13 деталей из фильмов и мультиков, которые показывают, насколько же их создатели заморочились

Режиссеры кинолент и мультфильмов обожают оставлять в своих картинах какие-то скрытые детали, загадки и подсказки. Например, предметы, отсылающие к дальнейшему повествованию, к другим фильмам или популярным явлениям. Подобные пасхалки, как правило, замечают лишь внимательные зрители. И когда они замечают спрятанные послания режиссеров, то так горды собой, что спешат поскорее рассказать о них всему интернету.