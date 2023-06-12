13 актеров, которые претендовали на культовые роли, но благополучно их проморгали

В мире кино есть много актеров и актрис, которые неразрывно связаны с определенными культовыми ролями. Однако их полюбившиеся герои могли иметь совершенно иные лица, если бы обстоятельства сложились по-другому.

Мэрилин — «Блондинка»

Еще до начала съемок появилась информация, что главную роль сыграет Джессика Честейн. Однако, как мы знаем, в образе Мэрилин предстала перед зрителями Ана де Армас. Судя по интервью Джессики, она сама отказалась от роли. Актриса заявила, что ей неинтересно участие в очередном фильме о Монро.

Джон Сноу — «Игра престолов»

Прежде чем сняться в «Голодных играх», Сэм Клафлин пытался попасть в «Игру престолов». Он пробовался на роль Джона Сноу и Визериса Таргариена — того самого брата Дейенерис, которому вылили на голову «золотую корону». Клафлин сказал, что он в конечном итоге рад, что не получил эту роль.

Эми — «Исчезнувшая»

Риз Уизерспун была одним из продюсеров фильма и собиралась сыграть в нем главную роль. Но коллеги актрису отговорили. «Режиссер привел аргументы, почему я не подхожу. И я согласилась с ним», — рассказала Риз. В итоге аферистку сыграла Розамунд Пайк.

Рик — «Мумия»

В Голливуде ходили слухи, что Леонардо Ди Каприо умолял создателей фильма «Пляж» отложить на некоторое время съемки. Дело в том, что актеру поступило предложение сыграть в ленте «Мумия», что его очень заинтересовало. Потому Лео до последнего боролся за роль Рика, пытаясь найти «окно» в своем рабочем графике. Но продюсеры «Пляжа» не пошли Ди Каприо навстречу. Тем временем создатели «Мумии» на роль Рика выбрали Брендана Фрейзера. И он оправдал все ожидания.

Рэйчел — «Телохранитель»

Сценарий фильма «Телохранитель» был написан еще в 1975 году. Однако несколько лет его не могли продать, чтобы начать работу над картиной. К 1978 году основной состав актеров был наконец-то утвержден. Главную героиню могла сыграть певица Дайана Росс, но она внезапно отказалась сниматься. Когда сценарий попал в руки Кевина Костнера, он пришел в восторг. Став продюсером и исполнителем роли телохранителя Рэйчел, в 1991 году актер объявил, что будет играть вместе с Уитни Хьюстон. С этим составом драма и вышла на экраны в 1992-м.

Ной — «Дневник памяти»

В 2020 году Джордж Клуни рассказал, что изначально молодого Ноя в фильме «Дневник памяти» должен был играть он. Однако актер испугался сниматься с Полом Ньюманом, которого взяли тогда на роль постаревшего героя. Клуни посчитал себя недостаточно красивым по сравнению с ним и отказался от предложения. В итоге Ньюман тоже не стал сниматься в картине.

Джейн — «Тарзан. Легенда»

Марго Робби тоже заняла место, которое изначально было закреплено за другой актрисой. Роль Джейн в фильме «Тарзан. Легенда» предложили Эмме Стоун. Но она отказалась, и свою фильмографию еще одной яркой ролью дополнила Робби.

Серена Ван Дер Вудсен — «Сплетница»

В 16 лет блистать в «Сплетнице» могла и Дженнифер Лоуренс. Она буквально рвалась сыграть роль Серены Ван Дер Вудсен и была крайне расстроена, когда не получила ее. А урвала роль школьницы в свои 20 Блейк Лайвли: создатели сериала предпочли работать с более взрослой актрисой.

Кевин — «Адвокат дьявола»

Изначально роман «Адвокат дьявола» должен был экранизировать Джоэл Шумахер. В роли гениального юриста он видел исключительно Брэда Питта. Но в итоге режиссерское кресло занял Тейлор Хэкфорд и Питт остался не у дел. Роль получил Киану Ривз, который предпочел этот проект более прибыльному для себя сиквелу фильма «Скорость».

Дана Скалли — «Секретные материалы»

Актриса Джиллиан Андерсон поделилась, что в 20th Century Fox рассматривали на роль Скалли привлекательную блондинку: «Они искали высокую длинноногую актрису с большим бюстом. Кого-то, кто чаще мелькал по телевизору в то время». Но Крис Картер, сценарист, все-таки отметил в Джиллиан ту серьезность и вдумчивость, какую хотел видеть в своем персонаже.

Лестат — «Интервью с вампиром»

Права на экранизацию книги были куплены еще в 1970-х годах, а на роль Лестата изначально утвердили Джона Траволту. Но в какой-то момент студия Paramount решила отложить производство фильма в долгий ящик, посчитав, что рынок пресыщен лентами о вампирах. К тому моменту, когда работа возобновилась, Траволта уже внешне не подходил на роль вечно молодого создания. Персонажа доверили сыграть Тому Крузу, и сделал он это блестяще.

Жади — «Клон»

Главная женская роль в «Клоне» предназначалась Летисии Спилер. Ранее она сыграла злодейку Марию Режину в сериале «Нежный яд» и стала весьма популярна. Но от новых съемок актриса отказалась, из-за чего в итоге была отстранена TV Globo на 8 месяцев. В то время Джованна Антонелли только-только начинала работу на телевидении, и роль Жади стала одной из самых важных в ее карьере.

Грегори Хаус — «Доктор Хаус»

На роль обаятельного циника Грегори Хауса пробовались многие актеры. Среди них был и Кайл Маклахлен, известный зрителю по роли талантливого агента Купера из сериала «Твин Пикс». Однако сам актер позже признался, что это прослушивание было худшим в его жизни.