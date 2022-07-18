12 лайфхаков из фильмов и сериалов, которые работают не хуже маминых советов

Создатели фильмов часто забывают о правдоподобности ради яркой картинки. Мы десятки раз видели, как персонажи на экранах бросались в погоню на каблуках или выясняли отношения в очень неподходящий момент. Но вот в поступках и словах некоторых героев куда больше смысла, чем может показаться на первый взгляд.

Мы в ADME пересмотрели немало фильмов и сериалов и выяснили, что создатели картин нередко добавляют в них советы, способные помочь в реальной жизни.

Как разжечь огонь без спичек

На практике оказывается, что развести костер без спичек и зажигалки не так просто. Если не знать точную последовательность действий, можно долго возиться. Герой Тома Хэнкса в фильме «Изгой» (2000) опытным путем понял, как именно нужно это делать. А нам остается лишь пересмотреть фильм и запомнить его метод: сделать в плоской деревяшке отверстие, вставить в него острую палку и вращать ее. Когда деревяшка начнет тлеть, ее нужно раздуть и добавить в огонь кору и траву.

Как правильно выбрать обувь для похода

Героиня фильма «Дикая» (2014) в одиночку отправилась в туристический поход. Уже в пути она узнала, что не слишком хорошо подготовилась к путешествию. Новые знакомые подсказали ей, что она надела неподходящие ботинки. Обувь для похода должна быть свободной, чтобы в ней можно было пошевелить пальцами. В тесной обуви легко травмировать ноги.

Как правильно держать поварской нож

В фильме «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009) героиня Мерил Стрип посещала кулинарные курсы. Поначалу ей не удавалось нарезать лук, но объяснение учителя и практика сделали свое дело. Чтобы уверенно резать продукты, нужно научиться держать нож так же, как герои фильма. Следует обхватывать рукоятку мизинцем, безымянным и средним пальцами. Большим и согнутым указательным пальцами придерживать лезвие рядом с рукояткой. А пальцы второй руки, которой вы держите продукты на доске, согнуть, чтобы не пораниться.

Как приготовить идеальный омлет

Кок Прич из фильма «Глубокое синее море» (1999) поделился секретом приготовления омлета: никогда не добавлять в него молоко. Другие повара согласны с Причем. Они считают, что молоко делает омлет резиновым и портит его вкус. А вот пара столовых ложек воды улучшит блюдо.

Как аккуратно есть спагетти

Героиня фильма «Бруклин» (2015) специально училась аккуратно есть спагетти. Девушка наматывала их на вилку и при этом поддерживала ложкой. Благодаря этому спагетти не соскальзывали и соус не разлетался в стороны.

Как сделать свое чистящее средство

Моника Геллер из сериала «Друзья» (1994–2004) отличалась своей любовью к чистоте. Она делила полотенца по категориям, пылесосила большой пылесос маленьким, а еще сама делала чистящее средство. Последнее похвалила даже уборщица, которую нанял Чендлер. За это Моника поделилась с ней рецептом средства: смешать 2 части нашатырного спирта и 1 часть лимонного сока. Есть в составе еще и секретный ингредиент, его до сих пор не раскрыли. Люди предполагают, что это может быть сода или ароматизатор.

Как подготовить кожу лица ко сну

В сериале «Удивительная миссис Мэйзел» (2017—...) подробно показали, как главная героиня Мидж ухаживает за своей кожей. В ее программу входит очищение, тонизирование и увлажнение. Исполнительница роли Мидж, актриса Рэйчел Броснахэн, рассказала, что именно благодаря своей героине она усвоила важное правило ухода за собой: никогда не ложиться спать с макияжем на лице.

Как помочь человеку, который подавился

В фильме «Миссис Даутфайр» (1993) герой спасает жизнь подавившемуся человеку, используя прием Геймлиха. Эта сцена вдохновила маленькую девочку в реальности помочь своей матери. Нам тоже не помешает пересмотреть фильм и запомнить, как действовать, если человек подавился. Нужно встать позади человека и выставить одну ногу вперед для равновесия. Прижать один кулак к его животу над пупком, другой рукой обхватить кулак и надавить на живот пострадавшего от 6 до 10 раз. Этот прием можно даже применять на себе.

Как вести себя на собеседовании

Крис Гарднер из фильма «В погоне за счастьем» (2006) смог получить работу мечты благодаря своему упорству. В одной из сцен он проходит собеседование и демонстрирует несколько хитростей, которые пригодятся всем при трудоустройстве. Во-первых, следует подготовиться к собеседованию и собрать побольше информации о компании и ее сфере деятельности, даже если у вас нет в ней опыта. Во-вторых, стоит сразу установить контакт с собеседниками. Для этого Крис отдельно поздоровался с каждым из интервьюеров. В-третьих, важно не обманывать нанимателей. Крис мог бы выдумать историю, чтобы оправдать свой неряшливый внешний вид, но вместо этого он завоевал доверие правдивым объяснением. В-четвертых, нужно постараться держать ситуацию под контролем. Когда Крис понял, что шансы получить работу улетучиваются из-за недостатка у него знаний, то он быстро реабилитировался, рассказав о своих положительных качествах.

Как не испортить химическую завивку

Познания об уходе за собой помогли Эль Вудс из ленты «Блондинка в законе» (2001) раскрыть дело. Но эта информация пригодится и всем нам. Эль рассказала, что после химической завивки как минимум сутки нельзя мочить волосы, чтобы не испортить результат процедуры. Такой совет действительно дают всем, кто делает завивку.

Как выбраться из леса

Обычно людям, потерявшимся в лесу, советуют оставаться на месте и ждать помощи. Но если по каким-то причинам так сделать не получается, важно понять, как именно выбраться из леса, а не забраться дальше в чащу. Герой фильма «Лес призраков» (2016) верно подмечает, что выйти к людям получится, если разыскать реку и идти вдоль ее течения. Это имеет смысл: многие города и деревни расположены в низменности, около реки. Важно держаться на расстоянии примерно 30 метров от воды, чтобы не столкнуться с дикими животными или не поскользнуться на камнях. Главная героиня фильма в исполнении Натали Дормер смогла бы выбраться из леса, если бы прислушалась к этому совету.

Как дать ребенку невкусное лекарство

Знаменитая няня из фильма «Мэри Поппинс» (1964) спела песню о том, что выпить неприятное лекарство детям будет проще, если добавить к нему ложку сахара. И это полезный лайфхак для всех родителей. Сейчас специалисты тоже советуют смешивать лекарства с чем-то вкусным. Например, шоколадным сиропом. Но сначала стоит уточнить у врача, можно ли давать конкретное лекарство с едой.