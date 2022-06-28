12 свежих сериалов c шикарным сюжетом, которые вы точно не захотите пропустить

Крутые фильмы — это, конечно, хорошо. Но кое в чем они сериалам все-таки уступают, а именно хронометражем. Ведь порой хочется не просто коротко насладиться увлекательной историей и блестящей игрой актеров, а полноценно отвлечься от серых будней, полностью погрузиться в происходящее на экране и вместе с персонажами в течение нескольких дней (а порой и недель) прожить незабываемое приключение.

Мы в ADME знаем о силе подобных желаний и настроений не понаслышке. Поэтому решили изучить, какие новые сериалы способны подарить такое захватывающее времяпрепровождение, и, к счастью, нашли достойных кандидатов.

12. Жизнь после жизни (2022)

Рейтинг IMDb — 7,3 Впервые Урсула Тодд попрощалась с жизнью в 1910 году. И тогда же, воскреснув, узнала, что обрела бессмертие. Так началась череда ее бесконечных жизней в новых воплощениях, во время которых она пережила самые разные масштабные мировые события и познакомилась с выдающимися историческими личностями. Но однажды девушка решает не просто прожить жизнь молчаливым наблюдателем, а вмешаться в ход событий для переустройства мира.

11. Вор, его жена и каноэ (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1 Джон Дарвин всегда отличался некоторой долей авантюризма, и даже работа тюремщиком не погасила его изобретательность, а лишь отточила навыки. Поэтому неудивительно, что с накопившимися долговыми обязательствами, которые грозили его семье позорными судебными разбирательствами, он тоже решился разобраться весьма оригинальным образом. Мужчина решает инсценировать масштабный спектакль как для любимых родственников, так и для бездушных инстанций, чтобы раз и навсегда закрыть тему задолженностей.

10. Ночные вызовы (2022)

Рейтинг IMDb — 7,4 Крис Карсон изо всех сил старается честно работать и заботиться о семье. Однако совмещать одно с другим оказывается не так-то просто, поэтому его брак начинает трещать по швам. А тут в дополнение еще и нагрянул мощный личностный кризис. Мечтая быть образцом для подражания, он тем не менее постоянно ставит под сомнение собственные моральные ориентиры и становится уязвимым. Что довольно быстро замечает его новая напарница Рэйчел, которая стала подозревать, что мужчина не зря беспокоится за свою репутацию. Цепляет от начала до конца. Мартин Фримен здесь великолепен. © goslingrita / IMDb

Первоклассная актерская игра и небанальный сюжет. © andy-23021 / IMDb

9. Психиатр по соседству (2021)

Рейтинг IMDb — 7,1 Марти давно осознал, что у него в жизни накопилась куча проблем. И первым делом он решает разобраться со своим психическим состоянием, для чего обращается к психиатру. Последнему довольно эффективно удается оказать положительное влияние и спровоцировать качественные изменения в жизни подопечного. Вот только в какой-то момент он так увлекается, что перегибает палку, и Марти становится по-настоящему зависим от своего доктора.

8. Турист (2022)

Рейтинг IMDb — 7,0 Еще совсем недавно, проезжая по просторам австралийской пустыни, Эллиот Стенли даже представить себе не мог, какая заварушка с ним приключится. Теперь же он очутился на больничной койке с тотальной амнезией и совершенно не помнит не только то, что произошло с ним в тот конкретный момент, но и кто он вообще такой. Единственное важное обстоятельство, которое брезжит в его помутненном сознании, это то, что ему почему-то грозит серьезная опасность. Отличный остроумный триллер. Захватывает с первой секунды. © Tweekums / IMDb

Интригующее зрелище с неожиданной концовкой. © ianbrumpton / IMDb

7. Мы владеем этим городом (2022)

Рейтинг IMDb — 7,7 За годы службы сержант Уэйн Дженкинс зарекомендовал себя как образцовый работник, поэтому когда в Балтиморе открывалось новое подразделение, именно его назначили возглавить его. Лидер с охотой отобрал в свой отдел самых лучших парней и поначалу приятно впечатлил всех: общественность — установившимся порядком, а руководство — процентом раскрываемости дел. Вот только большая власть несет с собой большие соблазны. И Уэйн им противостоять не смог, попав в самый центр грязных скандалов.

