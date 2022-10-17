13 подзабытых, но искрометных комедий, просмотр которых может скрасить даже пасмурный осенний вечер

Кажется, многие из нас забыли о том, что Джонни Депп играл чудака в искрометном фильме «Бенни и Джун», а Джулия Робертс отчаянно добивалась своего возлюбленного в ромкоме «Свадьба лучшего друга». Эти и другие известные актеры и актрисы в последнем десятилетии прошлого века отметились во множестве комедий, которые и сегодня не теряют своей актуальности и смотрятся на одном дыхании.

1. Бенни и Джун (1993)

Рейтинг IMDb — 7,1 Бенни и Джун — брат с сестрой. Джун страдала психическим расстройством, а Бенни всячески оберегал ее от непредвиденных ситуаций, в которые она с легкостью могла бы попасть. Внезапно девушка встретила странноватого Сэма, который перевернул ее мир с ног на голову. Между молодыми людьми возникли чувства, однако Бенни всячески препятствовал этому союзу. Но удалось ли Сэму и Джун все-таки быть вместе? Одновременно смешной и глубокий фильм. © I_Broke_A_Shoelace_This_ / IMDb

2. Подруги президента (1999)

Рейтинг IMDb — 6,2 Две подруги, сами того не подозревая, оказываются втянутыми в шпионские игры. Это произошло из-за того, что они обнаружили некий предмет, который с легкостью может разрушить карьеру высокопоставленного лица. С этого самого момента за девушками начали самую настоящую охоту. Смеялась без остановки даже во время повторных просмотров. © anita_narayana / IMDb

3. Жизнь хуже обычной (1997)

Рейтинг IMDb — 6,3 Уборщика Роберта уволили с работы. Он решил отомстить и похитил дочь своего босса — довольно своенравную особу, не знавшую слова «нет». Парень запланировал потребовать за девушку выкуп и на эти деньги пожить нормальной жизнью. Однако в его планы вмешались 2 ангела, которые сделали так, чтобы эти такие разные молодые люди влюбились друг в друга. Оригинальная, умная и по-настоящему смешная комедия. © caroline-bjurstedt-1 / IMDb

4. Ночь в Роксбери (1998)

Рейтинг IMDb — 6,2 Два брата-мажора Даг и Стив носят стильные костюмы, золотые и серебряные цепи, делают модные прически. Стимул их жизни — красивые девушки. Они большие любители музыки и всеми путями пытаются пробраться в самый модный и дорогой клуб Лос-Анджелеса «Роксбери». Но увенчаются ли их многочисленные попытки успехом? Мне очень нравится этот фильм. Думаю, я смотрел его раз 70. © hockey_hair01 / IMDb

5. Певец на свадьбе (1998)

Рейтинг IMDb — 6,9 Робби (Адам Сэндлер) и Джулия (Дрю Бэрримор) познакомились на свадьбе, где он был солистом оркестра, а она — официанткой. Они завели разговор, в ходе которого выяснили, что оба готовятся к собственной свадьбе. Однако вскоре женитьба Робби расстроилась. А Джулия попросила его помочь в организации торжества и... научить ее целоваться. Этот ромком трудно превзойти! © Gjay2 / IMDb

6. Четыре комнаты (1995)

Рейтинг IMDb — 6,7 Фильм состоит из 4 новелл, которые объединены одним героем — портье Тедом. Он вышел на работу под Новый год и практически каждый день попадает в непредвиденные ситуации, возникающие по вине постояльцев отеля. В одной из новелл он окажется на ведьминском шабаше, в другой — еле унесет ноги от ревнивого мужа обитательницы гостиницы, в третьей ему придется сбежать от шаловливых детей, а в четвертой его принудят принять участие в странном пари. Довольно недооцененный фильм. © Flanders D / Rotten Tomatoes

7. Догма (1999)

