12 захватывающих мини-сериалов с закрученным сюжетом, которые можно проглотить за один вечер

Наверняка у каждого хотя бы изредка бывает такое настроение, когда полуторачасового фильма недостаточно, чтобы полностью отключиться от своих забот, но и за многосерийку браться времени нет. Для таких случаев отлично подходит формат мини-сериалов, но и здесь не все так просто, потому что слишком велик риск наткнуться на какую-нибудь ерунду. Поэтому мы решили составить список коротких сериалов с высокими оценками, которые смотрятся буквально на одном дыхании.

1899 (2022)

Рейтинг IMDb — 7,5 Оставив позади прочие континенты, пароход «Керберос» направляется на запад. Пассажиры корабля, происходящие из разных стран, рассчитывают начать жизнь заново на новых землях. Однако в пути члены экипажа получают серию сообщений от корабля «Прометей», который пропал в море 4 месяца назад. Вопреки воле пассажиров, капитан корабля меняет маршрут. Это шоу — шедевр. Куча сюжетных поворотов, безумное зрелище. © rachelrboice / IMDb

До самого конца заставляет теряться в догадках. © maceberrin / IMDb

Англичанка (2022)

Рейтинг IMDb — 8 В далеком 1890 году Дикий Запад был крайне опасным местом, в котором процветало беззаконие и регулярно происходили жуткие вещи. Вот и молодую аристократку Корнелию Лок беды не обошли стороной — она теряет своего единственного сына. Не в силах оставить преступление безнаказанным, в паре с представителем народа пауни Эли Уипом она отправляется мстить. Неожиданная концовка, продумана до мелочей. © AfricanBro / IMDb

Сбивающий с толку, загадочный и полный волнений. Невозможно оторваться. © redinnevada / IMDb

Безопасность (2018)

Рейтинг IMDb — 7,2 Совсем недавно Том стал отцом-одиночкой 2 дочерей. Старшая дочь особенно тяжело перенесла утрату матери. Девочка-подросток совершенно замкнулась в себе и отдалилась от отца. А однажды она и вовсе не вернулась домой после вечеринки и была объявлена без вести пропавшей. Том начинает собственное расследование, в ходе которого раскрывает множество тайн, которые от него скрывали как прочие близкие люди, так и сама дочь.

Карен Пири (2022)

Рейтинг IMDb — 7,6 Сержант Карен Пири вот уже много лет преданно служит закону. Хорошо подвешенный язык вкупе с исключительной изобретательностью делают молодую девушку впечатляющим следователем. И в конце концов ее профессионализм дает плоды: руководство повышает и переводит ее в отдел исторических уголовных дел. Именно там перед ней ставят задачу раскрыть дело, закрытое почти четверть века назад, а именно гибель барменши Рози Дафф.

Пять (2016)

Рейтинг IMDb — 7,5 Еще будучи детьми, 4 друзей хотели отправиться на прогулку в парк, когда к ним пристал надоедливый 5-летний братик одного из мальчишек по имени Джесси. Они не хотели возиться с малышом, поэтому велели ему идти домой. И Джесси убежал, но домой так и не вернулся. Спустя 20 лет старший брат мальчика, ставший детективом, обнаруживает ДНК Джесси на одном из мест преступлений. Он хочет во что бы то ни стало найти братишку.

Однажды ночью (2016)

Рейтинг IMDb — 8,5 Насир Хан — добропорядочный и наивный молодой человек, который прилежно учится в колледже и подрабатывает репетиторством. Однажды ночью, взяв такси своего отца, чтобы доехать на вечеринку к однокурсникам, он подбирает по пути незнакомку по имени Андреа. Бурное общение приводит его к ней домой, а наутро он обнаруживает девушку бездыханной. Все улики указывают на то, что виноват именно Насир, но сам он совершенно ничего не помнит.

Призвание (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1 В огромном мегаполисе пропажа людей — довольно обыденное дело. Однако детектив полиции Авраам привык серьезно относиться к своей работе и всегда старается докопаться до истины. С таким же рвением он взялся и за новое дело об исчезновении подростка, однако, несмотря на большой опыт, мужчина почти сразу заходит в тупик без улик и следов. Но что еще хуже, по мере распутывания клубка заговора он теряет доверие к своим друзьям и коллегам.

Лес (2017)

Рейтинг IMDb — 7,2 Однажды ночью из деревни в Арденнах исчезает 16-летняя девушка по имени Дженнифер. Дело под контроль берет шериф Гаспар Декер, а ему, в свою очередь, берутся помогать местный детектив и учительница сельской школы, которые хорошо знали пропавшую. Вот только у жителей деревеньки есть свои скелеты в шкафу, и они не особо стремятся сотрудничать.

Флейшман в беде (2022)

Рейтинг IMDb — 7,2 Совсем недавно Тоби развелся с супругой. Однако по нему вовсе и не скажешь, что он расстроен. Напротив, освободившись от оков супружеской жизни, он с энтузиазмом бросается в омут новых знакомств. Вот только вся радость быстро улетучивается, когда его бывшая жена неожиданно исчезает. Теперь герой только и делает, что разрывается между работой, уходом за детьми, а также анализом собственной жизни, которая предстала в другом свете.

Фатма (2021)

Рейтинг IMDb — 7,4 На долю Фатмы выпало немало испытаний: она долгое время едва сводила концы с концами, работая горничной, а затем и вовсе бесследно исчез ее муж. Окружающие сочли, что мужчина просто сбежал из несчастливого брака, но она знала, как сильно он ее любил, поэтому не могла допустить такого даже в мыслях. Фатма пускается на поиски супруга, и это приключение совершенно меняет судьбу тихой и кроткой горничной.

Черные бабочки (2022)

Рейтинг IMDb — 7,5 У старика Альберта Дезидерио накопилось большое количество историй за его долгую жизнь, которыми он хотел бы поделиться с массовым читателем. Тогда он решает нанять профессионального писателя, который сможет красиво описать его биографию. Вот только необыкновенная и трогательная история любви, рассказанная Альбертом, в какой-то момент существенно меняет свой вектор и становится признанием в совершении преступления. Интригует до мурашек по коже. Закрученный коктейль из загадок. © DukeEman / IMDb

Очень умный и продуманный сериал со множеством поворотов и сюрпризов, удивляющих вплоть до финала. © wmusiwa / IMDb

Предложение (2022)

Рейтинг IMDb — 8,7 Кинокомпания Paramount Pictures находится на грани провала. Большинство ее фильмов терпят крах в прокате, и ей срочно требуются блокбастеры, которые способны привлечь свежую и широкую аудиторию. Одновременно с этим некогда разорившийся писатель Марио Пьюзо дописывает свой роман «Крестный отец», а еще не известный сценарист Альберт Радди просит у кинокомпании шанс на совместное создание чего-то великого. Один из лучших сериалов, которые я видел за последнее время. Недооцененное сокровище. © hoernkeem / IMDb

Затягивает с головой. Постановка, актерская игра, диалоги, юмор, напряжение — нет ни единого недостатка. © ecsecs-91225 / IMDb