12 ярких крутых персонажей, которых мы полюбили по книгам, а киношники взяли и все испортили

Экранизации книг частенько ругают за серьезное расхождение с первоисточником или неудачный каст. Переворачивая страницы романа, мы уже представили героев и полюбили их такими, какими описал автор, а киношники взяли и сняли по-своему. Скучная Белла, ничего не понимающий Джон Сноу и бесхарактерная Джинни — за таких персонажей мы должны сказать «спасибо» кинематографу.

Мы в ADME решили припомнить режиссерам экранизации наших любимых книг, где с героями обошлись неподобающим образом.

Белла Свон — «Сумерки»

Писательница Стефани Майер охарактеризовала свою главную героиню как «сильную личность, которая добивается того, чего хочет». И в самом деле, действия Беллы в романах раскрывают ее больше, чем фильмы, где ее личность просто стерли, превратив своенравную бунтарку в сопливую школьницу. В книгах Белла показана храброй, саркастичной и упрямой девушкой. При этом она зрелая до такой степени, что ее постоянно называют «старой душой». Белла шутит с Эдвардом, что упускают все экранизации, и, самое главное, отказывается отступать, когда чего-то хочет. В некотором смысле ее развитие в романах — это метафорически обыгранное взросление. В финале она входит в новую жизнь и становится более сильной версией себя.

Теодор Деккер — «Щегол»

Фильм «Щегол» основан на одноименном романе Донны Тартт, получившем Пулитцеровскую премию. Однако картина получила низкие оценки кинокритиков, а один из рецензентов даже предложил добавить роман к списку великих книг, исковерканных Голливудом. Главный герой романа — Тео — несовершенный персонаж, он эгоистичен и ребячлив, лишен морали и признает свои ошибки только тогда, когда сталкивается с последствиями. Именно поэтому он вызывает у читателей противоречивые чувства — от сострадания до антипатии. В фильме этого нет: Тео показан скучающим и лишенным эмоций, слишком инертным, чтобы сопереживать ему.

Кристиан Грей — «Пятьдесят оттенков серого»

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В романах Э. Л. Джеймс Кристиан Грей посещал психотерапевта, который помогал ему справляться со своими эмоциями и детской травмой. Благодаря этим сценам герой раскрывался как уязвимая и ранимая личность. В кинотрилогии психотерапевта просто не существует. Кристиан не может объяснить свои необычные пристрастия и просто производит впечатление ревнивого и эгоистичного преследователя. По мнению критиков, экранный персонаж похож на зомби. Некоторые рецензенты и вовсе сочли, что Грей не выглядит брутальным, как того требует созданный автором книги типаж.

Анастейша Стил — «Пятьдесят оттенков серого»

Одним из важных аспектов характера Анастейши в романе является «Внутренняя Богиня». Это голос в ее голове, более дерзкий и эксцентричный, чем сама девушка. Когда героиня чем-то расстроена или, наоборот, довольна, в романе появляются такие строки: «Моя Внутренняя Богиня кружится, как балерина мирового класса». В экранизации эту часть личности героини решили не вносить в сценарий, оставив девушку без ее внутренней богини.

Джон Сноу — «Игра престолов»

В цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина Джон Сноу — проницательный, мудрый и безжалостный персонаж, который был принят в Дозор в 14 лет и быстро заслужил уважение товарищей. По мере развития сюжета он взрослеет и становится еще более заметным героем. Еще он может переносить свое сознание в Призрака и использовать волка, чтобы шпионить за другими. Тем не менее на роль Джона Сноу в сериале выбрали 25-летнего Кита Харингтона, который, по мнению некоторых интернет-пользователей, скорее составил бы хорошую пару для героини «Сумерек». Он постоянно выглядит потрясенным происходящим: только ходит и хлопает глазами, как будто не имеет контроля над ситуацией и просто плывет по течению.

