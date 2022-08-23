13 фильмов, которым никто не делал громкую рекламу. А зря, ведь это настоящие жемчужины кино
Если о выходе очередного голливудского блокбастера мы слышим буквально из каждого утюга, то снятые в других странах фильмы порой проскальзывают мимо нашего внимания, теряясь в море информационного шума. А ведь среди работ мирового кинематографа встречаются настоящие жемчужины, которым рукоплещут члены жюри всевозможных премий.
Мы в ADME отыскали незаезженные фильмы последних лет, в крутости которых сомневаться не приходится. Ведь таким количеством номинаций и наград, что есть у них, не каждое популярное кино похвастаться может.
Джульетта (Франция, США, Испания, 2016)
- Жанр — драма, детектив, мелодрама
- Рейтинг IMDb — 7,1
Джульетта — женщина средних лет. Ее дочь Антия бесследно исчезла 12 лет назад, и с тех пор героиня ничего о ней не слышала. Но однажды она случайным образом узнает, что Антия жива и здорова, замужем и воспитывает детей. В попытке понять, за что же дочь так с ней поступила, Джульетта решается написать письмо-исповедь. Воспоминания героини начинаются с поездки в поезде, в котором она встретила отца Антии.
- Глаз радуется, душа замирает. © Lerata / Kinopoisk
Красотка (Польша, Швеция, 2020)
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 6,6
Сильвия — фитнес-тренер и по совместительству популярный блогер. Толпы подписчиков ставят лайки ее снимкам в социальных сетях, на которых героиня предстает жизнерадостной и энергичной молодой женщиной. Однако фанаты и не подозревают, что в реальности Сильвия несчастна. Однажды в порыве эмоций девушка решает выложить пост о своей незадавшейся личной жизни, даже не подозревая о том, во что в итоге выльется ее откровенность.
- Прямолинейное и хлесткое кино о соцсетях, о разнице между публичной жизнью и личной. © lareval / IMDb
- Фильм снят без клише и свободен от голливудских предрассудков. Долго не думайте — смотрите. © Ниган / Kinopoisk
Неизвестный мастер (Финляндия, 2018)
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 7,2
Олави — владелец художественного салона. В последние годы дела идут из рук вон плохо, и мужчина мечтает отыскать забытый шедевр искусства, чтобы с его помощью обеспечить себе достойную старость. И он находит искомое. На одном из аукционов Олави видит картину, которую выставляют на торги с низкой стартовой ценой, так как личность художника не установлена. Зоркий глаз знатока живописи распознает почерк Ильи Репина. Однако, чтобы извлечь из приобретения выгоду, авторство еще нужно доказать.
- При просмотре я испытала весь спектр эмоций и чувств. Все компоненты выдающегося кино собраны в этом фильме без каких-либо спецэффектов. © saarailonanurmi / IMDb
В скором будущем (Испания, 2019)
- Жанр — драма, мелодрама
- Рейтинг IMDb — 6,8
Вир и Луис состоят в отношениях не так давно, но вдруг девушка узнает, что беременна. Несмотря на то что партнеры еще не успели как следует изучить друг друга и духовно сблизиться, они решают стать родителями. Однако 9 месяцев ожидания малыша обернутся для пары чередой настоящих испытаний. Им предстоит снять розовые очки и взглянуть реальности в глаза.
- Естественно, неторопливо и без прикрас показана жизнь беременной пары. © annaviajera / Twitter
Акеларре (Испания, Франция, Аргентина, 2020)
- Жанр — драма, исторический фильм
- Рейтинг IMDb — 6,4
Страна Басков, XVII век. Охота на ведьм в самом разгаре. Инквизитор Ростеги прибывает в небольшую деревушку у моря, дабы вершить правосудие. Местные мужчины находятся в плавании, потому никто не может встать на защиту 5 молодых женщин, когда их арестовывают по подозрению в колдовстве. В силу обстоятельств девушки признают себя виновными. Однако они не теряют надежды на спасение и подыгрывают Ростеги, а потом и вовсе предлагают посмотреть на их шабаш — «акеларре».
