13 актеров, которые сменили привычное амплуа, и мы ахнули от восторга

Актеры, способные с легкостью переключаться между различными жанрами, оставляют впечатляющий след в мире кино и телевидения. Исполнители знаменитых ролей в популярных ситкомах, среди которых «Офис», «Теория большого взрыва» и многие другие, зачастую пробуют себя в новом, совершенно непривычном образе.

Стив Карелл — «Пациент» (2022)

Стив Карелл прославился ролью Майкла Скотта в комедийном сериале «Офис», где он мастерски воплотил образ эксцентричного менеджера. Впоследствии актер расширил свой актерский диапазон и начал сниматься в драматических ролях, включая последнюю в мини-сериале «Пациент». Карелл перевоплотился в психотерапевта Алана Штрауса, который переживает тяжелую утрату.

Джон Красински — «Джек Райан» (2018 — 2023)

Роль Джима Халперта в сериале «Офис» принесла Джону Красински всемирную славу. Он сыграл офисного парня с хорошим чувством юмором, влюбленного в секретаршу. Но актер не остановился на достигнутом. Он стал режиссером триллера «Тихое место» и исполнил в нем главную роль. А следующим крупным проектом для него стал сериал «Джек Райан», где Красински играет аналитика ЦРУ.

Кунал Найяр — «Под подозрением» (2022)

Кунал Найяр прославился своей яркой ролью Раджа Кутраппали в ситкоме «Теория большого взрыва», где он прекрасно воплотил забавного и немного неуклюжего ученого. Однако актер решил испытать свои силы в других жанрах. Его игра в сериале «Под подозрением» показала многогранный талант актера и его способность справиться с более серьезными и эмоциональными ролями.

Рэйчел Броснахэн — «Я — твоя женщина» (2020)

Звезда комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн снялась в криминальной драме «Я — твоя женщина», впервые исполнив главную роль в полнометражном фильме. Актриса смогла с легкостью переключиться с образа взбалмошной стендап-актрисы на образ молодой матери, которая вынуждена скрываться из-за проступков своего мужа.

Саймон Хелберг — «Покерфейс» (2023)

Саймон Хелберг, известный своей ролью Говарда Воловица в ситкоме «Теория большого взрыва», тоже смог успешно разнообразить свою актерскую карьеру. Совершенно неожиданно в сериале «Покерфейс» он предстает в образе агента ФБР и делает это ничуть не хуже, чем когда играл неловкого и забавного инженера.

Джонни Галэки — «Звонки» (2017)

Джонни Галэки, исполнивший роль Леонарда Хофстедтера в «Теории большого взрыва», решил нырнуть в мир драмы и серьезных ролей. Воплотив образ профессора Габриэля в триллере «Звонки», актер произвел сильное впечатление своей атмосферной игрой.

Обри Плаза — «Белый лотос» (2021 — 2024)

Обри Плаза начала актерскую карьеру с комедийных ролей в ситкомах, но обратила на себя всеобщее внимание и обрела популярность из-за роли в сериале «Парки и зоны отдыха». Однако с течением времени актриса все чаще берется за сложные роли, отдавая предпочтение драмам, экшнам и триллерам. В сериале «Белый лотос» Плаза сыграла адвоката, которая отдыхает вместе с мужем на Сицилии. Ее игру высоко оценили критики, номинировав на премию «Эмми».

Джейсон Бейтман — «Озарк» (2017 — 2022)

Джейсон Бейтман начал сниматься в ситкомах еще с детства. Но в полной мере его актерский талант раскрылся в сериале «Задержка в развитии», где он исполнил роль честного и заботливого семьянина Майкла Блута, который пытается удержать на плаву семейный бизнес пока его родственники ненарочно, но вставляют ему палки в колеса. Невозмутимость и упорство героя он перенес в сериал «Озарк», где великолепно сыграл Марти Берда, который вынужден переехать с семьей в курортный городок и вести там подпольный бизнес. В работе над сериалом Бейтман проявил себя не только как талантливый актер, но и как режиссер. Он получил премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала.

Джейсон Сигел — «Внезапная удача» (2022)

Джейсон Сигел играл добряка Маршалла Эриксена целых 9 сезонов сериала «Как я встретил вашу маму». Но как же непривычно видеть его в триллере «Внезапная удача» в роли вора, пробравшегося в загородный дом богатой пары и вымогающего у них деньги.

Кейли Куоко — «Основано на реальных событиях» (2023 — по настоящее время)

Большую часть актерской карьеры актриса снималась в ситкомах. В «Теории большого взрыва» Куоко получила одну из главных ролей и целых 12 сезонов играла милую блондинку, живущую по соседству с двумя гениальными, но «не от мира сего» учеными. Актриса решила двигаться дальше и теперь берется за более сложные роли. В детективном сериале «Бортпроводница» она играет роль стюардессы, которая оказалась не в том месте не в то время. Последняя ее роль тоже держит в напряжении. В сериале «Основано на реальных событиях» она играет влюбленную в криминальные подкасты беременную женщину, которая реально оказывается в центре одного из них.

Джейсон Судейкис — «К югу от рая» (2021)

Джейсон Судейкис оказался на пике славы после роли в ситкоме «Тед Лассо», где он сыграл оптимистичного тренера футбольной команды. За нее он получил премию «Эмми» как лучший актер комедийного сериала. Но в перерыве между съемками Судейкис решил разнообразить жанровый состав своих работ и снялся в криминальном триллере «К югу от рая». Актер хорошо вжился в роль Джимми, вышедшего из тюрьмы после 20 лет заключения и жаждущего только одного — встретиться с возлюбленной.

Адам Скотт — «Разделение» (2022 — по настоящее время)

Адам Скотт, исполнивший роль Бена Уайатта в сериале «Парки и зоны отдыха», решил попробовать себя в более глубоком и драматическом амплуа. Он сыграл главную роль в фантастическом триллере Бена Стиллера «Разделение», где его убедительная игра принесла ему номинацию на премию «Эмми».

Уилл Феррелл — «Психиатр по соседству» (2021)

Стоит только Уиллу Ферреллу появиться в кадре, зрителя ждет безудержное веселье и полный хаос. Так и произошло, когда к касту «Офиса» на смену Стиву Кареллу присоединился Феррелл. Но комедийный актер решил показать весь спектр своего актерского таланта и исполнил роль несчастного пациента в биографической драме «Психиатр по соседству».