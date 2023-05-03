13 свежих фильмов, с которыми вечер пролетит на одном дыхании

Порой найти достойный фильм в изобилии новых лент, которые все время выходят на экраны, бывает непросто. А тратить собственное драгоценное время на просмотр претенциозной чепухи совсем не хочется. Поэтому мы тщательно изучили произведения, снятые в последние годы, чтобы составить список настоящих киношедевров.

Главная роль (2021)

Рейтинг IMDb — 7,2 Сюжет картины рассказывает о заносчивом миллиардере, который решает достичь признания общества и оставить свой след в истории. Для этого он принимает решение снять необычный фильм. Сначала все идет гладко: сценарий основан на книге лауреата Нобелевской премии, режиссером выступает эксцентричная Лола Куэвас, а главные роли исполняют голливудская звезда и драматический актер театра. Однако актерский дуэт вызывает множество проблем, поскольку мужчины терпеть не могут друг друга. Шикарная сатира с великолепной концовкой. © ferguson-6 / IMDb

Настоящая жемчужина кино с 3 великолепными актерами. © TxMike / IMDb

Фантастический Флиткрофт (2021)

Рейтинг IMDb — 7,0 Морис Флиткрофт — идеалист и несгибаемый оптимист. Ему выпадает редкий шанс принять участие в чемпионате по гольфу. Мориса поддерживают близкие и друзья, хотя ранее он не имел никакого опыта в этой игре. С непоколебимой верой в себя герой решает сразиться с профессиональными гольфистами. Этим Флиткрофт вызывает гнев заносчивой элиты и при этом завоевывает любовь обычных людей.

Некоторые фильмы зрители и критики оценивают по достоинству спустя годы после премьеры.

Род мужской (2022)

Рейтинг IMDb — 6,3 Харпер Марлоу решает провести отпуск в тихой деревушке, чтобы справиться с потерей мужа, но неожиданно сталкивается с новыми проблемами. Помимо болезненных воспоминаний о супруге и странного поведения владельца дома, который она снимает на время пребывания в деревне, женщина ощущает присутствие чего-то неведомого в окрестных лесах. Кажется, кто-то или что-то начинает ее преследовать.

Все страхи Бо (2023)

Рейтинг IMDb — 7,4 Главный герой, Бо, узнает о неожиданной кончине своей матери. Женщина покинула этот бренный мир при загадочных обстоятельствах. Кроткий, но мучающийся от постоянных тревог, Бо начинает свой непростой путь домой. В дороге его ждет немало удивительных и завораживающих открытий. Фильм просто сломал мне мозг. © FeastMode / IMDb

Хорошая комедия может поднять настроение быстрее, чем плитка шоколада.

Наблюдающий (2022)

Рейтинг IMDb — 6,3 Этот психологический триллер рассказывает о молодой паре, которая решает начать новую жизнь в Бухаресте. Молодой человек целыми днями пропадает на работе. А девушка из-за языкового барьера и вынужденного безделья чувствует себя изолированной и отвергнутой. Но когда она замечает, что кто-то из соседнего дома постоянно следит за ней, это окончательно выводит ее из равновесия. Прекрасная игра актеров и атмосфера. Финал просто сбивает с ног. © RightOnDaddio / IMDb

Событие (2021)

Рейтинг IMDb — 7,4 Главная героиня — студентка университета, мечтающая стать писательницей. Но ее желания оказываются под угрозой, когда она обнаруживает, что ждет ребенка. Вместо того чтобы радоваться материнству, Анна чувствует себя заложницей собственного тела. Она не знает, как справиться с этой новой реальностью, и опасается общественного порицания. В конце концов девушка находит силы взять судьбу в свои руки и принимает непростое, но смелое решение, которое помогает ей справиться со страхами и найти путь к счастью.

Стоящие триллеры снимаются не только на голливудских студиях.

Исповедь (2021)

Рейтинг IMDb — 7,6 Через 6 лет после трагического события, которое изменило жизнь 2 семейных пар — Джея и Гейл Перри, а также Ричарда и Линды, — они решают встретиться и наконец-то обсудить происшедшее. Но, учитывая, что пары находятся в неравной позиции (одни выступают в роли жертвы, а другие — виноватых), путь героев к исцелению и прощению становится невероятно трудным. Абсолютно блестящий фильм. Ничего лишнего, только чистые эмоции. © ellaloujoyce / IMDb

Охотники за трюфелями (2020)

Рейтинг IMDb — 7,3 Одним из самых изысканных деликатесов в мире считается белый трюфель Альбы, который не так-то просто отыскать. С подобной задачей могут справиться только опытные охотники, для которых поиски трюфелей — это настоящее мастерство, возведенное в искусство. Настоящий секрет опытного искателя заключается в том, чтобы найти подходящего четвероногого напарника. Эта лента — истинный бриллиант в груде хлама. © rstolerman / IMDb

Ничего похожего я раньше не видел. Просмотр по-настоящему согрел мое сердце. © ppmsp / IMDb

Некоторые сериалы по качеству могут дать фору даже признанным полнометражным лентам.

Паранормальные (2021)

Рейтинг IMDb — 7,0 Родители вместе с 2 дочками, 9-летней Идой и ее старшей сестрой Анной, перебираются в новую квартиру. Ида пытается найти новых друзей и вскоре встречается с соседским мальчишкой Беном. Новые друзья неожиданно выясняют, что обладают сверхъестественными способностями. Более того, их силы с каждым днем только возрастают.

Земля Алькаррас (2022)

Рейтинг IMDb — 7,0 В каталонской деревушке вот уже несколько поколений живет семья. Ее члены возделывают окрестные земли и занимаются выращиванием фруктов. Неожиданно выясняется, что участок им не принадлежит, а настоящей хозяин не собирается оставлять персиковые рощи. Он планирует вырубить сады, а на их месте установить солнечные панели. Пока взрослые отчаянно ищут выход из непростой ситуации, дети наслаждаются солнечными летними деньками. Пронзительный, но в то же время нежный фильм. © sergicaballeroalsina / IMDb

Невыносимая тяжесть огромного таланта (2022)

Рейтинг IMDb — 7,0 Жизнь известного актера идет под откос. На нем висят огромные долги, повзрослевшая дочка его избегает, и никто не торопится предложить Николасу интересную роль. На дне рождения одного из его богатых поклонников он обнаруживает, что за ним следит правительственная организация. Агенты убеждают Кейджа провести для них расследование. Однако это задание не такое легкое, как может показаться на первый взгляд. Этот фильм совершенно не похож на обычную комедию. © ShuhratGlazkov / IMDb

Какая шикарная история для отличного актера! Смеялся до колик. © FeastMode / IMDb

Некоторые ленты еще долгие годы вызывают споры, и зрители сетуют, что этим фильмам вручили «Оскар» или, наоборот, лишили их премии.

Хороший человек (2023)

Рейтинг IMDb — 7,0 Жизнь Эллисон кажется идеальной. В скором времени она должна выйти замуж за любимого мужчину, да и на работе для нее открываются новые перспективы. Но неожиданная трагедия перечеркивает все. Девушка постепенно соскальзывает на дно, не в силах простить себя и смириться со случившимся. Ни друзья, ни семья не могут помочь Эллисон. Необходимую поддержку она получает с неожиданной стороны. Этот фильм заставил меня и рыдать, и смеяться, и просто улыбаться. История просто вышибает дух. © brumsy / IMDb

Костюм (2022)