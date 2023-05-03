13 случаев, когда гримеры и стилисты хотели блеснуть, а в результате сели в лужу

Перед гримерами и стилистами в кино стоит непростая задача. С одной стороны, они должны сделать главных героев достаточно реалистичными, чтобы аудитория им сопереживала. С другой, положительные персонажи не могут выглядеть отталкивающе. Поэтому, к примеру, средневековые барышни сверкают белозубыми улыбками и идеальной кожей. Балансируя между этими двумя заданиями, профессионалы порой совершают ошибки, которые потом подмечают глазастые зрители.

Энола Холмс — 2 (2022)

Мы уже смирились с тем, что героини исторических фильмов часто появляются в кадре с распущенными волосами и непокрытой головой, хотя в XIX веке подобное было за гранью приличия. Ну а когда главная героиня трудится в таком виде на спичечной фабрике, это уже выглядит нелепо. В те времена правила безопасности на заводах были далеки от идеальных, но никто не позволил бы девушке прийти на рабочее место с распущенной гривой.

Пираты Карибского моря: На краю света (2007)

Во всей серии франшизы у Киры Найтли то появляется родинка над правой бровью, то исчезает. Особенно это заметно в 3-й части. Причем зачастую она пропадает именно в тех ситуациях, когда любая косметика смылась бы с лица героини.

Пиратский барон Сяо Фэнь демонстрирует на экране свои длинные ногти. Эта деталь выглядит правдоподобно, так как мужчины в Китае действительно отращивали ногти, чтобы показать свое благосостояние и высокий статус. Но, к сожалению, в некоторых сценах крупных планом отчетливо видно, что коготочки-то накладные.

Смерть на Ниле (2020)

Действие ленты разворачивается в конце 30-х годов прошлого века, и макияж главной героини Линнет сильно отличается от того, который был в моде в те времена. Женщины выщипывали брови и прорисовывали карандашом тонкую арку над естественной линией бровей. Лицу с помощью румян придавали форму сердечка, нанося косметику на подбородок, скулы и даже на мочки ушей.

Унесенные ветром (1939)

А вот у Скарлетт О’Хары макияж как раз сделан в стиле 30-х годов прошлого века. Но история героини начинается в 1861 году. В те времена женщины не выщипывали брови, а красная помада и обилие косметики считалась вульгарными.

Титаник (1997)

По какой-то причине зачастую образ антагонистов имеет в фильмах большую историческую достоверность. Так, прическа злодея Каледона вполне соответствует моде 1910-х годов. А вот Джек очаровывает зрителей мальчишескими локонами, которые так и норовят упасть ему на глаза. В те времена мужчины так не стриглись, и образ героя кажется слишком современным. Возможно, гримеры сделали это специально, чтобы вызвать у публики особенную симпатию к Джеку.

Бэтмен возвращается (1992)

Перед тем как преобразиться в супергероя, Брюс Уэйн обычно закрашивает черным область вокруг глаз. Но именно в фильме 1992 года Бэтмен в какой-то момент неожиданно отказывается от этой привычки, и в одном из кадров появляется уже без обычной маскировки. В ленте это никак не объясняется.

Форсаж-6 (2013)

Фильмы из серии «Форсаж» никогда не претендовали на реалистичность. Многие вещи, которые происходят на экране, противоречат законам физики. Зрители принимают это как данность и особенно не критикуют киноленты. Но когда на протяжении одной сцены у агента Люка Хоббса сначала исчезли усы и бородка, а затем отросли обратно, это вызвало недоумение.

Обитель зла (2002)

В самом начале фильма, когда Элис приходит в себя в душе, на ее лице нет следов косметики. Но на своем пути сквозь лабораторный комплекс «Муравейник» девушка где-то успевает накраситься, причем не единожды. Цвет ее помады меняется от сцены к сцене.

Мир юрского периода: Господство (2022)

В одном из эпизодов Клэр Диринг приходится нырнуть в пруд, затянутый тиной, чтобы спастись от динозавра. На берег женщина выбирается полностью мокрой и с зеленью в волосах. Однако уже в следующей сцене Клэр появляется в сухой одежде, причесанная и с идеальным макияжем. Хотя между двумя этими моментами проходит какое-то время, вряд ли у Клэр были с собой фен и косметичка.

Джокер (2019)

Когда Артур Флек решает окрасить шевелюру в зеленый цвет, он наносит средство прямо на свои темные волосы, даже не обесцветив их до этого. Как это ни удивительно, краситель оказывается достаточно сильным, и Флек получает необходимый ему оттенок.

Властелин колец: Кольца власти (2022 — настоящее время)

Галадриэль и ее отряд без устали ищут Саурона и его слуг на просторах Средиземья. Поиски приводят их в пустоши Фородвайта, где за неприступной ледяной стеной находится заброшенная крепость. Воительница долго поднимается наверх, но ни это испытание, ни лютый холод никак не сказываются на внешнем виде Галадриэль. Ни капелек пота, ни грязи, ни следов обморожения на ее лице не видно. Возможно, авторы хотели показать эльфов созданиями, которым чуждо все материальное. Но в следующих сериях эти герои выглядят такими же чумазыми, как и простые смертные.

Бандитки (2006)

Действие фильма разворачивается в конце XIX века. Главные героини, Мария и Сара, несколько раз появляются в кадре с абсолютно гладкими подмышками. Однако мода на избавление от волос в этой области началась только в 20-х годах прошлого века, когда популярность обрели блузки и платья без рукавов. Даже если бы эти две дамы были первопроходцами в области депиляции, в походных условиях было бы непросто провести эту процедуру.

Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)

Почему-то Лара решает пройти сложную симуляцию в реальных условиях в коротеньких шортиках. Женщине приходится сражаться с гигантским роботом в храме. После многочисленных прыжков, падений и кульбитов в каменных чертогах костюм Лары прокрывается пылью и грязью. Но ее ноги выглядят идеально, будто она только что вышла из спа-комплекса.