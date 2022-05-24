13 актеров и актрис, которые запомнились благодаря комедиям, а потом неожиданно раскрылись в драматических ролях

Актерам бывает трудно отказаться от приклеившегося к ним амплуа и попробовать себя в нетипичной роли. Тяжело такой переход дается и звездам комедий. Вряд ли кто-то из зрителей ждет, что забавный Дэнни Де Вито вдруг перевоплотится в злодея, а вечно молодой и беззаботный Зак Эфрон вытянет на себе драму о суровых испытаниях.

Мы в ADME вспомнили нескольких актеров, которые запомнились благодаря комедиям. Оказалось, некоторые из них смогли проявить себя в других жанрах и заслужить одобрение зрителей и критиков.

1. Стив Мартин

Стив Мартин известен благодаря своим ролям в комедиях, среди которых «Отец невесты» (1991) и «Розовая пантера» (2006). Но иногда он все же выходит из зоны комфорта и появляется в серьезных картинах. В фильме «Испанский узник» (1997) Мартин исполнил роль злодея. Сценарист придумал персонажа специально для этого актера и пригласил его в фильм, потому что верил, что комики способны справиться с драматической ролью.

2. Винс Вон

Мы видели Винса Вона во многих комедийных фильмах. И нельзя сказать, что он справляется с такими ролями плохо. За работу в фильме «Незваные гости» (2005) его номинировали на премию MTV Movie Award как лучшего комедийного актера. Но Вон доказал, что всегда готов оставить образ весельчака. В картине «Драка в блоке 99» (2017) он сыграл человека, которого настигло его мрачное прошлое. За эту работу его номинировали на премию «Сатурн» (награда для фильмов в жанрах фантастики, фэнтези и ужасов).

3. Анна Кендрик

Анна Кендрик немало снималась в комедийных фильмах в ролях разной величины. У нее была роль второго плана в фильме «Скотт Пилигрим против всех» (2010), за ней последовали главные роли в других комедийных картинах. Одним из нехарактерных для Кендрик фильмов стал «Дальний космос» (2021). Ее героиня, член экипажа космического корабля, сталкивается с моральной дилеммой. Как отмечали в рецензиях, у Кендрик получилось показать на экране неоднозначного персонажа.

4. Дэнни Де Вито

Дэнни Де Вито прославился как комедийный актер. Один из популярных его фильмов — «Близнецы» (1988), где он сыграл пройдоху Винсента Бенедикта. А в последние годы он снимался в комедийном сериале «В Филадельфии всегда солнечно» (2005—...). Из-за такой репутации актера легко забыть, что он представал на экранах и в нетипичной для себя роли злодея. В картине «Бэтмен возвращается» (1992) Де Вито сыграл грозу Готэма Пингвина. За эту работу его номинировали на премию «Сатурн» как лучшего актера второго плана.

5. Обри Плаза

Обри Плаза могла запомниться благодаря комедийным персонажам, в том числе по образу апатичного интерна в сериале «Парки и зоны отдыха» (2009–2015). А вот в сериале «Мыслить как преступник» (2005–2020) Одри исполнила роль злодейки, которая не раз бросала вызов главным героям. Зрители оценили такую смену амплуа и похвалили то, какого многомерного персонажа Плаза показала на экране.

6. Джим Парсонс

Джим Парсонс тоже на протяжении нескольких лет играл в комедийном сериале. Он известен в первую очередь по роли Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва» (2007–2019). В фильме «Скрытые фигуры» (2016) Парсонс снова сыграл ученого. В этом персонаже не было ничего забавного, ведь он пренебрежительно относился к своим коллегам, главным героиням фильма. В рецензиях отмечали, что актер хорошо справился с этой ролью.

7. Зак Эфрон

Зак Эфрон с юных лет снимался в комедиях. В их числе картина «Папе снова 17» (2009), где он сыграл помолодевшую версию героя Мэттью Перри. Теперь актер повзрослел и не боится браться за роли, которые стали бы вызовом для многих актеров. Его герой в картине «Жажда золота» (2022) путешествует по недружелюбной пустыне. Тут уж ему точно было не до шуток! Фильм получил смешанные отзывы, но в рецензиях пишут, что именно Эфрон спас эту картину.

8. Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер долгое время была звездой комедий. Среди них не только картина «Дневник Бриджит Джонс» (2001) и ее продолжения, но и «Замерзшая из Майами» (2009). В ней Зеллвегер сыграла карьеристку, которой пришлось переехать из солнечного штата в заснеженный городок. Актриса доказала, что готова браться и за серьезные роли. Одна из последних таких работ — основанный на реальных событиях сериал «Кое-что о Пэм» (2022). По сюжету, героиня Зеллвегер оказывается как-то связана с преступлением, в совершении которого обвиняют другого человека.

9. Джуди Грир

Джуди Грир известна благодаря своим ролям второго плана в комедийных фильмах и сериалах. Любители романтических комедий наверняка вспомнят подругу главной героини, некогда популярную школьницу в фильме «Из 13 в 30» (2004). В сериале «Кое-что о Пэм» (2022) Грир играет прокурора, которая ведет очень запутанное дело.

10. Люк Уилсон

Люк Уилсон появлялся во многих комедиях. В картине «Блондинка в законе» (2001) его герой Эмметт был юристом и помогал главной героине. После череды других комедийных ролей Уилсон начал работать в новых жанрах. В сериале «Старгерл» (2020—...) он сыграл отчима девушки, которая получает суперспособности. Эта работа принесла ему номинацию на премию «Сатурн».

11. Лиззи Каплан

Лиззи Каплан запомнилась многим в юном возрасте благодаря роли непопулярной ученицы Дженис в фильме «Дрянные девчонки» (2004). После этого она снималась еще в нескольких комедиях, но работала и в других жанрах. Так, во втором сезоне сериала «Касл-Рок» (2018–2019) она сыграла молодую версию Энни Уилкс. Да, той самой Энни, в гостях у которой не повезло оказаться герою книги «Мизери» и ее одноименной экранизации. Зрители посчитали, что Каплан отлично справилась с ролью и привнесла в образ знакомого персонажа нечто новое.

12. Мэттью Перри

Наверняка у большинства людей при упоминании Мэттью Перри перед глазами тут же возникает образ вечного шутника Чендлера из сериала «Друзья» (1994–2004). В фильмографии актера есть другие комедийные картины, но встречаются и драмы. В основанном на реальных событиях фильме «Триумф: История Рона Кларка» (2006) Перри сыграл мудрого учителя, который преподает в классе трудных подростков. Роль принесла актеру номинации на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

13. Джейсон Сигел

Джейсон Сигел сыграл Маршала, одного из главных героев комедийного сериала «Как я встретил вашу маму» (2005–2014). Окончание сериала вовсе не стало для Сигела поводом поставить карьеру на паузу или подыскать себе другой комедийный проект. Вместо этого он снялся в основанном на реальных событиях фильме «Конец тура» (2015), в котором сыграл автора романа «Бесконечная шутка». За эту роль его номинировали на несколько премий и признали лучшим актером по версии Film Club’s The Lost Weekend.