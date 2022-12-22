12 захватывающих мини-сериалов с закрученным сюжетом, которые можно проглотить за один вечер
Наверняка у каждого хотя бы изредка бывает такое настроение, когда полуторачасового фильма недостаточно, чтобы полностью отключиться от своих забот, но и за многосерийку браться времени нет. Для таких случаев отлично подходит формат мини-сериалов, но и здесь не все так просто, потому что слишком велик риск наткнуться на какую-нибудь ерунду. Поэтому мы решили составить список коротких сериалов с высокими оценками, которые смотрятся буквально на одном дыхании.
1899 (2022)
- Рейтинг IMDb — 7,5
Оставив позади прочие континенты, пароход «Керберос» направляется на запад. Пассажиры корабля, происходящие из разных стран, рассчитывают начать жизнь заново на новых землях. Однако в пути члены экипажа получают серию сообщений от корабля «Прометей», который пропал в море 4 месяца назад. Вопреки воле пассажиров, капитан корабля меняет маршрут.
- Это шоу — шедевр. Куча сюжетных поворотов, безумное зрелище. © rachelrboice / IMDb
- До самого конца заставляет теряться в догадках. © maceberrin / IMDb
Англичанка (2022)
- Рейтинг IMDb — 8
В далеком 1890 году Дикий Запад был крайне опасным местом, в котором процветало беззаконие и регулярно происходили жуткие вещи. Вот и молодую аристократку Корнелию Лок беды не обошли стороной — она теряет своего единственного сына. Не в силах оставить преступление безнаказанным, в паре с представителем народа пауни Эли Уипом она отправляется мстить.
- Неожиданная концовка, продумана до мелочей. © AfricanBro / IMDb
- Сбивающий с толку, загадочный и полный волнений. Невозможно оторваться. © redinnevada / IMDb
Безопасность (2018)
- Рейтинг IMDb — 7,2
Совсем недавно Том стал отцом-одиночкой 2 дочерей. Старшая дочь особенно тяжело перенесла утрату матери. Девочка-подросток совершенно замкнулась в себе и отдалилась от отца. А однажды она и вовсе не вернулась домой после вечеринки и была объявлена без вести пропавшей. Том начинает собственное расследование, в ходе которого раскрывает множество тайн, которые от него скрывали как прочие близкие люди, так и сама дочь.
Карен Пири (2022)
- Рейтинг IMDb — 7,6
Сержант Карен Пири вот уже много лет преданно служит закону. Хорошо подвешенный язык вкупе с исключительной изобретательностью делают молодую девушку впечатляющим следователем. И в конце концов ее профессионализм дает плоды: руководство повышает и переводит ее в отдел исторических уголовных дел. Именно там перед ней ставят задачу раскрыть дело, закрытое почти четверть века назад, а именно гибель барменши Рози Дафф.
Пять (2016)
- Рейтинг IMDb — 7,5
Еще будучи детьми, 4 друзей хотели отправиться на прогулку в парк, когда к ним пристал надоедливый 5-летний братик одного из мальчишек по имени Джесси. Они не хотели возиться с малышом, поэтому велели ему идти домой. И Джесси убежал, но домой так и не вернулся. Спустя 20 лет старший брат мальчика, ставший детективом, обнаруживает ДНК Джесси на одном из мест преступлений. Он хочет во что бы то ни стало найти братишку.
Однажды ночью (2016)
- Рейтинг IMDb — 8,5
Насир Хан — добропорядочный и наивный молодой человек, который прилежно учится в колледже и подрабатывает репетиторством. Однажды ночью, взяв такси своего отца, чтобы доехать на вечеринку к однокурсникам, он подбирает по пути незнакомку по имени Андреа. Бурное общение приводит его к ней домой, а наутро он обнаруживает девушку бездыханной. Все улики указывают на то, что виноват именно Насир, но сам он совершенно ничего не помнит.
Призвание (2022)
- Рейтинг IMDb — 7,1
В огромном мегаполисе пропажа людей — довольно обыденное дело. Однако детектив полиции Авраам привык серьезно относиться к своей работе и всегда старается докопаться до истины. С таким же рвением он взялся и за новое дело об исчезновении подростка, однако, несмотря на большой опыт, мужчина почти сразу заходит в тупик без улик и следов. Но что еще хуже, по мере распутывания клубка заговора он теряет доверие к своим друзьям и коллегам.
Лес (2017)
- Рейтинг IMDb — 7,2
Однажды ночью из деревни в Арденнах исчезает 16-летняя девушка по имени Дженнифер. Дело под контроль берет шериф Гаспар Декер, а ему, в свою очередь, берутся помогать местный детектив и учительница сельской школы, которые хорошо знали пропавшую. Вот только у жителей деревеньки есть свои скелеты в шкафу, и они не особо стремятся сотрудничать.
Флейшман в беде (2022)
- Рейтинг IMDb — 7,2
Совсем недавно Тоби развелся с супругой. Однако по нему вовсе и не скажешь, что он расстроен. Напротив, освободившись от оков супружеской жизни, он с энтузиазмом бросается в омут новых знакомств. Вот только вся радость быстро улетучивается, когда его бывшая жена неожиданно исчезает. Теперь герой только и делает, что разрывается между работой, уходом за детьми, а также анализом собственной жизни, которая предстала в другом свете.
Фатма (2021)
- Рейтинг IMDb — 7,4
На долю Фатмы выпало немало испытаний: она долгое время едва сводила концы с концами, работая горничной, а затем и вовсе бесследно исчез ее муж. Окружающие сочли, что мужчина просто сбежал из несчастливого брака, но она знала, как сильно он ее любил, поэтому не могла допустить такого даже в мыслях. Фатма пускается на поиски супруга, и это приключение совершенно меняет судьбу тихой и кроткой горничной.
Черные бабочки (2022)
- Рейтинг IMDb — 7,5
У старика Альберта Дезидерио накопилось большое количество историй за его долгую жизнь, которыми он хотел бы поделиться с массовым читателем. Тогда он решает нанять профессионального писателя, который сможет красиво описать его биографию. Вот только необыкновенная и трогательная история любви, рассказанная Альбертом, в какой-то момент существенно меняет свой вектор и становится признанием в совершении преступления.
- Интригует до мурашек по коже. Закрученный коктейль из загадок. © DukeEman / IMDb
- Очень умный и продуманный сериал со множеством поворотов и сюрпризов, удивляющих вплоть до финала. © wmusiwa / IMDb
Предложение (2022)
- Рейтинг IMDb — 8,7
Кинокомпания Paramount Pictures находится на грани провала. Большинство ее фильмов терпят крах в прокате, и ей срочно требуются блокбастеры, которые способны привлечь свежую и широкую аудиторию. Одновременно с этим некогда разорившийся писатель Марио Пьюзо дописывает свой роман «Крестный отец», а еще не известный сценарист Альберт Радди просит у кинокомпании шанс на совместное создание чего-то великого.
- Один из лучших сериалов, которые я видел за последнее время. Недооцененное сокровище. © hoernkeem / IMDb
- Затягивает с головой. Постановка, актерская игра, диалоги, юмор, напряжение — нет ни единого недостатка. © ecsecs-91225 / IMDb
Какие еще короткие сериалы с увлекательным сюжетом вы могли бы добавить к перечисленным в подборке?