12 случаев, когда костюмеры начинили киноленты скрытыми смыслами. А мы все прошляпили

Погрузившись в сюжет фильма и сериала, едва ли мы пристально разглядываем элементы кинокостюмов. И порой многое упускаем. Вот, например, костюмеры упомянутых ниже проектов не просто подобрали героям одежду, соответствующую хронотопу истории, но и вложили в нее массу секретных смыслов.

Желтое платье Барби («Барби», 2023)

К концу фильма Барби сменила приторно-розовый наряд на скромное желтое платье. «Она просто стала человеком», — подумали мы. Но как бы не так. Режиссер Грета Гервиг поделилась: «Мне очень хотелось проследить историю игрушечных нарядов Mattel. Я спросила представителей фирмы, какой костюм был самым популярным за последние 5–10 лет. Оказывается, желтое платье».

Это заявление наталкивает на мысль, что так называемая стереотипная Барби просто подстроилась под интересы современной аудитории, отринув устаревшие взгляды на себя саму.

Наряд с необычным принтом («Эмили», 2022)

Режиссер и сценарист называет синее платье героини, чьим прототипом была писательница Эмили Бронте, одним из самых знаковых этой киноленты. Несложно догадаться, почему, если вглядеться в узор наряда. На нем изображены разряды молнии среди туч, что отсылает нас к роману «Грозовой перевал» — легендарному произведению писательницы.

Резинка на руке Хоппера («Очень странные дела», 2016)

Персонаж Хоппер часто носит на руке резинку, и внимательные зрители догадались, что это та же самая резинка, которую носила дочь героя в его флэшбеках. Актер Дэвид Харбор подтвердил догадку поклонников сериала и добавил, что у такого аксессуара более глубокий смысл — персонаж надевает на руку резинку лишь в те моменты, когда нуждается в поддержке.

Дорожный костюм Корнелии («Англичанка», 2022)

Одежда Корнелии в сцене прибытия на Запад США должна была отобразить весь дискомфорт героини, оказавшейся в непривычной и опасной для нее среде. Для этого сценарист предлагал нарядить актрису в белое, однако художница по костюмам решила еще больше смутить персонажа и выбрала розовый цвет.

Знатоки живописи увидят в наряде отсылку к полотну Джеймса Джебуса Шеннона и не ошибутся: дизайнер вдохновлялась этой картиной.

Одежда жителей Виктори («Не беспокойся, дорогая», 2022)

Костюмы обитателей города Виктори были призваны с самого начала внушить зрителю мысль, что с этим местом что-то не так. Дело в том, персонажи носят одежду в духе 50-60-х годов прошлого столетия, но при этом ее цвета не шибко-то и соответствуют данной эпохе.

Например, платье цвета фуксии у героини Флоренс Пью или кобальтово-синий наряд у персонажа Оливии Уайльд. Эти оттенки не были распространены в середине прошлого века.

Платье-комбинация Марго («Меню», 2022)

Одев главную героиню в платье в бельевом стиле, создатели хотели подчеркнуть ее «обнаженность», то есть уязвимость перед лицом опасности. А также наряд Марго контрастирует с костюмами других посетителей ресторана: они носят более темные оттенки. Таким образом художники по костюмам дали зрителям подсказку, кто из персонажей сможет спастись.

Бабочки в нарядах Пенелопы («Бриджертоны», 2020)

Различные образы Пенелопы нередко дополняет бабочка, будь то декор на платье или аксессуар. И это неспроста — во многих культурах чешуекрылые символизируют возрождение и рост. Как гусеница превращается в красивую бабочку, так и семейство нуворишей Фезерингтон находит свое место среди представителей высшего света.

Контрастные туалеты Шарлотты и Леа («Шери», 2009)

Одевая главных героинь, бывших соперниц Шарлотту и Леа, художник по костюмам стремилась передать их черты характера. Неотесанная сплетница Шарлотта Пелу носила тяжелые ткани, например, бархат и парчу, расшитые корсеты, громоздкие шляпы и кучу драгоценных камней. Утонченная и чувственная Леа де Лонваль, в свою очередь, предпочитала светлые изящные платья из шелка и кружева, а в качестве украшений выбирала изделия из жемчуга.

Меняющееся платье Золушки («Золушка», 2015)

Все мы помним впечатляющее бальное платье Золушки, но ее повседневный наряд также заслуживает внимания. Дизайнер не захотела одевать героиню в лохмотья, потому выбрала приятное глазу платье, изготовленное из голубой легкой ткани и декорированное едва заметными бледно-розовыми цветочками. Но от сцены к сцене наряд постепенно тускнеет, отражая незавидное положение девушки, что лишилась отца.

Необычные узоры на нарядах героинь («Суспирия», 2018)

Художник по костюмам фильма «Суспирия» стремилась сделать так, чтобы практически все наряды героинь содержали женские символы. Так, например, одно из платьев персонажа Дакоты Джонсон, узор которого напоминает цвет вишни, на самом деле усыпано изображениями тазовых костей. На одежде других героинь можно заменить и более провокационные принты с различными частями женского тела. Это решение дизайнера было призвано показать тонкое исследование героинями женственности и женской силы.

Корсет Кэтрин («Жестокие игры», 1999)

Мелодрама «Жестокие игры» — это вольная интерпретация романа Шодерло де Лакло «Опасные связи». Однако создатели решили отдать дань уважения и другой экранизации произведения — киноленте «Опасные связи» 1988 года. Например, корсет, который носит главная героиня, является отсылкой к образу Гленн Клоуз из более раннего фильма.

Костюмы Мины и Дракулы («Дракула», 1992)

Экранная Мина до встречи с графом носит наряды преимущественно зеленых оттенков с декоративными элементами в виде листьев. Несложно догадаться, что они символизируют свежесть и целомудрие девушки. Как только Дракула знакомится с Миной, то «забирает» у нее растительные узоры, которых прежде не носил, а Мина облачается в красное — цвет страсти.