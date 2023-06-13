13 книжных персонажей, которых воплощали на экране кучу раз. Но некоторые актеры и актрисы с треском провалили испытание

Классическое произведение или нашумевший бестселлер — многие книги сейчас стараются экранизировать, иногда не единожды. Так люди могут сравнить разные киношные образы не только с литературными прототипами, но и между собой. Какие-то экранизации в итоге получают похвалы от зрителей, а какие-то — волну негатива. Мы тоже решили взглянуть на книжных героев в исполнении разных актеров и актрис.

Бен-Гур — «Бен-Гур»

Эпический фильм «Бен-Гур», основанный на романе Лью Уоллеса, стал самой прибыльной кинокартиной 1959 года. Лента была удостоена 11 премий «Оскар», включая награду «лучший актер», которую получил исполнитель главной роли Чарлтон Хестон. Режиссер Тимур Бекмамбетов решил создать свою интерпретацию этой истории. Роль Бен-Гура здесь исполнил Джек Хьюстон. Однако фильм стал одним из крупнейших провалов 2016 года и получил множество негативных отзывов. Критики отметили, что Хьюстона похож на диснеевского принца и что у него напрочь отсутствуют лидерские качества книжного персонажа. В то же время зрители считают, что Хьюстон неплохо справился с ролью.

Кямран — «Королек — птичка певчая»

Турецкий роман о любви заводной Фериде и чванливого Кямрана был экранизирован несколько раз. В сериале 1986 года главную мужскую роль исполнил актер Кенан Калав. По мнению зрителей, он прекрасно воплотил классического героя романа. В 2013 году была выпущена новая экранизация с участием Бурака Озчивита. Зрительницы сразу отметили привлекательность актера, однако его игру посчитали скучной. Некоторые пользователи социальных сетей высказали мнение, что оба актера не соответствуют литературным персонажам и вызывают лишь разочарование.

Мистер Стрингер — «Ведьмы»

В кинокартине «Ведьмы» 1990 года, основанной на одноименном романе Роальда Даля, роль управляющего отеля мистера Стрингера исполнил Роуэн Аткинсон. Зрителям, к сожалению, оказалось сложно увидеть в нем другого героя, кроме прославившего его мистера Бина. В экранизации 2020 года этот манерный и нервный персонаж был воплощен Стэнли Туччи. Зрители посчитали его игру превосходной.

Белая Колдунья — «Хроники Нарнии»

В телесериале, выпущенном в 1988–1990 годах, роль главной антагонистки серии повестей «Хроники Нарнии» исполнила Барбара Келлерман. Некоторые зрители сказали, что она переиграла: «Позор. Злодеи должны быть молчаливы». В более популярной экранизации «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» роль колдуньи исполнила Тильда Суинтон. Актриса настолько великолепно вжилась в образ, что публика взаправду испугалась, наблюдая за героиней. Как отметил один зритель, Тильда идеальна в роли Белой Колдуньи.

Генрих V — «Генрих V»

Множество актеров воплощали на экране героев пьесы Уильяма Шекспира. Кеннет Брана не только исполнил роль короля Генриха V, но и выступил режиссером фильма. Пользователь Twitter признался, что обожает Кеннета: «Он действительно понимает, что хотят увидеть зрители». В экранизации 2012 года Том Хиддлстон стал королем Генрихом V. Поклонники сразу оценили его привлекательность и актерский дар. В 2019-м вышел фильм с Тимоти Шаламе в главной роли. Некоторые посчитали его персонажа унылым, но другим он пришелся по вкусу. Одна зрительница поделилась своим мнением в Twitter: «Он привнес неожиданную серьезность персонажу. Но я посмотрела еще и „Пустую корону“, и Тимоти просто не сравнится с Томом Хиддлстоном».

