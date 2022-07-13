12 сериалов с пылу с жару, ради которых хочется бросить все дела и смотреть в экран не отрываясь

Сериалы стали популярнее, чем полнометражное кино. Согласно исследованию, 75 % зрительских просмотров приходится на состоящие из эпизодов ленты. И не сложно угадать почему. Фильмы имеют ограниченную продолжительность, а значит, зритель не всегда может рассчитывать на подробное повествование и погружение в сюжет. Чего не скажешь о сериалах.

Мы в ADME считаем, что эти свежие проекты точно стоят потраченного на них времени.

Кларк (2022)

Имя Кларка Улофссона прогремело на весь мир в связи с попыткой ограбления одного из шведских банков. Общественность была потрясена не столько самим фактом злодеяния, сколько поведением заложников. Они перешли на сторону грабителей, что породило термин «стокгольмский синдром». Кларк в исполнении Билла Скарсгарда берется поведать зрителям историю своей жизни без прикрас. Рейтинг IMDb — 7,4

Багровое озеро (2022)

Полицейский в отставке Тед Конкаффи подозревается в совершении преступления. Чтобы избежать наказания, герой скрывается в небольшом австралийском городке. Там он встречает Аманду — бритоголовую девушку, которую терзают призраки прошлого. Персонажам приходится объединиться в команду, когда при загадочных обстоятельствах пропадает приезжий мужчина. Рейтинг IMDb — 7,1

Уборщица (2022)

Тони — талантливый врач из Камбоджи, которая перебралась с семьей в США. Дело в том, что ее сыну необходимо особое лечение, которое у себя на родине он получить не может. Чтобы сводить концы с концами, главная героиня вынуждена работать уборщицей. Но жизнь Тони коренным образом меняется, когда случай сталкивает ее с главарем преступной группировки. Рейтинг IMDb — 7,0

Между ними (2022)

Джош и Фола знакомятся в аэропорту, когда их рейс отменяют из-за погодных условий. Между героями вспыхивает роман, который длится всего одну ночь. Наутро молодые люди признаются друг другу о наличии у них постоянных пассий. Персонажи прощаются, наивно полагая, что навсегда. А когда Джош приезжает домой, он снова видит Фолу. Оказывается, она теперь его новая соседка. Рейтинг IMDb — 7,2

Темные ветра (2022)

События разворачиваются в индейской резервации Навахо во второй половине прошлого столетия. Совершено преступление, в результате которого пострадали представители племени. Однако прибывший сотрудник ФБР демонстрирует полное равнодушие к бедам индейцев. Такое положение вещей не устраивает местного полицейского Джо и его напарника Джима. Герои берутся провести собственное расследование, даже не подозревая, с чем им предстоит столкнуться. Рейтинг IMDb — 8,0

Кокетка (2022)

1970-годы, Южная Калифорния. Молодая феминистка Джойс намерена произвести революцию в мире печатных изданий. Девушка хочет осчастливить женскую аудиторию, представив ее вниманию необычный развлекательный журнал. Она отправляется со своей идеей к издателю. Но Джойс придется как следует потрудиться, чтобы ее задумка была воплощена в жизнь. Рейтинг IMDb — 7,7

Этим летом я стала красивой (2022)

Перед нами — экранизация одноименного романа Дженни Хан. Каждое лето Белли гостит у маминой подруги, чьи сыновья — ее закадычные приятели. Однако отношениям молодых людей суждено измениться, ведь за прошедший год главная героиня успела превратиться из нескладного подростка в привлекательную девушку. На ее сердце претендуют 2 брата, и беззаботное веселье находится под угрозой срыва из-за образовавшегося любовного треугольника. Рейтинг IMDb — 7,6

Синьора Вольпе (2022)

Сильвия руководит агентами в секретной разведывательной службе Великобритании. В один прекрасный день женщина узнает, что начальство намерено подвергнуть неоправданному риску ее подчиненных. Разругавшись с коллегами, Сильвия берет тайм-аут и отправляется в итальянскую деревушку в гости к родственникам. Но расслабиться и отдохнуть героине так и не удастся. Рейтинг IMDb — 7,2

Шорси (2022)

Шорси — талантливый хоккеист с непростым характером. На льду он непредсказуем: в случае неудачи он то ломает клюшку, то вступает в конфликт с соперником. Волей судьбы Шорси присоединяется к команде, что проигрывает с завидной регулярностью. Главный герой намерен «прописать» ее название в верхней строчке турнирной таблицы. Однако прежде, чем это случится, Шорси знатно потреплет нервы своим коллегам. Рейтинг IMDb — 8,5

Все, что я знаю о любви (2022)

Сериал «Все, что я знаю о любви» создатели позиционируют как «Секс в большом городе» нового поколения. В центре сюжета — 4 подружки, которые живут в Лондоне 2010-х годов. Они работают, весело проводят время на вечеринках, ходят на удачные и не очень свидания, переживают проблемы в отношениях. И каждая мечтает о большой любви, не подозревая, как сильно может измениться жизнь с ее появлением. Рейтинг IMDb — 7,5

Старик (2022)

Дэн Чейз раньше служил в ЦРУ, но вот уже много лет он находится на пенсии. Однажды в его дом пробирается неизвестный, и пожилой мужчина вынужден дать отпор. Вскоре выясняется, что недруг покусился отнюдь не на имущество Дэна. Его визит связан с профессиональным прошлым главного героя. Дэн вынужден пуститься в бега, чтобы спастись. Рейтинг IMDb — 8,5

Список смертников (2022)

«Список смертников» — экранизация одноименного романа Джека Карра. Джеймс Рис — командир спецназа, у которого появились проблемы с памятью после того, как его команда потерпела роковую неудачу при выполнении секретной миссии. Главный герой подозревает, что его людей подставили, но в то же время задается вопросом, достоверны ли его воспоминания. Рейтинг IMDb — 8,2