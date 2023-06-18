13 культовых платьев из кино, которые стоит рассмотреть поближе, чтобы понять всю соль

Платья в кино — это не просто одежда, а целая история. Неудивительно, что некоторые детали культовых платьев стали истинными символами киноиндустрии. Наряды передают не только стиль персонажа, но и его внутренний мир. В этой статье мы решили обратить внимание на те детали образов, что раньше ускользали от нашего взгляда.

Флер Делакур («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1»)

Свадебное платье Флер украшено двумя черными фениксами, которые смотрят друг на друга и образуют вместе силуэт сердца. Дизайнер платья выбрала для украшения наряда именно феникса, потому что эта птица вечна, как и любовь.

Рейнира («Дом дракона»)

Вдохновением для создания церемониального наряда Рейниры послужил образ свадебного платья в марокканской культуре. Красный — это цвет рода Таргариенов. А золотистая вышивка на лифе напоминает чешую дракона.

Эдит («Багровый пик»)

Наряды главной героини полностью передают ее моральное и физическое состояние на протяжении всей истории. В начале фильма мы видим счастливую и влюбленную Эдит. Она одета по последнему писку моды. Наряд составлен из ярких тканей и цветочков. Ее образ выглядит легким и наивным. Когда девушка выходит замуж и переезжает в фамильный дом супруга, ее платья становятся все более темными и тусклыми. Так сценаристы хотели показать, что чем дольше Эдит находится в обществе мужа-афериста и его сестры, тем больше они высасывают из нее ресурсов — жизненных и финансовых. Золотые оттенки постепенно становятся темно-зелеными. В конце фильма мы видим девушку в белом. Она находится на грани смерти. Героиня выглядит бледной и уставшей, а ее лицо сливается с нарядом.

Фиалки на этом наряде и лиловый цвет олицетворяют скорбь и траур по отцу.

Люсиль («Багровый пик»)

Эдит — метафорическая яркая бабочка, а Люсиль — темный мотылек. Если наряды первой светлые и украшены милыми цветами, то костюмы второй — полная противоположность. Ее платья мрачные, как бесплодные земли Аллердейла. Например, синее бархатное платье с черной отделкой обвивает ее тело, как увядшая лоза.

Круэлла («Круэлла»)

Главной задумкой костюмеров была в том, что черно-красное платье должно источать «безумие», но при этом выглядеть изыскано. Верхняя часть наряда представляет собой куртку, на плечах которой восседает целый миниатюрный мир с десятками различных статуй.

Сесилия («Искупление»)

Шелковое платье на Кире Найтли создано для ключевого момента в фильме. Легкая ткань и изумрудный цвет передают ощущения самого жаркого дня в году. Зрители вместе с героями должны были испытать чувство ностальгии, погрузиться в воспоминания о летних каникулах в детстве. Дизайнер желал передать атмосферу гламура 30-х годов, тщательно продумывая даже самые маленькие детали в наряде. Например, узор из крошечных отверстий на зоне декольте, делает образ героини еще более хрупким и ранимым.

Анастейша Стил («На 50 оттенков темнее»)

Элегантное серое платье Анастейши — это показатель ее внутреннего состояния на тот момент. Она выглядит уверенной девушкой, которая знает, чего хочет. А их отношения с Кристианом стали стабильными и более крепкими, чем раньше. На маскараде в доме у родителей Грея она появляется в красивом и загадочном образе. Платье выглядит на ней, как вторая кожа. Но самым интересным штрихом этого образа является накидка, сделанная из страусиных перьев. Кажется, будто героиня обрела свои собственные крылья. И больше ничего не боится.

Полумна («Гарри Поттер и Принц-полукровка»)

Платье Полумны на балу такое же эксцентричное, как и ее характер. Костюмеры, которые работали над сагой о волшебниках, с помощью рюшек и блестящей ткани смогли добиться силуэта рождественской елки. Серьги в виде звезд в данной ситуации выглядят также очень символично.

Сатин («Мулен Руж»)

В финальной сцене Сатин одета в свадебное платье, которое соединяет в себе индийскую и европейскую культуру одновременно. Белый цвет в Индии символизирует траур, что подталкивает зрителя к мысли о трагичной концовке фильма. В то же время белый цвет здесь олицетворяет чистую и искреннюю любовь Сатин к писателю. А орнамент на ткани создает иллюзию того, что девушка полностью усыпана бриллиантами. Так костюмеры фильма хотели подчеркнуть, что героиня прекрасна и недосягаема, как драгоценный камень.

Сабрина («Сабрина»)

Одри Хепберн была огромной фанаткой творчества Givenchy. И хотела, чтобы ее героиня носила платье от этого модельера. Дизайнер согласился поучаствовать в создании наряда для Сабрины, изменив оригинальную модель специально под сцену фильма, чтобы наряд выглядел по-настоящему летним. От вышивки с бисером на подоле и лифе просто невозможно оторвать взгляда.