Рейтинг IMDb — 7,3 2 падших ангела спускаются с небес на землю. Однако у них есть возможность вернуться обратно: для этого они должны будут пройти через освященную арку в соборе. Но если они это сделают, то все живое на земле тут же исчезнет. Помешать этому могут только несколько человек. Но найдут ли их главные герои? Это умный, смешной и наводящий на размышления фильм, который должен увидеть каждый человек, наделенный чувством юмора. © danellaking / IMDb

8. Вид на жительство (1990)

Рейтинг IMDb — 6,3 Жорж и Бронте решили заключить между собой фиктивный брак, каждый из них преследовал свои цели. Они осуществили задуманное и были уверены в том, что их пути больше никогда не пересекутся. Однако судьба снова свела их вместе. Может быть, на этот раз между ними возникнут истинные чувства? Ни один романтический фильм не дорог моему сердцу так, как этот. Люблю эту комедию с самого детства. © I_am_Ira_Kodich / IMDb

9. Оскар (1991)

Рейтинг IMDb — 6,5 Снэпс решает навсегда покончить со своим темным прошлым и клянется у постели отца, который доживает свои последние минуты, что точно сделает это. Он уже готовился заняться серьезным бизнесом, однако все оказалось не так-то просто, ведь прошлое Снэпса никак не хотело его отпускать. Кстати, «Оскар» стал одним из редких фильмов, где Сильвестр Сталлоне показал себя в комедийном амплуа. Я снова насладился этой лентой спустя 12 лет после первого просмотра. И сейчас она понравилась даже больше, чем тогда. © fearless2003 / IMDb

10. Мэверик (1994)

Рейтинг IMDb — 7 В комедийном вестерне «Мэверик» повествуется об обаятельном прохвосте. Он довольно своеобразным образом занимался «зарабатыванием» денег для того, чтобы принять участие в одном чемпионате. Во время своего странствия познакомился с Аннабель, которая следовала на тот же самый турнир. Удастся ли героям попасть на желаемый чемпионат? Смотрел этот фильм раз 100 и до сих пор наслаждаюсь каждой его сценой. Превосходная режиссура, первоклассный сценарий, выдающаяся актерская игра. © JDouglasJ_1 / IMDb

11. Суббота, воскресенье и понедельник (1990)

Рейтинг IMDb — 6,5 Искрометная итальянская комедия с Софи Лорен и Люкой Де Филиппо в главных ролях рисует жизнь одной семьи, которая полна и драматизма, и радостей. Супруг постоянно упрекает свою жену, и та начинает чувствовать, что он ее не любит. Он же боится, что она в любой момент может его разлюбить. Как же разрешится эта семейная коллизия? Если у вас будет возможность посмотреть эту жемчужину кинематографа, обязательно сделайте это. © cynandtie / IMDb

12. Офисное пространство (1999)

Рейтинг IMDb — 7,7 Питер — один из сотрудников довольно успешной компании. После неудачного сеанса гипноза он начал следовать принципу «забей на работу и наслаждайся жизнью». Молодой человек стал встречаться с официанткой Джоанной, которая также во многом повлияла на его мировоззрение. Просмотр этого фильма изменит отношение ко всему. © houseguest / IMDb

13. Свадьба лучшего друга (1997)

Рейтинг IMDb — 6,3 Много лет назад Джулианна и Майкл заключили между собой договор, что если они не вступят с кем-нибудь в брак до 28 лет, то создадут семью вместе. В 28 лет Майкл все-таки решил жениться на своей возлюбленной Кимми и сообщил об этом Джулианне. И тут она поняла, что испытывает к Майклу романтические чувства. Но Джулианна не может прямо сообщить ему об этом и пускает в ход различные ухищрения. Удастся ли Джулианне и Майклу быть вместе? Кажется, я смотрел этот фильм больше 100 раз! Он всегда поднимает мне настроение. Этот ромком скрасит даже неудачный день. © alexperkins-94375 / IMDb