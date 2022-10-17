13 подзабытых, но искрометных комедий, просмотр которых может скрасить даже пасмурный осенний вечер
Кажется, многие из нас забыли о том, что Джонни Депп играл чудака в искрометном фильме «Бенни и Джун», а Джулия Робертс отчаянно добивалась своего возлюбленного в ромкоме «Свадьба лучшего друга». Эти и другие известные актеры и актрисы в последнем десятилетии прошлого века отметились во множестве комедий, которые и сегодня не теряют своей актуальности и смотрятся на одном дыхании.
1. Бенни и Джун (1993)
- Рейтинг IMDb — 7,1
Бенни и Джун — брат с сестрой. Джун страдала психическим расстройством, а Бенни всячески оберегал ее от непредвиденных ситуаций, в которые она с легкостью могла бы попасть. Внезапно девушка встретила странноватого Сэма, который перевернул ее мир с ног на голову. Между молодыми людьми возникли чувства, однако Бенни всячески препятствовал этому союзу. Но удалось ли Сэму и Джун все-таки быть вместе?
- Одновременно смешной и глубокий фильм. © I_Broke_A_Shoelace_This_ / IMDb
2. Подруги президента (1999)
- Рейтинг IMDb — 6,2
Две подруги, сами того не подозревая, оказываются втянутыми в шпионские игры. Это произошло из-за того, что они обнаружили некий предмет, который с легкостью может разрушить карьеру высокопоставленного лица. С этого самого момента за девушками начали самую настоящую охоту.
- Смеялась без остановки даже во время повторных просмотров. © anita_narayana / IMDb
3. Жизнь хуже обычной (1997)
- Рейтинг IMDb — 6,3
Уборщика Роберта уволили с работы. Он решил отомстить и похитил дочь своего босса — довольно своенравную особу, не знавшую слова «нет». Парень запланировал потребовать за девушку выкуп и на эти деньги пожить нормальной жизнью. Однако в его планы вмешались 2 ангела, которые сделали так, чтобы эти такие разные молодые люди влюбились друг в друга.
- Оригинальная, умная и по-настоящему смешная комедия. © caroline-bjurstedt-1 / IMDb
4. Ночь в Роксбери (1998)
- Рейтинг IMDb — 6,2
Два брата-мажора Даг и Стив носят стильные костюмы, золотые и серебряные цепи, делают модные прически. Стимул их жизни — красивые девушки. Они большие любители музыки и всеми путями пытаются пробраться в самый модный и дорогой клуб Лос-Анджелеса «Роксбери». Но увенчаются ли их многочисленные попытки успехом?
- Мне очень нравится этот фильм. Думаю, я смотрел его раз 70. © hockey_hair01 / IMDb
5. Певец на свадьбе (1998)
- Рейтинг IMDb — 6,9
Робби (Адам Сэндлер) и Джулия (Дрю Бэрримор) познакомились на свадьбе, где он был солистом оркестра, а она — официанткой. Они завели разговор, в ходе которого выяснили, что оба готовятся к собственной свадьбе. Однако вскоре женитьба Робби расстроилась. А Джулия попросила его помочь в организации торжества и... научить ее целоваться.
- Этот ромком трудно превзойти! © Gjay2 / IMDb
6. Четыре комнаты (1995)
- Рейтинг IMDb — 6,7
Фильм состоит из 4 новелл, которые объединены одним героем — портье Тедом. Он вышел на работу под Новый год и практически каждый день попадает в непредвиденные ситуации, возникающие по вине постояльцев отеля. В одной из новелл он окажется на ведьминском шабаше, в другой — еле унесет ноги от ревнивого мужа обитательницы гостиницы, в третьей ему придется сбежать от шаловливых детей, а в четвертой его принудят принять участие в странном пари.
