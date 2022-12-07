13 фактов об оскароносном фильме «Чикаго», которому неожиданно стукнуло 20 лет. А он все так же зажигает наши сердца

Ровно 20 лет назад, в декабре 2002 года, на экраны вышла долгожданная кинопостановка знаменитого бродвейского мюзикла «Чикаго». История о двух соперничающих друг с другом артистках кабаре — опытной Вэлме Келли и начинающей Рокси Харт — украла сердца многих. И по сей день продолжает вызывать восторг зрителей. Мы тоже обожаем пересматривать этот чарующий фильм и решили узнать любопытные факты о нем.

Идея фильма появилась еще в 1970-х годах

Актриса, которая должна была играть в первой версии.

Права на киноверсию знаменитого мюзикла были куплены примерно за 30 лет до выхода ленты. Тогда одну из главных женских ролей должна была сыграть Голди Хоун. Одну из мужских ролей отдали Фрэнку Синатре, а производством активно занимался хореограф Боб Фосс. И когда последний ушел из жизни, проект отложили в долгий ящик.

На роль Вэлмы претендовали многие известные артистки

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News , EAST NEWS

В 1997 году в СМИ появилась информация, что в грядущем фильме «Чикаго» роль Вэлмы Келли досталась Мадонне. Писали даже, что результаты кастинга «были ожидаемы». Но по неизвестным причинам певица ушла из проекта и упустила шанс сыграть эту роль.

После этого на роль Вэлмы рассматривались разные кандидатуры: Дженнифер Лопес, Джулия Робертс, Вайнона Райдер. В конце концов была приглашена Кэтрин Зета-Джонс, которая уже успела впечатлить продюсеров своим пением. В итоге актриса получила «Оскар».

Рене Зеллвегер жутко нервничала на съемках

Исполнительница Рокси на съемочной площадке пребывала в постоянном волнении. По-видимому, роль показалась ей настолько ответственной, что она боялась, что все делает не так. Страх усугублялся еще и тем, что изначально главную героиню должна была играть Шарлиз Терон. У актрисы уже был подписан контракт, она даже начала репетировать, как вдруг назначили нового режиссера, который почему-то не захотел работать с Терон. Придя после Шарлиз, Рене боялась, что ее вышвырнут из проекта. Но опасения были напрасными. Зеллвегер отлично справилась с ролью, получила престижные премии и даже была номинирована на «Оскар». Шарлиз Терон, кстати, поздравила коллегу и сказала, что не смогла бы сыграть Рокси лучше.

Помимо Шарлиз на главную роль претендовали десятки известных актрис, в том числе Дженнифер Энистон, Дрю Бэрримор, Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Кэти Холмс, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Джейми Ли Кертис, Кейт Уинслет и многие другие.

Ричард Гир чуть не отказался играть в фильме

В одном интервью актер признавался, что не особо горел желанием сниматься в ленте. «На самом деле мой агент настаивал на этом. Я сопротивлялся, потому что мне постановка увлекательной не показалась», — сказал Гир. Но незадолго до съемок мюзикла Ричард работал над фильмом «Неверная», который отнял у него много сил. В итоге актер согласился на уговоры своего агента и решил сняться в «Чикаго». Как сказал сам Гир, чтобы повеселиться.

В фильме участвовала актриса из оригинальной постановки «Чикаго»

Перед знакомством новоприбывших заключенных с Мамой Мортон была короткая сцена, где Рокси перекинулась парой фраз с одной из женщин. Собеседницу главной героини сыграла Чита Ривера. Она исполняла роль Вэлмы в оригинальной бродвейской постановке 1975 года.

За статус главной звезды фильма шло соперничество

За кулисами кинокартины разыгралась нешуточная борьба. Представители Кэтрин Зеты-Джонс и Рене Зеллвегер никак не могли договориться, кто из актрис — главная звезда ленты. Когда споры зашли в тупик, на всех рекламных постерах решили писать имена обеих девушек по диагонали. Сами актрисы, кстати, сдружились. Зеллвегер даже утверждала, что номер ее коллеги «Это мне не сделать одной», который героиня Зеты-Джонс исполняет для Рокси, был ее самым любимым моментом за все время съемок.

