12 случаев, в которых костюмеры наплевали на историческую точность нарядов. А внимательные зрители заметили

Исторические фильмы часто поражают великолепием нарядов и декораций. Однако бывает, что костюмеры создают образы, не соответствующие конкретной эпохе или времени. Иногда они делают это специально, но порою просто ошибаются. А зоркий глаз зрителя обязательно подмечает неточности.

Золотой век

В кинокартине есть ряд исторических неточностей. Елизавета I была страстной поклонницей роскошного кружева, драгоценных камней и изысканной вышивки. Однако, чтобы не отвлекать внимание зрителей от сюжета, художники-костюмеры специально не стали добавлять слишком много декора в наряды. При этом они использовали фактуру и цвет, чтобы выделить фигуру королевы на фоне остальных персонажей. В итоге на экране правительница предстала в нарядах с богатой цветовой палитрой, вместо привычных для нее пастельных оттенков.

Также в костюмах персонажа фильма отсутствовал фартингейл — широкий плоский каркас, который обычно надевался под юбку для создания формы, напоминающей перевернутую рюмку. Он являлся неотъемлемой частью нарядов знатных дам того времени. В фильме силуэт Кейт Бланшетт был плавным и мягким, без характерных для того периода гипертрофированных плеч. Однако свободная трактовка исторического костюма не помешала художникам создать убедительный образ и заслуженно получить «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Великий Гэтсби

Представленные в фильме мужские костюмы были аутентичными, а вот женская одежда подверглась существенным изменениям. Вместо популярных прямых платьев, характерных для 20-х годов XX века, зрители увидели на экране облегающие наряды с V-образными декольте и закрытыми спинами.

SNAPPER / bauergriffinonline.com / East News

Костюмеры также решились добавить в фильм современные аксессуары, такие как плотные колготки и туфли на высоких каблуках с открытой пяткой. Однако это, наоборот, придало нарядам героинь особый шарм и привлекательность

Еще одна из рода Болейн

Художникам этого фильма тоже пришлось отказаться от использования фартингейла. Вместо него был выбран кринолин, с помощью которого костюмеры придали нарядам куполообразную форму, характерную для платьев более поздних периодов времени.

Еще одним «нововведением» стал нетипичный для эпохи Тюдоров изумрудный цвет. До XIX века для получения зеленого цвета текстильщики использовали два красителя — синий и желтый, но они не давали насыщенного цвета. Следовательно у Анны не было возможности носить наряды роскошного изумрудного оттенка. Тем не менее, именно этот цвет стал главным украшением фильма.

Две королевы

Действие фильма происходит в XVI веке, но большая часть костюмов выполнена из денима, который был изобретен только в XIX веке. По мнению художника по костюмам Александры Бирн, использование жесткой джинсовой ткани в одежде придало персонажам более привлекательный и понятный для современного зрителя облик. Этот материал, не характерный для эпохи, добавил нотку творческого бунта, и историческая драма заиграла новыми красками. В этом фильме также присутствуют и другие исторические неточности.

Влюбленный Шекспир

Сюжет фильма является полностью вымышленным, однако действие разворачивается вокруг реальных исторических персон елизаветинской эпохи. Чтобы одежда не ограничивала движения и не отвлекала внимание от главной героини, художники по костюмам упростили аутентичные наряды и сократили популярные в то время богатые декорации до минимума.

UNIVERSAL PICTURES / Album/EAST NEWS , East News

Мужской костюм тоже был изменен. Киностудия опасалась, что персонажи будут выглядеть странно и глупо в вязаных трико, поэтому сделали панталоны длиннее. В результате зритель увидел прекрасную костюмированную мелодраму, не имеющую практически никакого отношения к истории. Однако, кажется, все остались довольны.

Маленькие женщины

Это история о четырех сестрах Марч, которая разворачивается во времена правления королевы Виктории. В то время неотъемлемыми частями гардероба каждой женщины были шаровары, нижняя юбка, обруч и корсет. Однако чтобы лучше передать индивидуальность каждой из героинь, художники по костюмам решили избавить образы Бет и Джо от некоторых элементов. Джо вместо корсета носит мужскую жилетку, а Бет обходится без кринолина.

Клеопатра

В фильме можно обнаружить кучу исторических несостыковок в деталях костюмов, например, приталенные платья, бюстье, обувь на каблуке, блестки, синтетические материалы и прическа «улей». Все это явно не соответствуют временной эпохе.

Кроме того, Клеопатра появляется на экране в изумрудном платье. Но проблема в том, что в Древнем Египте еще не научились красить ткань в яркие цвета. У египтян были растительные красители, но с их помощью получить такие насыщенные оттенки, увы, было невозможно. В целом в те времена белый цвет был предпочтительней остальных, так как казался чистым.

Анна Каренина

В фильме героини находятся на балах без перчаток, хотя в ту эпоху танцевать без них считалось неприличным. В соответствии с этикетом, перчатки можно было снимать только во время еды и музицирования.

Грязные танцы

Героиня Дженнифер Грей впечатлила всех своими джинсовыми шортами с высокой талией. Однако, костюмеры не учли, что в 60-х годах, когда разворачиваются события фильма, джинсовая ткань не использовалась для создания стильной повседневной одежды. В то время деним был предназначен для тяжелых и грязных работ, а не для модных нарядов.

Гордость и предубеждение

Костюмы, в которые нарядили героиню Киры Найтли, практически безупречны с точки зрения исторической достоверности. Однако с обувью костюмеры немного промахнулись: на некоторых кадрах видно, что Элизабет обута в резиновые сапоги-веллингтоны, которые были изобретены на 40 лет позже, чем период, в котором происходит действие романа Джейн Остин.

Храброе сердце

В этом фильме есть несколько исторических неточностей к образах героев. Особенно бросается в глаза «боевой раскрас» главного героя в виде синих узоров на лице. Но средневековые шотланды вообще не красили тело, это делали их предки за тысячу лет до событий, происходящих в фильме.

Тюдоры (сериал)

Сериал поражает обилием шикарных костюмов. Но, к сожалению, многие из них далеки от исторической точности. В XVI веке женщины не носили платьев с открытыми плечами, под наряд обязательно надевали рубаху. А одежду расшивали сложными узорами, один большой мотив вошел в моду гораздо позже.