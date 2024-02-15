12 знаменитостей, над носами которых время неплохо так поколдовало. А может, и не время

Знаменитые актрисы и певицы всегда находятся под пристальным вниманием. Малейшие изменения их внешности публика мгновенно подмечает и нередко относит к эстетической хирургии. Например, героиням нашей статьи приписывают ринопластику. Мы решили сравнить их ранние и современные снимки, а также выяснить, что они сами говорят по этому поводу.

Кэмерон Диас

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Кэмерон Диас не отрицает, что в свое время прибегала к услугам хирурга. Звезда, которая славится своей любовью к спорту, включая серфинг, неоднократно ломала нос. В какой-то момент она обнаружила, что ей сложно дышать. Потому и решила пойти на операцию. Было это в 2006 году. В настоящее же время Кэмерон выступает против того, чтобы менять свою внешность в угоду современным стандартам красоты. Она утверждает, что прекрасно обходится без ботокса и филлеров, а порой даже избегает средств для умывания. Узнать об этом подробнее можно здесь.

Приянка Чопра

© Dinodia Photos / Alamy Stock Photo , Evan Agostini / Invision / East News Evan Agostini / Invision / East News

Приянка Чопра легла под нож хирурга по медицинским показаниям — врачи обнаружили полип и порекомендовали его удалить. Однако во время операции была допущена ошибка, и победительница конкурса «Мисс Мира» не узнала себя в зеркале, когда очнулась. «Мое лицо выглядело совсем чужим, и я впала в глубокую депрессию», — вспоминала знаменитость. Из-за изменившейся формы носа Приянка даже лишилась нескольких контрактов.

Блейк Лайвли

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Invision / Invision / East News

Слухи о том, что Блейк Лайвли изменила форму носа хирургическим путем, ходят уже давно. Сама знаменитость их не подтвердила, но и не опровергла. Пластические хирурги полагают, что актриса сделала пластику носа во время съемок «Сплетницы». Мол, на более ранних снимках нос Блейк выглядит чуть шире. Что-то утверждать наверняка мы не можем, но небольшая разница действительно наблюдается. Хотя и контуринг может творить чудеса.

Тайра Бэнкс

Kraig Geiger / Everett Collection / East News , Grosby Group / East News

Создательница реалити-шоу «Топ-модель по-американски» в 2018 году опубликовала мемуары, в которых честно призналась в том, что делала ринопластику. «Мой нос нормально дышал, но да, я пошла на операцию. Признаюсь! У меня не свои волосы и нос», — рассказала звезда. Также она призвала общественность перестать осуждать тех женщин, которые решают как-либо изменить свою внешность, и предоставить каждой из них право самой решать, принимать свою природную красоту или нет.

Энн Хэтэуэй

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News

В 2008 году Энн раскритиковала кинозвезд, которые делают пластические операции. Мол, актер должен обладать живой мимикой, а не кукольным лицом. А также призналась, что и сама задумывалась о ринопластике, но все-таки предпочла ее не делать. Однако специалисты говорят, что, вероятно, знаменитость лукавит. По их словам, разительную разницу между ранними и современными снимками звезды сложно списать на макияж.

Хлои Кардашьян

Jackson Lee / starmaxinc.com / East News , NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» решила сделать ринопластику в 2019 году. Знаменитость честно рассказала об этом на одном из интервью. По словам Хлои, она всегда хотела изменить форму носа, но очень боялась, поскольку речь шла об операции на лице. Но в итоге все-таки набралась смелости лечь под нож хирурга. «Я жалею лишь о том, что не сделала этого раньше», — подытожила звезда.

Дженнифер Грей

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS , Charles Sykes / Invision / East News

В отличие от Хлои Кардашьян, Дженнифер Грей пожалела о сделанной ринопластике. Звезда очень переживала, что после успеха фильма «Грязные танцы» режиссеры не утверждают ее на новые роли. Потому решила изменить внешность. «Мне было почти 30, и большую часть своей взрослой жизни я пыталась полюбить себя такой, какая я есть. Операция была признаком моего поражения. Кажись, я совершила непростительное преступление: умышленно лишила себя той вещи, которая делала меня уникальной». А в этом материале мы рассуждали, почему лента «Грязные танцы» стала такой культовой и при чем здесь феминизм.

Дженнифер Лопес

Robert Hepler / Everett Collection / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Ранние снимки певицы позволяют судить о ее изменившейся форме носа. И хотя никаких официальных заявлений по этому поводу Дженнифер не делала, пластические хирурги сообщают, что таких перемен одним только макияжем в технике «контуринг» не добиться. Специалисты изучили фотографии звезды и предположили, что она уменьшала крылья носа.

Кейт Хадсон

AFP / EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / East News

Кейт Хадсон очень не любит, когда журналисты пытаются выяснить, делала ли она какие-либо пластические операции. Звезда говорит: «Это все равно, что спрашивать человека, ходил ли он к терапевту». Потому была ли ринопластика, из первых уст мы узнать не можем. Однако многие пластические хирурги полагают, что операция имела место. И опираются они, конечно же, на ранние и современные снимки актрисы.

Эшли Симпсон

ASSOCIATED PRESS / East News , Avalon / Photoshot / East News

Публика заметила, что у Эшли Симпсон изменился нос после 2006 года. Сама знаменитость поначалу отказывалась как-либо комментировать предполагаемую пластическую операцию. Однако позднее певица сообщила: «Если у человека есть глаза, он сам сможет ответить на вопрос, ложилась ли я под нож хирурга». Также она призвала уважать личный выбор каждого человека.

Кортни Лав

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Кортни Лав не скрывает, что сделала ринопластику еще в 1980-х годах. По ее словам, это решение разделило ее карьеру на «до» и «после». «Потому что мой собственной нос не привел бы меня никуда, кроме радио», — считает Кортни. Возможно, звезда и в дальнейшем делала коррекцию носа, о чем говорит разница между более поздними снимками, но, опять же, макияж также способен на многое.

Дженнифер Энистон

PHOTOlink / Everett Collection / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Несмотря на то что звезда сериала «Друзья» выступает за естественную красоту, сама она дважды делала ринопластику. Первый раз — в начале карьеры, и причиной тому была искривленная перегородка носа. «Это было лучшим из моих решений. Я потом спала как младенец», — делилась знаменитость. И лишь спустя годы Дженнифер сделала коррекцию. По ее словам, эстетические цели и во второй раз она не преследовала — на то была другая необходимость.

Дженнифер Энистон часто задавали вопрос, почему она не заводит детей. Мол, часики-то тикают. В какой-то момент актриса не выдержала и написала открытое письмо, в котором расставила все точки над i и попросила впредь не тревожить ее подобными расспросами. Ознакомиться с ним можно здесь.