Кэтрин Зету-Джонс сначала позвали на роль Рокси

Один из продюсеров картины пригласил актрису сняться в ленте после того, как увидел ее исполнение рождественских песен. Правда, сначала ей предложили сыграть Рокси Харт. Но Кэтрин настояла на том, чтобы ей дали второстепенную роль Вэлмы только потому, что она мечтала исполнить песню «All That Jazz».

Свой музыкальный номер исполнитель роли Эймоса Харта поставил сам

Джон Райли, сыгравший мужа Рокси, признался, что эта роль была для него самой комфортной за всю карьеру. Все потому, что Эймос Харт похож на грустного клоуна, а актер как раз увлекался клоунской культурой и даже собирался поступать в соответствующее учебное заведение. Райли даже сам придумал танец и создал грим для музыкального номера «Мистер Целлофан», который исполнил его экранный герой.

Адвоката могли сыграть Майкл Джексон, Хью Джекман или Джон Траволта

На роль хитроумного Билли Флинна изначально претендовал Майкл Джексон. Режиссер фильма очень хотел видеть артиста в своей картине. Но от кандидатуры Майкла в итоге отказались, потому что главные актрисы Кэтрин Зета-Джонс и Рене Зеллвегер, по мнению продюсеров, были бы тогда обделены вниманием. Фокус сместился бы на короля поп-музыки.

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / Mary Evans Picture Library / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / Mary Evans Picture Library / East News

Создатели картины также обращались к Хью Джекману. Однако актер испугался, что слишком молод для такой роли. Сделали предложение и Джону Траволте. Он скептически отнесся к сценарию, назвав фильм «пьесой о кучке женщин, которые ненавидят мужчин». Позже и Джекман, и Траволта сожалели о том, что не согласились сыграть в ленте.

Вэлма Келли могла быть с длинными волосами

Изначально предполагалось, что у героини Кэтрин Зеты-Джонс должны быть длинные волосы. Однако актриса выступила против этой идеи. Кэтрин тщательно репетировала танцы — до синяков на теле. И актриса настояла именно на таком парике, который мы увидели в фильме, потому что хотела, чтобы никто не подумал, что вместо нее в кадре дублер. Актриса боялась, что длинные волосы во время танца будут закрывать ее лицо, из-за чего и будет создаваться впечатление, будто сложные движения выполняла не она сама.

Ради роли в картине Ричард Гир учился танцевать чечетку

Наверняка вы помните знаменитую сцену в суде, когда герой Ричарда Гира ловко опровергает обвинения со стороны Вэлмы и исполняет чечетку в своем воображении. Так вот, ради такого небольшого эпизода актер 3 месяца учился танцевать. Саму сцену, кстати, снимали примерно полдня.

Бритни Спирс и Бейонсе мечтали сыграть в «Чикаго»

EAST NEWS , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / Mary Evans Picture Library / East News

Поп-дива Бритни Спирс претендовала на главную роль Рокси Харт. Но режиссер и хореограф фильма были категорически против. Они посчитали, что этот образ слишком мрачный для юной жизнерадостной певицы. Бейонсе же влюбилась в роль суровой Мамы Мортон. Однако в то время, когда певица хотела участвовать в съемках, создатели картины были заинтересованы в сотрудничестве с Кэти Бейтс.

Ричард Гир был единственным, кого не номинировали на «Оскар» за роль в фильме

Исполнители всех основных ролей и те, кто сыграл второстепенных персонажей, были номинированы на премию «Оскар». Обделили только Ричарда Гира. Актер рассказал, что очень удивился и расстроился, когда не увидел своего имени в списках номинантов. Заветную награду, кстати, получила только Кэтрин Зета-Джонс.