12 случаев, когда костюмеры не заморачивались и одели героев по принципу «зато точно запомнят»

Костюмер не зря является одним из главных членов съемочной группы. Именно он тот человек, который способен вложить в образ героя характер. К сожалению, иногда что-то идет не так и вместо стильных нарядов мы получаем фееричные провалы, которые надолго остаются в нашей памяти.

Классный мюзикл

Большая часть нарядов Шарпей Эванс — настоящая модная катастрофа. Максимум страз и розового цвета. Вероятно, именно так многие создатели кино представляют себе гардероб типичной «крутой девчонки». И в 12 лет это действительно может казаться чем-то классным. Однако проверку временем такие наряды однозначно не проходят.

Не шутите с Зоханом!

В фильме «Не шутите с Зоханом!» Адам Сэндлер играет бойца, который решил завязать с карьерой и попробовать себя в чем-то другом. Вместе с новой работой и без того экстравагантный стиль героя выходит на новый уровень. Большая часть нарядов выглядит по меньшей мере нелепо. Пестрая рубаха, белые брюки и сандалии — один из самых безобидных нарядов.

Женщина-кошка

Фильм про женщину-кошку с Холли Берри в главной роли критикуют по многим причинам и одежда — одна из них. Глядя на этот наряд, трудно представить, что его носит дерзкая и смелая супергероиня. Более того, он не имеет ничего общего с каноничным образом женщины-кошки.

Дневник Бриджит Джонс

Героиня Рене Зеллвегер в «Дневник Бриджит Джонс» — это эдакая современная Золушка-дурнушка, которая изо всех сил старается найти мужчину и стать лучшей версией себя. Наряды ее героини — это один из способов громко заявить «я не такая». Так, например, в первом фильме, Бриджит решила, что прозрачная кофта, сквозь которую видно белье, это отличный деловой костюм.

Друзья

На протяжении всего сериала Фиби носит довольно экстравагантные и смелые наряды, которые не каждая модница рискнет в руки взять. Это неотъемлемая часть ее героини. Однако некоторые образы «слишком» даже для нее. Так, например, когда Фиби узнает про Чендлера и Монику, на ней надето вырвиглазное оранжевое пальто. Оранжевый кулон только усугубляет ситуацию.

В «Друзьях» не только Фиби иногда носила сомнительные наряды, но и две другие ее подруги тоже. Увидеть странные наряды Моники и Рейчел можно и в этой статье.

Секс в большом городе

Кэрри Бредшоу — настоящая икона стиля. Однако иногда креативность ее нарядов переходит все разумные рамки. Так, например, в одной из серий она носит широкие джинсы с платьем и розовым болеро. Дополняет все это прическа из двух хвостиков. Образ получился слишком детским и с трудом вяжется с привычной для нас Кэрри.

Впрочем, у Кэрри были и другие модные грехи.

Шопоголик

Трудно поверить в то, что лучшая подруга Ребекки Блумвуд искренне любит и ценит ее. Иначе как объяснить выбор столь ужасного платья для подружки невесты? Кажется, что при должном уровне сноровки в нем можно жить, как в палатке.

Дрянные девчонки

В новой школе Кейди обретает новую подругу Дженис. Она — девчонка-неформалка, которая плюет на все правила и живет, как хочет. Создатели попытались отразить это в ее нарядах. Однако вместо дерзких и смелых образов, мы получили что-то несуразное. Дженис удалось невозможное — сделать готический стиль безвкусным.

Теория Большого взрыва

Забыть экстравагантные наряды Говарда Воловица почти невозможно. Он постоянно носит узкие джинсы, клетчатые рубашки, водолазки и, конечно же, ремни с уникальными пряжками. И хотя все это делает его тем, кто он есть, примерить на себя что-то настолько катастрофическое мало кто решится. Любопытный элемент во многих образах Говарда — это маленькая брошь в форме инопланетянина. До конца неизвестно, какой именно смысл был вложен в эту деталь, однако она добавляет его персонажу глубины и загадочности.

Няня

Если когда-то давно в детстве вы занимались коллекционированием фантиков, то Фрэн Файн знает, что с ними сделать. Ее платье из оберток от конфет вызвало много вопросов даже у самых преданных фанатов.

Mamma Mia! 2

Вторая часть «Mamma Mia!» рассказывает нам о молодости героини Мерил Стрип — Донны. Сюжет переносит нас в яркие и смелые 80-е. Однако некоторые костюмы выглядят слишком неподходящими даже для этой эпохи. Трудно представить, что утонченная и всегда красиво одетая Донна могла бы надеть дикие джинсы с оборками.

Сплетница

Сериал «Сплетница» изобилует сногсшибательными и роскошными нарядами, многими из которых хотела бы обладать каждая модница. Однако иногда, видимо, костюмеры уходили в отпуск и случалось нечто подобное. Колготки с носками и красными туфлями вряд ли будут выглядеть стильно хотя бы в одной вселенной.