Линнет Риджуэй — «Смерть на Ниле»

Линнет Риджуэй под пером Агаты Кристи вышла эгоистичной, избалованной и высокомерной богачкой. Она хотела обладать всем, чем обладала ее лучшая подруга Жаклин. Когда они учились в школе, Линнет буквально украла у Жаклин главную роль в пьесе, которую та получила. А когда подруги повзрослели, без тени сомнения увела у Жаклин ее жениха. В фильме Линнет растеряла весь свой яд. Ее деспотичный характер остается без внимания, даже брак — это следствие стихийно возникшей влюбленности, а не ревности. Поэтому киноверсия вызывает больше симпатии, чем книжный прототип.

Марианна Шеридан — «Нормальные люди»

Героиня романа Салли Руни Марианна — изгой в школе. Она не прилагает никаких усилий, чтобы выглядеть хорошо, одевается просто и избегает макияжа. При просмотре сериала трудно поверить, что Марианна — гадкий утенок. В исполнении Дейзи Эдгар-Джонс она выглядит чуть ли не самой красивой девочкой в школе. Отчасти из-за этого в сериале не так, как в книге, заметна трансформация Марианны из подростка-изгоя в популярную студентку университета. В колледже она так же красива, как и раньше. А без озвученных внутренних диалогов, которым в книге уделено много страниц, герои сериала, по мнению интернет-пользователей, превращаются просто в хандрящих миллениалов.

Геральт — «Ведьмак»

Геральт из Ривии в книжной серии — довольно разговорчивый персонаж. Он болтает с кем угодно: будь то обитатели континента или его кобыла по прозвищу Плотва. При этом герой почти никогда не сквернословит и не злится на своего спутника Лютика. Однако в сериале Геральт предстает немногословным героем с низким, хриплым голосом, который предпочитает молчать или хмыкать.

Джонас — «Дающий»

Джонас — герой детской фантастической серии книг. Он живет в Сообществе, изолированном от внешнего мира, где у каждого человека своя роль, а люди ничего не помнят о прошлом. Юный возраст делает Джонаса идеальным персонажем истории о взрослении. Однако экранизация, вышедшая под названием «Посвященный», сделала Джонаса гораздо старше (около 16 лет вместо 12). И из-за этого существенная часть очарования первоисточника, где ребенок познает жизнь, была утрачена.

Джейми Салливан — «Спеши любить»

В фильме Джейми постоянно подвергается буллингу, включая жестокие розыгрыши одноклассников. Она выглядит жалкой и запуганной. Автор романа рисует совсем другую картину. В книге Джейми тоже подвергалась насмешкам, но все-таки она не изгой и никто не издевался над ней открыто. У Джейми была особая уверенность в себе, поэтому иногда люди, с которыми она говорила, чувствовали себя не в своей тарелке. И всякий раз, когда Джейми подходила к группе людей и задавала им вопрос, они напрягались и говорили ей «да», что бы она ни просила.

Лэндон Картер — «Спеши любить»

Другой герой романа, Лэндон, часто попадал в неприятности, но при этом нередко совершал добрые поступки — он изначально не был отрицательным героем. Однако в экранизации Лэндон стал типичным плохим парнем. Он упивается своей популярностью, не ходит на занятия, имеет вредные привычки и смеется над Джейми вместе со своими одноклассниками.

Джинни Уизли — «Гарри Поттер»

Книжная Джинни — это воплощение всех лучших качеств Гриффиндора: смелая, дерзкая, сильная. В фильмах она появляется редко, а ее персонаж выглядит довольно плоским и нехаризматичным. Тихоня Джинни просто терпеливо ждет, когда Гарри полюбит ее в ответ. Все это время она находится в его тени. В книгах же девушка не позволяет своей безответной любви поглотить ее. Героиня двигается дальше, встречается с другими парнями, живет своей жизнью. Именно поэтому книжная Джинни так хорошо дополняет Гарри: к тому моменту, как ее чувства становятся взаимными, она уже полностью развитый и самостоятельный персонаж.

А какие экранизации любимых книг заставляют вас буквально съеживаться?