13 новых сериалов, которые даже искушенного зрителя увлекут так, что за уши не оттащишь

Так приятно провести вечер после насыщенного рабочего дня за просмотром увлекательного сериала. К тому же киношники не устают радовать нас крутыми новинками. В 2022 году вышло немало проектов, среди которых можно отыскать шоу по душе на раз-два. Мы, например, приметили эти сериалы.

Аляска Дэйли (2022)

Рейтинг IMDb — 7,4 Журналистка Эйлин была вынуждена бросить работу в Нью-Йорке из-за разногласий с начальством. Героиня провела несколько месяцев сидя дома, прежде чем ей поступило предложение стать корреспондентом небольшого издательства на Аляске. И хотя это место не соответствует карьерным амбициям Эйлин, она решается на переезд. И не напрасно. Ведь ей предстоит распутать клубок загадок, связанных с преступлениями против местных женщин. Такой крутой проект я ждал давно и надеюсь, его продлят еще не на один сезон. © dogma-53668 / IMDb

Императрица (2022)

Рейтинг IMDb — 7,8 Юная Елизавета Баварская прибывает в императорский дворец. Она сопровождает свою сестру Елену, которую родственники хотят сосватать Францу Иосифу I. Но молодой мужчина при выборе невесты решает руководствоваться сердцем. Он отвергает Елену в пользу Елизаветы. И хотя вторая тоже воспылала чувствами к герою, она еще не в полной мере осознала, каким бременем чреват брак с императором. Как же красиво это снято! © tanishasha-49258 / IMDb

Периферийные устройства (2022)

Рейтинг IMDb — 8,3 Недалекое будущее. Флинн — молодая девушка, семья которой переживает не лучшие времена. Ведь ее мама серьезно больна, а непутевый брат только создает денежные проблемы. Однажды, получив нагоняй от сестры, парень берет на дом подработку, которая заключается в тестировании продвинутой игры виртуальной реальности. Он привлекает к делу и Флинн. Вскоре девушка понимает, что многие события игры происходят и в реальности. Я надеюсь, создатели будут держать планку, потому что сейчас я не могу отлипнуть от экрана. © la_rubiecita / IMDb

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо (2022)

Рейтинг IMDb — 7,3 Сериал представляет собой антологию ужасов. Гильермо дель Торо собрал 8 леденящих кровь историй, каждая из которых разворачивается на протяжении одного эпизода. Зрителю предстоит погрузиться в мрачный мир, в котором богатые коллекционеры разыскивают оккультные реликвии, космические пришельцы вселяются в тела людей, а гениальные художники пишут зловещие картины. Не нашел ни одного минуса. © mulesstuff / IMDb

Вкус к жизни (2022)

Рейтинг IMDb — 7,9 Зои Салдана играет американскую студентку, которая прилетела в Италию изучать искусство. Но довольно скоро лекции и походы по музеям перестают интересовать девушку. А все потому, что она познакомилась с обаятельным поваром Лино. Общение молодых людей переросло в бурный роман, которому даже культурный барьер не стал помехой. Но сказки имеют свойство заканчиваться, и красивая любовная история оборачивается драмой. Обязательно держите поблизости носовой платок. © Felixhug / IMDb

Американский жиголо (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1 Сериал является продолжением одноименного фильма 1980 года с Ричардом Гиром в главной роли. Бывший альфонс Джулиан Кей провел более 10 лет в местах не столь отдаленных за преступление, которого не совершал. И вот мужчина снова на свободе. Ему предстоит найти свое место в жизни, вывести врагов на чистую воду, а также обрести любовь. Это очень многослойное шоу, в котором есть все, чтобы держать зрителя в напряжении. © Br4ve-trave1or / IMDb

Расследования сестры Бонифации (2022)

Рейтинг IMDb — 7,0 Английская деревенька, 1960-е годы. В местном монастыре служит весьма неординарная особа — сестра Бонифация. У женщины докторская степень по химии, а также она сведуща в судмедэкспертизе. Конечно же, с такими знаниями сестра не может оставаться в стороне, когда в населенном пункте случаются преступления. Она активно сотрудничает с полицией, распутывая даже самые безнадежные дела. Отличный детектив! Спасибо, сестра! © colinrogers1 / IMDb

Становление Елизаветы (2022)

Рейтинг IMDb — 7 Генрих VIII скончался. У монарха осталось 3 ребенка, рожденных разными женщинами. Дочь Анны Болейн, Елизавета, оказывается втянута в хитроумную игру, на кону которой — английская корона. Девушке предстоит преждевременно повзрослеть, чтобы с достоинством пройти уготованные судьбой испытания. Мой новый любимый исторический сериал. © nhkkwpk / IMDb

Милые обманщицы: Первородный грех (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1 Изначально сериал задумывался как перезапуск проекта «Милые обманщицы», но вскоре создатели заявили, что представляют вниманию зрителей самостоятельную историю в рамках той же киновселенной. В центре сюжета девочки-подростки, которых преследует незнакомец. Он запугивает их с помощью сообщений в мессенджерах. Аноним ищет возмездия за некое преступление, к которому могут быть причастны родители девочек. Честно говоря, этот сериал круче первого. © MARBLELEMON / IMDb

Час дьявола (2022)

Рейтинг IMDb — 7,8 Люси регулярно просыпается по ночам из-за кошмаров. Каждый раз она подрывается с постели ровно в 3 часа 33 минуты. Героиня видит в этом дурное предзнаменование, ведь промежуток времени между 3 и 4 часами называют часом дьявола. Сын молодой женщины также добавляет ей беспокойств: порой он беседует с кем-то в пустой комнате. И без того незавидное моральное состояние Люси ухудшается, когда оказывается, что до нее пытается добраться серийный преступник. Давно сериал не производил на меня такого впечатления. © rosemaryandthyme / IMDb

Свет надежды (2022)

Рейтинг IMDb — 7,3 Главная героиня Шэрон скорбит по утерянной дочери. Несколько лет назад в ее гибели обвинили садовника Джо, поскольку в его фургоне была обнаружена ДНК девочки. И молодой мужчина вину признал. Да вот только он так и не смог вспомнить обстоятельства своего злодеяния. Шэрон гложут сомнения: а тот ли человек понес наказание? Она решает провести собственное расследование. Смотрю и оторваться не могу! © amazonsucks-77178 / IMDb

Подписчики (2022)

Рейтинг IMDb — 7,8 Лив — популярный блогер. Когда количество ее подписчиков в социальной сети достигает отметки в 100 тыс. человек, она собирается отпраздновать это событие в прямом эфире. Во время подготовки девушка получает угрозы от старого знакомого. Мужчина намерен опозорить Лив перед ее аудиторией, ведь у него есть видеокомпромат на нее. Но героиня пойдет на все, чтобы этого не допустить. Довольно занятный проект, который понравится любителям черного юмора. © blackmaria / Kinopoisk

Песочный человек (2022)

Рейтинг IMDb — 7,7 В надежде вернуть погибшего сына колдун проводит магический ритуал. Однако все идет не по плану, и вместо самой Смерти мужчина призывает повелителя царства снов Морфея и берет его в плен. Герой лишает сверхъестественное создание волшебных атрибутов, с помощью которых тот управлял сновидениями людей. Начинается хаос. Морфею предстоит как следует потрудиться, чтобы вернуть все на круги своя. Комикс «Песочный человек» не читала, но этот сериал — жемчужина для меня. © ladyliliroche / IMDb