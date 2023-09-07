13 фильмов о женщинах, смысл которых глубже, чем может показаться сначала

Почистила картошку, отварила, приготовила пюре и помыла посуду — это совсем не сюжет для фильма, скажите вы. И окажитесь неправы. Именно на основе такой рутины и быта создали киноленту, которая не только стала классикой, но и была названа в 2022 году величайшим фильмом всех времен. В нашей подборке помимо этого фильма вы найдете киноленты разного жанра — и ужасы, и драмы, и ромкомы, и даже аниме. И единственное, что их объединяет — это глубокий смысл, запрятанный в рамки простых историй о женщинах.

Ангелы с железными зубами, 2004

Перед героинями Хилари Суэнк и Фрэнсис О’Коннор встал непростой выбор. Они могли прозябать, ведя тихую жизнь, и мириться с унижениями и бесправием, с которыми сталкивается каждая женщина — будь она хоть женой сенатора, хоть работницей фабрики. Или могли побороться за свои права. Героини выбрали последнее, столкнулись с презрением, ненавистью, были вынуждены голодать и сносить жестокость — но все-таки выстояли. Этот фильм о женском героизме и о том, что порой свое счастье и права приходится буквально выгрызать зубами. Рейтинг IMDb — 7.4

Маленькие женщины, 2019

Фильм создан на основе одноименного романа о четырех разнохарактерных сестрах, которые находятся в переходном возрасте и превращаются из наивных девочек в женщин с более зрелым взглядом на мир. Для этого им предстоит пройти все то, что переживает в разные периоды своей жизни каждая женщина: первую любовь, первые горести и разочарования, поиск своего места в жизни и горечь утраты. Рейтинг IMDb — 7.8

Пианино, 1993

В середине 1800-х годов отец выдает по расчету свою дочь Аду за пограничника Алисдера в отдаленную часть Новой Зеландии. Больше всего Ада любит играть на фортепиано: для нее это больше, чем инструмент, это «голос», выражающий ее чувства и мысли, поскольку женщина онемела в 6 лет. И вот когда Ада и Алисдер застревают на пляже Новой Зеландии, муж заявляет, что забрать с корабля фортепиано нет возможности. На помощь женщине готов прийти один моряк, но его побуждения отнюдь не альтруистичны. Фильм «Пианино» — это больше, чем фильм о любви и страсти, это богатая почва для психоаналитических рассуждений и история о поиске истины. Рейтинг IMDb — 7.5

Я никогда не буду твоей, 2006

45-летняя Рози — сценарист и продюсер, а также мама 13-летней девочки, переживает из-за своего возраста и пытается скрыть его при помощи косметики. Однажды героем ее шоу становится Адам, привлекательный парень на 16 лет младше нее, в которого она неожиданно влюбляется. Идея этой романтической комедии с Мишель Пфайффер и Полом Раддом пришла к режиссеру и сценаристу Эми Хекерлинг, когда она была матерью-одиночкой и снимала другой фильм. Она ежедневно ощущала на себе нереалистичные ожидания от того, как должна выглядеть женщина, и давление, которое оказывают на женщин старше 40 лет в ее сфере деятельности. Рейтинг IMDb — 6.0

Барби, 2023

Действие фильма начинается в вымышленном государстве Барбиленд, где царит матриархальный строй. В нем все Барби занимают престижные должности, а Кены целыми днями играют на пляже и отчаянно нуждаются в своих Барби. И вот однажды Барби, которую играет Марго Робби, замечает, что у нее появились неприятный запах изо рта, плоскостопие и целлюлит. Чтобы избавиться от своих проблем, она отправляется в реальный мир, где живет девочка, которая играет с ней. Несмотря на, казалось бы, легкомысленный сценарий о куклах, фильм затрагивает совсем не детские темы, включая отношение общества к женщинам, поиск смысла жизни, а также помогает принять свою неидеальность и недостатки. Рейтинг IMDb — 7.3

