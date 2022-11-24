12 кинолент, в которых нет ни капли вымысла, но они не отпускают нас до последнего кадра

В сотый раз пересматривая любимый кинофильм, мы порой задумываемся, что же происходило за кулисами съемочной площадки и что творилось в душах актеров. А когда ставим на повтор зажигательную песню, задаемся вопросом, каким человеком является исполнитель в обычной жизни. К счастью, есть немало документальных лент, которые раскрывают эти секреты.

Мечта Робина (2020)

EAST NEWS

Рейтинг IMDb — 7,3 В 2014 году не стало любимого миллионами артиста, который всегда производил впечатление оптимистичного и веселого человека, — Робина Уильямса. Его вдова настояла на создании фильма, который помог бы его поклонникам понять, как актер решился на такой роковой шаг. В ленте расскажут о последних днях жизни Робина, с каким недугом он боролся, а также о том, что он чувствовал в этот период и чего желал. Душещипательное документальное кино о нелегкой судьбе великого актера и просто хорошего человека. © DOSKA / Kinopoisk

Селена Гомес: Мой разум и я (2022)

Рейтинг IMDb — 7,6 Селена Гомес, одна из самых успешных поп-певиц современности, берется поведать зрителям, что скрывается за ее блестящим образом. Фильм охватывает 6 лет жизни знаменитости, в течение которых физическое и ментальное здоровье девушки оставляло желать лучшего, ведь ей диагностировали волчанку и биполярное расстройство. Селена расскажет, как она находит в себе силы не опускать руки, даже если очень хочется. Как специалист в области психического здоровья скажу, что это очень честное кино. © She_Callahan / IMDb

Я несколько раз прослезилась. Это очень личный фильм, ничем не приукрашенный. © nlightunder / IMDb

И просто так... Документальный фильм (2022)

Рейтинг IMDb — 6,6 В 2022 году вышло продолжение легендарного сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так». А документальный фильм о нем посвятит зрителей в закулисные тайны любимого проекта. Создатели расскажут, где находятся культовые платья Кэрри, и покажут, как подбирались костюмы для нового сезона. А исполнительницы главных ролей обсудят своих героинь и поведают немало забавных фактов о съемках. Редкое удовольствие смотреть кино об одном из самых любимых сериалов. © h2223 / IMDb

Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи (2022)

EAST NEWS

Рейтинг IMDb — 6,2 Несколько десятков лет назад биограф актрисы Энтони Саммерс опрашивал людей из ее окружения и записывал эти разговоры на пленку. А теперь у зрителей появилась возможность ознакомиться с этими записями, причем в оригинале. Перед нами — история Мэрилин, рассказанная устами режиссеров, ее коллег по съемочной площадке, включая Джейн Расселл и Лорен Бэколл, а также бывших возлюбленных звезды. Красиво снятый документальный фильм об одной из легендарнейших актрис всех времен. Захватывает от начала и до конца. © ewgers / IMDb

Восстание феникса (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1 Актриса Эван Рейчел Вуд, которая известна широкому кругу зрителей ролью Долорес в сериале «Мир Дикого Запада», решила поведать миру свою непростую историю. Речь пойдет о ее отношениях с эксцентричным музыкантом Мэрилином Мэнсоном, которого молодая женщина во всеуслышание обвинила в жестоком обращении с ней. Смелый, пронзительный и чрезвычайно важный фильм. © jenstruk / IMDb

Что случилось, Бриттани Мерфи? (2021)

METRO GOLDWYN MAYER / Album / EAST NEWS

Рейтинг IMDb — 6,5 3 серии документального фильма поведают о жизни звезды нулевых Бриттани Мерфи, а также о ее загадочном уходе. Актрисы не стало 2009 году, и до сих пор неизвестна точная причина ее гибели. Создатели киноленты пытаются докопаться до истины, опрашивая родных и коллег знаменитости. Одна из лучших документальных лент, что я видел в последнее время. Теперь понятно, что случилось с этой звездочкой. © GomezAddams666 / IMDb

Гага: 155 см (2017)

Рейтинг IMDb — 7 Леди Гага приглашает всех желающих провести с ней время за кулисами. Она покажет, как работает над альбомом, снимается в кино, как борется с недугами, а также посвятит в тайны своей семейной жизни. Помимо этого звезда поведает, почему она враждует с другой легендарной певицей — Мадонной. Познакомьтесь с настоящим Человеком, ростом не выше 155 см, негламурным и очень талантливым, который все эти годы томился за бесконечными шоу и первыми полосами желтых газет. © AleniTut / Kinopoisk

Наша Наташа (2020)

Рейтинг IMDb — 6,4 Звезда сериалов «Дикий ангел» и «Богатые и знаменитые», актриса и певица Наталия Орейро, тоже готова открыть зрителям секреты своей закулисной жизни. Кадры, сделанные на многочисленных гастролях, будут перемежаться с откровенными рассказами Наталии о детстве, творческом пути, о взлетах и падениях. В ленте также снялись и другие звезды «Дикого ангела» — Факундо Арана и Валерия Лорка. Фильм стоило ждать хотя бы для того, чтобы посмотреть архивные видеозаписи и фотографии из жизни Орейро, узнать о ее закулисной жизни, отношении к мужу и сыну, а также о любви к фанатам. © Мятежник / Kinopoisk

10 лет с Хаяо Миядзаки (2019)

Рейтинг IMDb — 8,1 Японский режиссер Хаяо Миядзаки подарил миру такие шедевры мультипликации, как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и многие другие. А теперь у зрителей есть уникальная возможность увидеть мастера за работой и узнать секреты создания любимых анимационных лент. Режиссеру удалось показать, как творится магия анимации и какой колоссальный труд проделывают работники студии Ghibli. © jessthomas102 / IMDb

Дженнифер Лопес. Выступление на Супербоуле (2022)

Рейтинг IMDb — 6,5 В 2020 году Дженнифер Лопес спела на Супербоуле, и ее выступление посмотрело около 103 млн человек. Знаменитость задокументировала свою подготовку к мероприятию. Но зритель сможет не только подсмотреть, как звезда репетировала, но и услышать из ее уст откровенный рассказ о нелегком пути к вершине славы. Приподнялась завеса и открыла настоящую Джей Ло. © fishnet_research / IMDb

Гарри Поттер: История магии (2017)

Рейтинг IMDb — 7 Перед нами документальное кино о поттериане, о существовании которого даже многие поклонники этой вселенной не знают. А ведь в ленте раскрывается немало тайн любимой истории. Рассказчиками выступают как писательница Джоан Роулинг, так и многие актеры из фильмов о легендарном мальчике-волшебнике. Например, Имельда Стонтон, Дэвид Тьюлис, Эванна Линч и другие. Я так люблю эту чудесную документалку! Понравится любому фанату Гарри Поттера. © fireprincess-54844 / IMDb

Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах (2018)

Рейтинг IMDb — 7,9 Культовая актриса вспоминает свою насыщенную событиями жизнь. Съемки в кино хоть и занимали в ней важное место, но отнюдь не были единственной деятельностью Фонды. Фильм разделен на 5 условных частей, каждая из которых раскрывает Джейн Фойнду с новой стороны. Эта жизнеутверждающая лента понравится не только поклонникам звезды. Я обратила на эту картину внимание из-за провокационного заявления известной личности: «Это кино должна посмотреть каждая женщина». Мне стало интересно, что за тайные истины там сокрыты. После просмотра могу сказать, что согласна с этим высказыванием. © fotogonch / Kinopoisk

Какие документальные фильмы вызвали у вас интерес?