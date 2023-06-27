13 деталей из фильмов и мультиков, которые показывают, насколько же их создатели заморочились
Режиссеры кинолент и мультфильмов обожают оставлять в своих картинах какие-то скрытые детали, загадки и подсказки. Например, предметы, отсылающие к дальнейшему повествованию, к другим фильмам или популярным явлениям. Подобные пасхалки, как правило, замечают лишь внимательные зрители. И когда они замечают спрятанные послания режиссеров, то так горды собой, что спешат поскорее рассказать о них всему интернету.
- В картине «Пиноккио Гильермо дель Торо» (2022) в витражах церкви можно увидеть изображения Фавна и Бледного человека — персонажей фильма «Лабиринт Фавна» (2006). © rekrap13 / Reddit
- В фильме «Человек-муравей» (2015) в одной из сцен можно заметить постер с напитком Pingo Doce — вымышленным бразильским напитком из «Невероятного Халка» (2008). © Numerous-Lemon / Reddit
- В одной из сцен драмы «Элвис» (2022), когда главный герой входит в комнату своей матери, можно увидеть фотографию настоящего Элвиса Пресли. Там певцу всего 2 года. Это же фото было использовано на обложке одного из альбомов короля рок-н-рола. © Beto_Prado / Reddit
- В фильме «Братья Супер Марио в кино» (2023) в сцене, когда Марио и Луиджи прорываются через стену после попытки остановить наводнение в Бруклине, видна дыра. Она представляет собой пиксельный образ Марио из оригинальной одноименной игры. © jradio610 / Reddit
- В фильме «Таксист» (1976) Трэвис Бикл (Роберт де Ниро) не является коренным жителем Нью-Йорка. В сцене в закусочной, где герой встречается с Бетси, он ест яблочный пирог с плавленым сыром, что необычно для Нью-Йорка, но очень распространено на Среднем Западе. Де Ниро также использует среднезападный акцент. Все это еще больше объясняет замкнутость персонажа и его полное отвращение к Нью-Йорку. © freevo / Reddit
- В мультфильме «Зверополис» (2016) в одной из сцен на детской футболке можно увидеть изорбражение «Сейлор Мун» — персонажа популярного аниме. Только тут Сейлор Мун показана в виде кошки, а не как человек. © catnipwitch31/ Reddit
- В киноленте «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) капитан «Летучего голландца» Дэви Джонс использует свои щупальца, чтобы удержать шляпу, когда они опускаются под воду. © mhtghn / Reddit
- В мультфильме «Базз Лайтер» (2022) в одной из сцен на заднем плане видны желтые баллоны из «Корпорации монстров» (2001). © Xenomorphasaurus / Reddit
- В фильме «Чип и Дейл: Рейнджеры-спасатели» (2022) есть отсылка к Баттхеду — персонажу некогда популярного мультсериала «Бивис и Баттхед». © finnishflash128 / Reddit
- В фильме «Air: Большой прыжок» (2023) на компьютере героя Мэтта Деймона можно заметить модель автомобиля Shelby Cobra. Это отсылка на его роль Кэрролла Шелби в фильме «Ford против Ferrari» (2019). © FunPractical2058 / Reddit
- В «Миньонах» (2015) можно мельком увидеть магазин мужской одежды. Это отсылка к отцу продюсера мультфильма (Криса Меледандри), которого зовут Роланд. Мужчина когда-то владел магазином мужской одежды в Нью-Йорке. © KadenKraw / Reddit
- В «Принцессе и лягушке» (2009) есть джаз-группа «Firefly Five Plus Lou». Их название — пародия на «Firehouse Five Plus Two» — джаз-бэнд, созданный сотрудниками отдела анимации Disney. © ToddFromHollywoo / Reddit
- В триллере «Не оставляющий следа» (2008) номер комнаты в мотеле, в которой временно останавливается Дженнифер, совпадает с номером комнаты с привидениями из «Сияния» (1980). © AuckLnd / Reddit
В целом, многие режиссеры обожают добавлять в свои фильмы подобные пасхалки. Вот еще 16 случаев, когда режиссеры заморочились над деталями не на шутку.
AdMe/Кино/13 деталей из фильмов и мультиков, которые показывают, насколько же их создатели заморочились
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