Три билборда на границе Эббинга, Миссури, 2017

Главная героиня фильма, Милдред, скорбит из-за потери дочери-подростка, которую убил неизвестный 7 месяцев назад. Дело все еще не раскрыто, и она, отчаявшись дождаться справедливости, размещает на трех билбордах текст, который обличает бездействие полиции. Это запускает целую серию конфликтов Милдред с шефом полиции и местными жителями. Кажется, что это обычная детективная история, но за ней стоят куда более глубокие мысли: поиск справедливости, а также тема прощения и добра, лишенные обычной сентиментальности. Рейтинг IMDb — 8.1

Женщина под влиянием, 1974

Мэйбл — любящая мать 3-х детей и жена. Но при этом она ведет себя настолько раскрепощенно и свободно, словно ребенок, так что окружающие, включая собственного мужа, стесняются ее и считают сумасшедшей. Фильм расскажет о том, куда приведут попытки ее мужа привести ее из сферы эмоций в область «правильного», «рационального». Нестандартный ракурс съемки создает впечатление, что кинолента снята скрытой камерой, при этом фильм был номинирован сразу на 2 «Оскара» — за лучшую режиссуру и за лучшую женскую роль. Рейтинг IMDb — 8.1

4 месяца, 3 недели и 2 дня, 2007

Румыния, 1987 год. Студентка Габриэла сталкивается с нежелательной беременностью. Вместе с подругой она отправляется в отель к человеку, который должен помочь Габриэле решить ее проблему, но тому предложенных денег оказывается мало. Это фильм не только напоминает о праве женщины на выбор, но и показывает всю самоотверженность женской дружбы. Рейтинг IMDb — 7.9

Ведьма, 2015

Действие происходит в XVII веке в Новой Англии. В то время любая женщина, не готовая жить по законам пуританского общества, могла прослыть ведьмой, а любого мужчину, отвергавшего соответствующую мораль, могли обвинить в связи с сатаной. И вот семья, изгнанная из поселения в лес за спор с местными жителями, сталкивается с ведьмой. Но кто настоящее зло — ведьмы ли, живущие в лесу, или люди, жестоко преследующие всякое инакомыслие? Ответ на этот вопрос зрителю предстоит решить вместе с героями фильма. Рейтинг IMDb — 7.0

Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080, 1975

Этот фильм неспешно показывает то, что обычно режиссеры и кинооператоры обходят своим вниманием — скучное закулисье повседневного быта обычной женщины: мытье посуды, приготовление пищи, уборку. Главная героиня, Жанна Дильман, недавно овдовела и проводит свои дни, занимаясь такими повседневными делами в ожидании прихода сына из школы. Фильм показывает женские страдания и давление, с которым сталкиваются женщины, когда от них ждут, что они будут соответствовать образу идеальной жены и матери. Рейтинг IMDb — 7.6

Укрась прощальное утро цветами обещания, 2018

Макия — женщина из племени бессмертных — находит в лесу потерявшего родителей мальчика и усыновляет его. Картина могла бы быть банальным фэнтези-аниме, но ее уникальность в том, что она затрагивает вопросы взаимоотношения детей и родителей, материнской любви. Повествование ведется отрывисто, перелистывая год за годом, показывая зрителю, какими волнениями, страхами и самопожертвованием наполнена жизнь каждой матери. Рейтинг IMDb — 7.4

Молоко скорби, 2009

В основу этого перуанско-испанского драматического фильма режиссер заложила народное поверье, по которому травма, полученная матерями, передается их детям с грудным молоком. Красавица Фауста, воспитанная на рассказах ее матери об ужасах, произошедших в ее молодости, панически боится мужчин. Чтобы обезопасить себя от них, она готова вредить своему здоровью. Этот фильм покажет природу страха, который парализует человека так, что он становится неспособным жить, а только влачить жалкое существование. Рейтинг IMDb — 6.7

Худший человек на свете, 2021

Это фильм о тревогах, сложностях, сомнениях и опыте людей, которые живут в большом городе. На пороге 30-летия Джули, главная героиня фильма, резко решает сменить карьеру врача на психолога, но и это не приносит ей удовлетворения. Она колеблется в своих решениях, меняет своих возлюбленных и открывает новые стороны своей личности. Поначалу фильм может показаться тривиальным, но ближе к середине вы начнете находить в нем свою философию и смысл. Рейтинг IMDb — 7.8