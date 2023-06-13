12 свадебных образов из старых добрых кинолент, которые покорили наши сердца не меньше, чем сюжет

Как бы нас не захватывали сюжетные повороты фильмов и сериалов, свадьбы персонажей мы часто смотрим с максимальной сосредоточенностью. Ведь так хочется разглядеть получше подвенечные наряды героинь и дать им свою оценку. Давайте же вспомним крутые свадебные образы из любимых кинолент нашей юности.

Диана, «Собака на сене»

Действие ленты происходит в Неаполе 1610-х. В те годы дамы носили наглухо закрытые платья и пышный кружевной воротник. А еще жесткие юбки на каркасе. Наряды Маргариты Тереховой с открытым декольте совсем не соответствуют трендам тех времен. Но зато как ее роскошное свадебное платье с кружевной пелериной гармонирует с костюмом Михаила Боярского!

Маша, «Благородный разбойник Владимир Дубровский»

К сожалению, Маша Троекурова выходила замуж не по любви, но невестой она была очень красивой. Девушка пошла к алтарю в восхитительном платье с пышными рукавами и фатой с венком. Ее образ отчасти напоминал главную героиню картины Василия Пукирева «Неравный брак».

Ольга, «Мой ласковый и нежный зверь»

Оленька (Галина Беляева) в закрытом белом платье выглядит хрупкой красавицей. Наряд состоит из множества оборок, воротник и манжеты присборены, на руках — перчатки. Голову украшает венок из флердоранжа с фатой.

Гуттиэре, «Человек-амфибия»

Героиня Анастасии Вертинской была очень модной невестой. Свадебное платье Гуттиэре соответствовало трендам той эпохи, когда снимался фильм. Женственный силуэт наряда, пышная юбка чуть ниже колен уж очень напоминали диоровский стиль New Look.

Заря-Заряница, «Конек-Горбунок»

В фильме 1941 года заморскую красавицу сыграла Марина Ковалева. Здесь Заря-Заряница — сестра Месяца. На девушке высокий кокошник с фатой, расшитый стразами и бусами. В качестве свадебного платья — нарядный сарафан и белая рубаха.

Купчиха, «Женитьба Бальзаминова»

Пышные оборки на рукавах и декольте делают фигуру героини Нонны Мордюковой внушительной и статной. Венок выполнен в форме кокошника, что придает купчихе царственный вид, а серьги и колье говорят нам о богатстве невесты.

Верка, «Белые росы»

Фильм был снят в 1983 году. Первое, что бросается в глаза в наряде Натальи Хорохориной, — это милая шляпка с развевающейся фатой. Мода на необычные головные изделия появилась в 1970-х и перешла в 1980-е. Само платье довольно простое (героиня — простая почтальонка), верх украшен лишь воротничком-пелериной.

Царевна, «Огонь, вода и... медные трубы»

У героини Инги Будкевич закрытое платье, а головным убором служит огромный кокошник, расшитый жемчугом. Розовые рукава и ворот, а также серьги в тон делают платье поистине сказочным.

Маргарита Павловна, «Покровские ворота»

Маргарита Павловна выбрала очень элегантный наряд. Костюм по фигуре был украшен лиловыми бутоньерками: в районах плеча и талии. А завершали образ шляпка с вуалью и полупрозрачные перчатки.

Кити, «Анна Каренина»

Героиня Анастасии Вертинской идет под венец в изящном и строгом платье без излишеств. Ворот наглухо закрывает шею. Из украшений лишь подвески из бусин на воротнике да венок в волосах. Очень сдержанно и символично.

Настенька, «Морозко»

«Морозко» — это сказка, поэтому и наряд невесты тут фэнтезийный. Если бы не фата на кокошнике, сложно было бы сказать, что это свадебный образ. Розово-желтый сарафан не свободного кроя, а приталенный, он подчеркивает хрупкость Натальи Седых.

Дина, «Школьный вальс»

Увы, семейная жизнь героини Евгении Симоновой в итоге не сложилась. Однако в подвенечном наряде Дина была очаровательна. Она выглядела как настоящая леди. Девушка надела закрытое платье с длинным рукавом и украшенную декоративными цветами фату.