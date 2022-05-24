13 случаев, когда актеры решили пойти против правил и попросили кое-что изменить

Известная поговорка гласит: «Если вы не просите о том, чего хотите, ответ всегда будет отрицательным». То же самое происходит в мире Голливуда и телевидения, где роли, сцены и костюмы выбирают люди за камерами. Хотите — верьте, хотите — нет, но у актеров есть право голоса, когда дело касается их появления на экране. И кое-кто из звезд ясно дал это понять.

Мы в ADME хотим поведать истории, связанные с изменениями, которые просили или даже требовали внести в сценарий сами актеры и которые в итоге попали на экран.

1. Элизабет Олсен просила посильнее прикрыться в «Мстителях»

В 2018 году Элизабет Олсен, сыгравшая Ванду в кинематографической вселенной Marvel, выразила желание «немного прикрыться». Она сравнила костюм Ванды с одеждой других героинь, таких как Валькирия (Тесса Томпсон) и Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон). Костюмы последних выглядят более скромно, и только Ванда демонстрирует зону декольте. Актриса считает, что костюм должен создавать культовый образ, а не представлять обычную женщину. И хотя создатели «Мстителей» не выполнили ее просьбу, в сериале «Ванда/Вижн» наряд героини Олсен стал менее откровенным и более удобным.

2. Зендея отказалась снимать свой первый поцелуй

Звезда Disney Зендея на съемках в «Танцевальной лихорадке», будучи подростком, сказала, что поцелует своего партнера по фильму только в щеку, потому что она еще ни с кем не целовалась и не хотела бы, чтобы ее первый поцелуй в губы был на камеру.

3. Брюс Ли отказался сниматься в сцене, где его герой проигрывает Робину

Легенда боевых искусств Брюс Ли в «Зеленом шершне» сыграл Като. В сценарии была прописана сцена, где Робин одерживает верх над героем Ли. Но актер отказался сниматься в ней: по его словам, никто не поверил бы, что Робин сможет победить его в драке. В конце концов сцена боя вошла в финальную версию, но битва между Като и Робином завершилась ничьей.

4. Костюм Эммы Уотсон в фильме «Красавица и Чудовище»

В оригинальном мультфильме «Красавица и Чудовище» Белль носит желтый корсет, но Эмма Уотсон с самого начала была против него. Она сказала, что корсет — это недостижимый идеал женской красоты. Так корсет заменили гибким лифом. Это также позволяло актрисе двигаться более свободно, в том числе ездить на лошади, и одежда не сковывала каждое ее движение.

5. Изумрудное кольцо Мишель Йео в фильме «Безумно богатые азиаты»

Элеонора, персонаж Мишель Йео в «Безумно богатых азиатах», была перфекционисткой, и ее одежда всегда должна была быть безупречной. Поэтому, когда Мишель предоставили бутафорское обручальное кольцо с изумрудом, которое она должна была носить, она сразу же отказалась, потому что изумруд был ненастоящий. Вместо этого она предложила использовать ее собственное кольцо с настоящим камнем.

6. Мишель Родригес отказалась изображать изменщицу в «Форсаже»

В одном интервью Мишель Родригес рассказала, что одна из оригинальных сюжетных линий фильма «Форсаж» была построена на том, что ее героиня Летти изменяла своему экранному бойфренду Дому, которого сыграл Вин Дизель. Для Мишель эта сюжетная линия не имела смысла, поэтому она твердо стояла на своем. Она сказала, что латиноамериканка не стала бы изменять альфа-самцу и ей самой не хотелось изображать изменщицу.

7. Джессика Альба отказалась плавать с настоящей акулой в боевике «Добро пожаловать в рай!»

Во время съемок триллера «Добро пожаловать в рай!» Джессика Альба испытала самый мучительный актерский опыт. По сценарию в одной из сцен настоящая тигровая акула должна была плавать рядом с ней и ее партнером по фильму, слишком рядом для того, чтобы актриса чувствовала себя в безопасности. Она отказалась делать это наотрез, накричала на режиссера, села в лодку и вернулась на берег.

8. Мерил Стрип и монолог о «лазурном свитере» в фильме «Дьявол носит Prada»

Мерил Стрип хотела, чтобы ее героиня Миранда Пристли была сложившимся персонажем и в сценарии была показана как выдающаяся бизнес-вумен. Поэтому она предложила добавить культовый монолог про «лазурный свитер», который объясняет, как мир моды и люди, работающие в журнале, повлияли на то, что Энди выбрала синий свитер.

9. Сэмюэл Л. Джексон попросил уникальный световой меч в «Звездных войнах»

На съемках фильма «Звездные войны. Эпизод 3: Месть ситхов» Сэмюэл Л. Джексон попросил режиссера Джорджа Лукаса разрешить ему использовать фиолетовый световой меч вместо обычного синего или красного. С фиолетовым мечом ему было бы легче потом найти себя на экране. Лукас сначала отказался, но когда наступил день съемок, Джексон вышел на съемочную площадку и получил фиолетовый световой меч, что лишний раз доказывает: этот актер всегда получает то, чего хочет.

10. Вупи Голдберг отказалась носить бутафорские украшения в фильме «Золушка» 1997 года

Как и Мишель Йео, Вупи Голдберг не захотела надевать поддельные украшения, которые были часть костюма ее героини королевы Константины в «Золушке». Когда актриса увидела бутафорские драгоценности, то сразу же связалась с командой дизайнеров, чтобы они выбрали аналоги у роскошного ювелира Гарри Уинстона.

11. Камео Принца в сериале «Новенькая»

Будучи большим поклонником ситкома «Новенькая», легендарный исполнитель Принц захотел сыграть эпизодическую роль в сериале. Актер Джейк Джонсон рассказал в интервью, что Принц следил за отношениями Ника и Джесс и хотел что-то сделать, чтобы укрепить этот союз, поэтому и предложил продюсерам свое камео.

12. Анна Кендрик отказалась от романтической сюжетной линии в «Идеальном голосе — 3»

В сценарии «Идеального голоса — 3» изначально была романтическая сюжетная линия между Бекой, персонажем Анны Кендрик, и Тео. Актриса категорически от нее отказалась. Она посчитала, что это лишнее: этих персонажей связывают профессиональные отношения, поэтому добавить к ним любовную связь будет проблематично. Анну также попросили сняться в альтернативной концовке, где Бека и Тео целуются, но она, конечно же, отказалась и от этого.

13. Роберт Дауни — младший изменил концовку «Мстителей»

По сценарию первый фильм франшизы про «Мстителей» должен был закончиться вопросом «Что дальше?» Тони Старка, который просыпается после битвы в Нью-Йорке. Однако актер хотел чего-то более запоминающегося. Сценаристы предоставили альтернативы, и в результате появилась культовая сцена, где герои после битвы едят шаурму в закусочной.