6. Кто-то где-то (2022)

Рейтинг IMDb — 7,9 Саманта — одинокая сорокалетняя женщина, которая всегда чувствовала себя непринятой и непонятой в обществе. До определенного момента ей еще как-то удавалось находить счастье в мелочах и семейных традициях, но с потерей родной сестры Холли все ее представления о жизни окончательно разрушились. Эмоциональные переживания не желали отпускать ее несколько недель. Однако, заведя новых знакомых, женщина вдруг приходит к решению — нужно стать счастливой во что бы то ни стало.

5. Садоводы (2021)

Рейтинг IMDb — 7,0 Откровенно говоря, чета Эдвардсов всегда отличалась легкой неадекватностью, и их поведение вызывало вопросы у окружающих. Однако окончательно с ними все стало ясно только спустя 15 лет, когда в их саду на заднем дворе оказались обнаружены два скелета. Попав в участок, мужчина решил признаться во всех их прегрешениях и не тянуть время. Вот только его супруга, как выяснилось, совершенно утратила связь с реальностью и отказывается признавать вину. Интригующее и редкое зрелище. Гениально снято, рассказано и сыграно. © Almost_Soldout / IMDb

Сериал приводит в трепет и заслуживает всех похвал. © andredejongh / IMDb

4. Ночное небо (2022)

Рейтинг IMDb — 7,4 Супруги Ирен и Франклин нежно любят друг друга уже несколько десятилетий. Однажды судьба подкидывает им редкое чудо — на своем заднем дворе они откапывают не что иное, как портал в другой мир — потрясающую пустынную планету. Так, тайком пользуясь этим секретным проходом, они начинают периодически отправляться в короткие экспедиции, чтобы полюбоваться неземной красотой. Но они даже не замечают, что это райское место далеко не такое простое, каким кажется на первый взгляд.

3. Будет больно (2022)

Рейтинг IMDb — 8,4 Адам — младший врач родильного отделения, который совершенно не так представлял свою работу. Едва придя в клинику для прохождения ординатуры, он внезапно сталкивается с суровой реальностью, а именно нехваткой оборудования, невыносимыми условиями труда и чрезвычайно занятыми опытными специалистами, у которых нет времени на чье-то обучение. Однако он отказывается отступать и, несмотря на ежедневные сложности, задается целью построить карьеру и стать профессионалом. Сериал затрагивает каждую эмоцию. Он заставляет посмеяться и поплакать, взгрустнуть и разозлиться. Просто блестяще. © karenblade / IMDb

Очень динамично, буквально захватывает дух. © thejdrage / IMDb

2. Линкольн для адвоката (2022)

Рейтинг IMDb — 7,7 Из-за участия в аварии адвоката Микки Халлера отстранили от дел почти на год, в течение которого он только и мечтал вернуться обратно и продолжить свою карьеру. Наконец срок наказания подошел к концу и он снова берется за работу. Вот только первый же его подопечный оказывается не так-то прост. А вкупе с охотой, которую на него развернул неизвестный, и упрямой бывшей женой, работающей в должности окружного прокурора и вставляющей палки в колеса, — миссия и вовсе почти невыполнимая. Тем не менее Микки не привык отступать.

1. Кэнди (2022)

Рейтинг IMDb — 7,2 Со стороны кажется, что у Кэнди Монтгомери есть все для счастливого существования: материальная обеспеченность, любящий муж, послушные дети и чудесный дом. Поэтому соседям даже в голову не могло прийти, что такая благонравная женщина может вести двойную жизнь и изменять своему супругу, да еще и с мужем своей лучшей подруги. Но однажды Кэнди все же настигает разоблачение и подруга узнает о ее предательстве. Это и становится спусковым крючком для не просто шумного, а поистине леденящего душу скандала. Закрученный сценарий и кипящий сюжет, хочется пересматривать снова и снова. © Chartreuse1 / IMDb

Выдающаяся психологическая драма о человеческих и любовных отношениях. © boriska_gn / IMDb