Ричард III — «Ричард III»

Уильям Шекспир описал английского короля Ричарда как хромого и горбатого злодея с хорошо подвешенным языком, готового на все, чтобы оказаться на троне. Лоренс Оливье великолепно передал этот образ в своей киноверсии в 1955 году. Профессор истории Ричард Харрисон отметил: «Этот персонаж настолько убедителен, что большинство из нас, кто вообще думает об этом короле, сразу же видит перед собой деформированное воплощение зла, которое сыграл Лоренс Оливье». В одной из последних экранизаций роль Ричарда досталась Бенедикту Камбербэтчу, который, кстати, является потомком этого короля. Зрители восхитились получившимся образом, посчитав его поистине зловещим.

Джек Картер — «Убрать Картера»

Первую киноверсию романа Теда Льюиса признали одним из самых великих британских фильмов XX века, а Майкла Кейна, исполнившего главную роль, зрители считают несравненным в этом образе. Однако другая попытка перенести беспощадного Джека Картера на большой экран оказалась провальной. «Смотрю ремейк с Сильвестром Сталлоне и понимаю, что он полностью упустил нюансы и яркость оригинала», — жалуется зритель в твиттере. «Это провал», — вторит ему другой.

Катарина — «Укрощение строптивой»

Сначала планировалось, что главную героиню в фильме 1967 года сыграет Софи Лорен. В результате на роль Кэт взяли Элизабет Тейлор. Фильм стал классикой, а зрители по сей день очень высоко оценивают игру актрисы. В 2005 году была выпущена телевизионная адаптация пьес Шекспира. В одной серии представили современную версию «Укрощения строптивой». Роль Катарины исполнила Ширли Хендерсон, которая известна многим по образу Плаксы Миртл в фильмах о Гарри Поттере. Зрители назвали ее шикарной и недооцененной актрисой.

Жюльен Сорель — «Красное и черное»



В первой экранизации романа главную роль доверили Жерару Филипу. Критики отметили, что актер представил Жюльена спокойным и очаровательным парнем. В более поздней версии 1997 года на роль Сореля пригласили итальянского актера Кима Росси Стюарта. Зрители оценили его привлекательную внешность и посчитали, что эта роль прекрасно подходит ему.

Сирано де Бержерак — «Сирано»



В 1987 году комедийный актер Стив Мартин адаптировал пьесу Эдмона Ростана и в итоге снял фильма «Роксана», где сам же сыграл главную роль. Современные зрители все еще в восторге от его версии. Сирано, исполненный французским актером Жераром Депардье в экранизации 1990 года, тоже впечатляет. А в 2021 году вышел фильм «Сирано» с Питером Динклэйджем в главной роли. Игру этого актера зрители также оценили высоко, назвав ее мощной.

Тэсс — «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»

Роман английского автора Томаса Харди был впервые экранизирован аж в 1913 году (правда, эта версия не сохранилась до наших дней). Наиболее известными считаются два фильма: вышедшие в 1979 и 2008 годах. В первой картине главную роль исполнила Настасья Кински и покорила своим изяществом. Во второй ленте Тэсс сыграла Джемма Артертон. Некоторые зрители считают ее раздражающей в этом образе.

Фантина — «Отверженные»

У романа Виктора Гюго «Отверженные» множество экранизаций. Одна из наиболее известных вышла на экраны в 1998 году. Трагический образ Фантины в этом фильме воплотила Ума Турман. У многих зрителей ее героиня вызвала шквал эмоций. Турман в роли Фантины понравилась даже тем, кто не оценил саму киноленту. А вот героиня в исполнении Энн Хэтэуэй в экранизации 2012 года не вызвала таких восторгов. Зрители жаловались, что актрисе выделили слишком мало экранного времени, и за эти несколько минут она не показала ничего выдающегося, поэтому заслужила лишь покерфейс.

Элизабет Беннет — «Гордость и предубеждение»

В экранизации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 1995 года главную героиню сыграла Дженнифер Эль. Зрители считают, что Элизабет здесь показали отвратительно. По их мнению, актриса так сильно переигрывала, что образ получился чересчур эмоциональным. Еще одна известная экранизация вышла в 2005 году. Здесь в роли Элизабет выступила Кира Найтли. Получившийся образ зрители оценили гораздо больше. Они считают, что актриса сыграла неподражаемо. Некоторые даже пересматривают фильм по несколько раз только ради игры Киры Найтли.