- Довольно недооцененный фильм. © Flanders D / Rotten Tomatoes
7. Догма (1999)
- Рейтинг IMDb — 7,3
2 падших ангела спускаются с небес на землю. Однако у них есть возможность вернуться обратно: для этого они должны будут пройти через освященную арку в соборе. Но если они это сделают, то все живое на земле тут же исчезнет. Помешать этому могут только несколько человек. Но найдут ли их главные герои?
- Это умный, смешной и наводящий на размышления фильм, который должен увидеть каждый человек, наделенный чувством юмора. © danellaking / IMDb
8. Вид на жительство (1990)
- Рейтинг IMDb — 6,3
Жорж и Бронте решили заключить между собой фиктивный брак, каждый из них преследовал свои цели. Они осуществили задуманное и были уверены в том, что их пути больше никогда не пересекутся. Однако судьба снова свела их вместе. Может быть, на этот раз между ними возникнут истинные чувства?
- Ни один романтический фильм не дорог моему сердцу так, как этот. Люблю эту комедию с самого детства. © I_am_Ira_Kodich / IMDb
9. Оскар (1991)
- Рейтинг IMDb — 6,5
Снэпс решает навсегда покончить со своим темным прошлым и клянется у постели отца, который доживает свои последние минуты, что точно сделает это. Он уже готовился заняться серьезным бизнесом, однако все оказалось не так-то просто, ведь прошлое Снэпса никак не хотело его отпускать. Кстати, «Оскар» стал одним из редких фильмов, где Сильвестр Сталлоне показал себя в комедийном амплуа.
- Я снова насладился этой лентой спустя 12 лет после первого просмотра. И сейчас она понравилась даже больше, чем тогда. © fearless2003 / IMDb
10. Мэверик (1994)
- Рейтинг IMDb — 7
В комедийном вестерне «Мэверик» повествуется об обаятельном прохвосте. Он довольно своеобразным образом занимался «зарабатыванием» денег для того, чтобы принять участие в одном чемпионате. Во время своего странствия познакомился с Аннабель, которая следовала на тот же самый турнир. Удастся ли героям попасть на желаемый чемпионат?
- Смотрел этот фильм раз 100 и до сих пор наслаждаюсь каждой его сценой. Превосходная режиссура, первоклассный сценарий, выдающаяся актерская игра. © JDouglasJ_1 / IMDb
11. Суббота, воскресенье и понедельник (1990)
- Рейтинг IMDb — 6,5
Искрометная итальянская комедия с Софи Лорен и Люкой Де Филиппо в главных ролях рисует жизнь одной семьи, которая полна и драматизма, и радостей. Супруг постоянно упрекает свою жену, и та начинает чувствовать, что он ее не любит. Он же боится, что она в любой момент может его разлюбить. Как же разрешится эта семейная коллизия?
- Если у вас будет возможность посмотреть эту жемчужину кинематографа, обязательно сделайте это. © cynandtie / IMDb
12. Офисное пространство (1999)
- Рейтинг IMDb — 7,7
Питер — один из сотрудников довольно успешной компании. После неудачного сеанса гипноза он начал следовать принципу «забей на работу и наслаждайся жизнью». Молодой человек стал встречаться с официанткой Джоанной, которая также во многом повлияла на его мировоззрение.
- Просмотр этого фильма изменит отношение ко всему. © houseguest / IMDb
13. Свадьба лучшего друга (1997)
- Рейтинг IMDb — 6,3
Много лет назад Джулианна и Майкл заключили между собой договор, что если они не вступят с кем-нибудь в брак до 28 лет, то создадут семью вместе. В 28 лет Майкл все-таки решил жениться на своей возлюбленной Кимми и сообщил об этом Джулианне. И тут она поняла, что испытывает к Майклу романтические чувства. Но Джулианна не может прямо сообщить ему об этом и пускает в ход различные ухищрения. Удастся ли Джулианне и Майклу быть вместе?
- Кажется, я смотрел этот фильм больше 100 раз! Он всегда поднимает мне настроение. Этот ромком скрасит даже неудачный день. © alexperkins-94375 / IMDb
Какие из этих комедий вы уже смотрели, а какие взяли на заметку?