38265 / IMDb

Земля Алькаррас (2022)

Рейтинг IMDb — 7 Члены семьи Соле долгие годы зарабатывали тем, что выращивали персики в деревушке Алькаррас в Каталонии. Стабильная работа и справедливый работодатель делали их жизнь раем на земле. Однако все изменилось, когда хозяин поместья умер, а его наследник решил продать землю и сравнять персиковый сад с землей.

Хищники (2022)

Рейтинг IMDb — 7,5 Антуан и Ольга — французская пара, которая решает переехать в провинциальную испанскую деревушку в поисках спокойной жизни. Источник их дохода — продажа экологически чистых овощей и фруктов, выращенных на своей земле. Однако когда пара выступает против сделки с ветроэнергетической компанией, которая обещала выплатить всем жителям кругленькую сумму, им приходится столкнуться с враждебностью со стороны местных испанских фермеров.

На периферии (2022)

Рейтинг IMDb — 6,7 Фильм охватывает один день из жизни трех героев. Молодая девушка Асусена отчаянно пытается найти деньги, чтобы предотвратить скорое выселение ее семьи за неуплату аренды. Пожилая Теодора пытается отыскать пропавшего сына, ради которого заложила и потеряла дом. И одновременно с этим опытный юрист Рафаэль пытается добиться справедливости в суде и бороться с повсеместными принудительными выселениями из-за потери права выкупа. Реалистично до мурашек. © tineta9 / IMDb

Внутри (2023)

Рейтинг IMDb — 6,3 Немо — охотник за произведениями искусства, которому всегда удавалось уводить свои цели практически из-под носа фактических владельцев. Вот и на этот раз, пробравшись в пентхаус богатого коллекционера под видом разнорабочего, он рассчитывал управиться в два счета. Однако не вовремя срабатывает система безопасности, и он оказывается в ловушке.

Песня любви (2022)

Рейтинг IMDb — 6,8 Фэй — одинокая немолодая вдова, которая путешествует в доме на колесах. Однажды она получает весточку от Лито — мужчины, которого она не видела уже много лет и с которым у нее в подростковом возрасте был бурный роман. Как оказалось, он тоже недавно потерял свою супругу. Они договариваются встретиться у озера в горах, чтобы поговорить о былых годах.

Полный рабочий день (2021)

Рейтинг IMDb — 7,4 Жизнь матери-одиночки Джули представляет собой полнейший хаос. Каждый день ей приходится добираться из отдаленного пригорода в отель в Париже, где она работает горничной, и одновременно вовремя привозить и забирать детей у няни. Наконец она решает найти новую работу, и ее даже приглашают на собеседование. Но коллеги не могут заменить женщину, да еще и в городе случился транспортный коллапс.

По правилам и без (2022)

Рейтинг IMDb — 6,9 Сильвии уже 60 лет, и она даже не рассчитывала, что сможет снова обрести любовь. Однако по воле случая она влюбляется в бывшего преступника, и это чувство оказывается взаимным. Пара мечтает пожениться, открыть цветочный магазин и начать жизнь заново. Вот только Абель, сын женщины, крайне подозрителен и не доверяет возлюбленному своей матери.

Чемпионы (2023)

Рейтинг IMDb — 6,9 После стычки с главным баскетбольным тренером на прежней работе, суд обязал Маркуса руководить командой игроков с ограниченными интеллектуальными возможностями. Поначалу герой убежден, что тренировать такую команду будет практически невозможно. Однако довольно скоро он начинает понимать, что вместе с этой командой они смогут добиться даже большего, чем могут себе представить.

Мурена (2021)

Рейтинг IMDb — 6,8 17-летняя Юлия — тихий, но своенравный подросток. Она живет с родителями на отдаленном острове, любит заниматься плаванием и подводной охотой и мечтает вырваться в большой мир. Когда на остров приезжает Хави, старый друг семьи, которого родители девушки собираются уговорить купить их землю и построить на ней роскошный курорт, Юлия наконец решается поднять бунт против своего деспотичного отца. Концовка вас взбудоражит. © urema-1 / IMDb

Али и Ава (2021)

Рейтинг IMDb — 6,8 Ава вот уже много лет после развода со своим жестоким мужем боится даже подумать о новой любви и предпочитает одиночество. Али же — добрый и харизматичный оптимист, который уже давно не близок со своей женой. Когда пути героев случайно пересекаются, становится понятно, что у них все еще есть шанс снова стать счастливыми. Но смогут ли они преодолеть свои страхи и предрассудки?

Бостонский душитель (2023)