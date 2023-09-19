12 случаев, когда одного персонажа сыграли разные актеры, а у нас теперь просто глаза разбегаются

Увидеть одного и того же любимого героя, но в разных воплощениях — это привилегия мира кино. Мы вспомнили, как артисты разных эпох блистали в запоминающихся ролях и не удержались от сравнений.

1. Гелла

Несмотря на то что Гелла — всего лишь второстепенный персонаж «Мастера и Маргариты», роль вампирши из свиты Воланда — всегда яркая и запоминающаяся. Привлекательную рыжеволосую девушку воплощали на экране самые разные красавицы. Так, в польской экранизации 1988 года роль Геллы исполнила Мария Пробош. В телесериале 2005 года Геллу воплотила актриса под псевдонимом Таня Ю. А в готовящейся к выходу в 2024 году современной экранизации бессмертного романа роль вампирши досталась Полине Ауг.



2. Надя Шевелева

Бессмертная классика и обязательный атрибут любой новогодней ночи фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» имеет как минимум два ремейка. Один был снят в Болливуде, а второй — в Голливуде. Голливудская версия вышла в 2022 году. Здесь Надя Шевелева превратилась в Марго Хейс, а ее роль исполнила очаровательная Эмма Робертс. В болливудской версии Надю Шевелеву назвали Тиккой, а ее роль исполнила популярная индийская актриса Кангана Ранаут.

3. Мэри Поппинс

Для многих наших зрителей Наталья Андрейченко в образе Мэри Поппинс является самой настоящей и каноничной «леди совершенство». Она строга, но справедлива. Способна перевоспитать не только детей, но и некоторых взрослых. Для западного же зрителя родной сердцу стала Мэри Поппинс в исполнении Джули Эндрюс в экранизации 1964 года.

4. Доктор Ватсон

Легендарный друг и помощник Шерлока Холмса доктор Ватсон имеет около двухсот воплощений в кино. Однако большинство из нас еще с детства помнят сдержанный и интеллигентный образ Виталия Соломина. Для многих зрителей именно он стал эталонным воплощением Ватсона. Герой Джуда Лоу в картине «Шерлок Холмс» (2009) получился совершенно другим по характеру. Он более серьезный и не склонен потакать любым выходкам своего напарника.

5. Пеппи Длинныйчулок

Истории о шумной и находчивой девчушке Пеппи радуют не только детей, но и взрослых, вот уже не одно десятилетие подряд. В фильме «Пеппи Длинныйчулок» ее роль исполнила Светлана Полякова. В экранизации, которая вышла на родине самой писательницы — в Швеции — роль рыжеволосой непоседы сыграла Ингер Нильссон.

6. Судья Уоргрейв

«И никого не стало» — один из самых популярных детективов Агаты Кристи. В экранизации этого произведения 1987 года роль главного злодея исполнил Владимир Зельдин. Одна из последних экранизаций романа вышла в Британии в 2015 году. Роль судьи Уоргрейва сыграл Чарльз Дэнс.

7. Дядя Ваня

Как и многие другие произведения Антона Павловича Чехова, пьеса «Дядя Ваня» имеет множество киноадаптаций. Одну из них снял Андрей Кончаловский в 1970 году. Роль дяди Вани исполнил Иннокентий Смоктуновский. Спустя почти 25 лет свою адаптацию бессмертного произведения Чехова выпустил и Голливуд с Уоллесом Шоном в главной роли.

8. Воланд

Экранизация «Мастера и Маргариты» 2005 года является для многих эталонной и максимально близкой к первоисточнику. В ней роль главного антагониста исполнил Олег Басилашвили. Его Воланд получился холодным, мудрым и загадочным. В 2024 году нас ждет выход новой экранизации бессмертного произведения Булгакова. Роль Воланда досталась немецкому актеру Аугусту Дилю. Каким получится его владыка Тьмы, нам только предстоит узнать.

9. Галадриэль

Телеспектакль «Хранители», в основу которого легла первая книга из трилогии Толкиена, — своего рода артефакт. Еще до недавнего времени он был почти городской легендой, и никто не знал наверняка, существует ли он на самом деле. И если практически все знакомы со знаменитой кинотрилогией Питера Джексона, то мало кто видел телеспектакль, который вышел на экраны за 10 лет до голливудской экранизации. Для всех в мире главный женский образ этого произведения ассоциируется с несравненной Кейт Бланшет, а у нас эту роль исполнила Елена Соловей.

10. Макс Лавров

Если вы не повар, то слово «огузок», вероятно, ассоциируется у вас с Максимом Лавровым из сериала «Кухня» в исполнении Марка Богатырева. Мало кто знает, но у этого сериала есть несколько адаптаций. Одна из них вышла в Португалии в 2017 году под названием «Sim, Chef!», а роль Лаврова досталась Диогу Мартинсу.

11. Любовь Раневская

«Вишневый сад» — еще одна популярная пьеса Антона Павловича Чехова, которая насчитывает более 30 экранизаций, а количество театральных постановок вообще переваливает за сотню. В 2008 году вышел фильм Сергея Овчарова «Сад». В нем роль помещицы Раневской досталась Анне Вартаньян. А вот в британской картине ее сыграла Джуди Денч.

12. Мюнхгаузен

О приключениях барона Мюнхгаузена было снято множество картин. Над телефильмом 1980 года работал режиссер Марк Захаров, а роль барона-выдумщика блистательно исполнил Олег Янковский. А в 1988 году на экраны вышел «долгострой» Терри Гиллиама. Роль Мюнхгаузена досталась британскому театральному актеру Джону Невиллу. Несмотря на то, что фильм провалился в прокате, он получил 4 номинации на Оскар и был положительно принят критиками.