12 закулисных фото, которые на пальцах объяснят всю магию кино

Споры о том, что лучше: визуальные эффекты или настоящие декорации, грим и взрывы, ведутся до сих пор. И по какую сторону баррикад вы бы ни оказались, нельзя отрицать, что оба подхода к созданию фильма позволяют зрителям с головой окунуться в другой мир, а современные технологии помогают стирать грань между выдумкой и реальностью.

1. Вещь в сериале «Уэнсдэй»

2. Татьяна Маслани в сериале «Женщина-Халк: Адвокат»

Изображения, сгенерированные компьютером, или всем знакомое CGI, часто используются при создании современных фильмов и сериалов, особенно в жанрах научной фантастики. Как и Татьяна Маслани в сериале «Женщина-Халк: Адвокат», актер Марк Руффало в роли Халка также показан с применением CGI.



3. Лесной дух и Себастиан Джей Крикет в анимационном фильме «Пиноккио»

4. Дамбо в мультфильме «Дамбо»

Летающий слоненок Дамбо — один из самых очаровательных животных в истории кино, и его играет человек. Этот прием часто используется при создании семейных фильмов, таких как, например, «Книга джунглей».

5. Ракета в фильме «Стражи Галактики»

6. Кейт Уинслет в фильме «Аватар-2»

Кейт Уинслет была не единственной, чье лицо изменилось почти до неузнаваемости в фильме «Аватар-2». Над персонажами ее коллег по фильму Зои Салданы и Сэма Уортингтона тоже поработали специалисты по визуальным эффектам.

7. Эмма Томпсон в мюзикле «Матильда»

8. Зои Салдана в фильме «Стражи Галактики»

Чтобы превратить Зои Салдану в ее персонажа Гамору, гримеры колдовали над кожей актрисы несколько часов. Та же процедура потребовалась и для фильмов «Мстители».

9. Грегори в сериале «Песочный человек»

10. Анджелина Джоли в фильме «Малефисента: Владычица тьмы»

В фильмах о Малефисенте использовались не только визуальные эффекты. Гримеры смогли подчеркнуть величие персонажа Анджелины Джоли с помощью макияжа и грима.

11. Хан, конь Мулан в фильме «Мулан»