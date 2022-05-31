12+ случаев, когда в звездных нарядах были отсылки к фильмам. А мы и не заметили

Трудно отвести взгляд от знаменитостей, блистающих на красных дорожках кинопремьер и церемоний вручения премий. Но еще эффектнее платья и костюмы выглядят благодаря фантазии стилистов, а иногда и самих кинозвезд. Ведь порой наряды содержат в себе отсылки к персонажам и фильмам.

Мы в ADME, как большие любители кино, не могли пройти мимо случаев, когда звезды при помощи одежды напомнили нам о своих культовых ролях. А в бонусе расскажем об актере, который на красной дорожке повторил не образ, а жест киноперсонажа.

Марго Робби

На премьере супергеройского фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Марго Робби предстала в необычном платье от Dries Van Noten, украшенном страусиными перьями и дополненном длинными розовыми перчатками. Такой наряд является отсылкой к названию фильма и яркому персонажу — Харли Квинн.

Джессика Честейн

На красной дорожке премьеры фильма «Глаза Тэмми Фэй» Джессика Честейн появилась с ярким макияжем и в блестящем платье от Burberry в стиле 1970-х. Именно в те годы героиня ленты начала свой путь к славе, о чем и идет речь в кинокартине.

Хелен Миррен

Чтобы представить сериал «Екатерина Великая», Хелен Миррен надела бирюзовое платье с пышными рукавами и роскошный плащ с длинным шлейфом, а также драгоценности от дизайнера Дэвида Уэбба. Получился королевский наряд наподобие тех, что носила ее героиня — императрица.

Сара Джессика Паркер

На премьере сериала «И просто так» актриса была одета в платье Oscar de la Renta с отделкой из тюля. Эта деталь напоминает знаменитую пышную юбку, в которой Кэрри Брэдшоу появляется в заставке сериала «Секс в большом городе». В его продолжении 2021 года мы вновь увидели героиню Сары Джессики Паркер в тюлевой юбке.

Эмма Уотсон

На премьере фильма «Красавица и Чудовище» Эмма Уотсон, сыгравшая Белль, сама выглядела словно героиня из сказки в платье с длинным шлейфом. Это элегантное платье было создано модельером Эмилией Викстед.

Бри Ларсон

Звезда супергеройского фильма «Капитан Марвел» появилась на специальном показе картины в блестящем костюме от Rodarte. В руках у актрисы был ярко-розовый клатч с надписью «Капитан» — это прямая отсылка к фильму.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс привлекла всеобщее внимание на премьере картины «Мама!» своим сказочным платьем от Christian Dior Couture. Похожее платье c V-образным вырезом носила и ее героиня в фильме, а также на постере фильма, который, кстати, был за спиной актрисы во время фотосессии на кинопремьере.

Тэрон Эджертон

Голливудский актер повторил образ своего персонажа из биографического фильма «Рокетмен», надев джинсовую куртку с нашивками. Вероятно, при создании этой куртки художники по костюмам были вдохновлены вещью Элтона Джона, которого сыграл Тэрон.

Зендея

Молодая актриса не раз выбирала наряды, вдохновленные образами из фильмов, в которых снималась. Представляя картину «Человек-паук: Вдали от дома», девушка надела красно-черное платье от Armani Prive. Зендея рассказала, что это ее собственная версия костюма Человека-паука. Кстати, Том Холланд, исполнивший главную роль в картине, встречается с Зендеей.

В 2021 году на премьере фильма «Дюна» девушка появилась в асимметричном белом платье от Rick Owens и выглядела под стать своей инопланетной героине.

Кэтрин О’Хара

Один из самых запоминающихся фильмов с участием Кэтрин О’Хары — «Битлджус» 1988 года. Актриса вдохновилась образом главного героя, который носил костюм в полоску, и позже надевала черно-белые наряды на разные премьеры. Сначала Кэтрин появилась в платье от Marc Jacobs на церемонии вручения премии «Тони», а затем в наряде от Greta Constantine, когда вручали «Эмми».

Джон Сина

У Джона отличное чувство юмора. Актер решил не просто надеть на премьеру костюм с отсылкой к своему персонажу из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет», а вообще прийти в костюме своего героя. На нем был облегающий красный топ, белые брюки и серебристый шлем.

Аня Тейлор-Джой и Николь Кидман

Для представления картины «Варяг» о герое скандинавской легенды, актрисы Аня Тейлор-Джой и Николь Кидман выбрали платья, в которых есть отсылки к их экранным образам. Николь, сыгравшая королеву, надела платье от Prada и напоминала в нем северную богиню. А на Ане, исполнившей роль чародейки, было белое платье от Dior.

Бонус: Оскар Айзек

На красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля Оскар Айзек и Джессика Честейн представляли картину «Сцены из супружеской жизни». Позируя перед фотографами, актер нежно поцеловал коллегу в предплечье.

Точно такой же романтический жест совершал главный герой сериала «Семейка Аддамс» — Гомес Аддамс. После того как его супруга Мортиша начинала говорить по-французски, он целовал ее предплечье. Интересно, что в 2019 году Оскар озвучивал Гомеса в новой мультипликационной версии «Семейки Аддамс».