- Дайте «Оскар». Это шедевр во всех смыслах. © carvalh_3 / IMDb
Преступить черту (Испания, 2020)
- Жанр — триллер
- Рейтинг IMDb — 6,2
Дани — застенчивый парень, который работает менеджером в туристической фирме. Герой и сам планирует отправиться в кругосветное путешествие, чтобы прийти в себя после кончины отца. В ожидании отпуска Дани встречает эксцентричную девушку Милу, работающую тату-мастером, и у него возникает сильное влечение к ней. Герой даже не представляет, что знакомство с этой молодой женщиной перевернет его жизнь с ног на голову, и хорошего в этом мало.
- Захватывает дух, как на каруселях. © kolanis-37750 / IMDb
Яблоки (Греция, Польша, Австралия, Словения, 2020)
- Жанр — комедия, драма
- Рейтинг IMDb — 6,8
Жители Афин столкнулись с необычной хворью: они массово теряют память. Не обошла эта участь стороной и главного героя по имени Арис. Мужчину находят посреди улицы без документов и доставляют в реабилитационный центр. Специалисты заявляют парню, что, хотя его память вернуть невозможно, они готовы предложить ему участие в особой программе. Ее суть заключается в формировании у человека искусственных воспоминаний, а значит, создании новой личности.
- Загадка, достойная того, чтобы мы попытались ее разгадать. © ayoreinf / IMDb
Петра (Испания, Франция, Дания, 2018)
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 6,7
Петра росла без отца, а ее мать избегала даже разговоров о нем. После кончины родительницы молодая женщина решает заполнить пробелы в истории своего происхождения на свет и отправляется на поиски папы. Они приводят ее к известному художнику. Однако вскоре девушке предстоит убедиться, что неспроста мама оберегала ее от информации об отце. Потому что знакомство с человеком и его семьей поколеблет веру Петры в людей.
- Необычный фильм. Дарит возможность насладиться поэзией кино. © chruebert / IMDb
Инстинкт (Нидерланды, 2019)
- Жанр — драма, триллер
- Рейтинг IMDb — 6,1
Николин — психиатр. Она получает работу в исправительном учреждении, а ее клиентом становится харизматичный преступник Идрис. Мужчина надеется на досрочное освобождение, а потому пытается очаровать Николин, демонстрируя дружелюбие и кротость. Но Идрису не удается обвести профессионала вокруг пальца, и он открывает свою истинную натуру — жестокую и аморальную. Парадоксально, но именно в этот момент в Николин пробуждается романтический интерес по отношению к подопечному.
- Очень эффектный триллер о наших темных желаниях. © Field78 / IMDb
Девочки (Испания, 2020)
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 6,4
Испания, конец прошлого века. 11-летняя Селия живет с мамой и учится в школе при монастыре. Она примерный ребенок, который слушает старших и не доставляет им никаких проблем. Но все меняется, когда в школу приходит новая ученица — Бриса. Бойкая и свободолюбивая девочка находит подход к Селии и становится ее проводником в другую жизнь, где нет места рамкам.
- Это не просто очередная история о взрослении, это фильм о контрасте нравов Испании на рубеже веков. © roumelisargyris / IMDb
Спасение (Дания, Великобритания, ЮАР, Швеция, Бельгия, 2014)
- Жанр — боевик, драма, триллер, вестерн
- Рейтинг IMDb — 6,7
Конец XIX века. Датчанин Джон отправляется в Новый Свет в поисках лучшей жизни. Основав фермерское хозяйство, герой решает перевезти в Америку и жену с сыном. Однако некоторые местные жители встречают прибывших отнюдь не радушно, и в результате конфликта с ними герой лишается родных. Будучи без ума от горя, Джон решает отомстить. Однако он и не догадывается, кто его главный враг.
- Как можно было пропустить этот фильм? Затягивает с первых же кадров. © aelnaggar77 / IMDb
- Кандидат на звание лучшего вестерна XXI века. © kluseba / IMDb
Хранительницы (Франция, Швейцария, Бельгия, 2017)
- Жанр — драма, военный фильм
- Рейтинг IMDb — 6,7
Франция, 1915 год. Мужчины фермерской семьи Паридье отправились на защиту родины, и все тяготы ведения домашнего хозяйства легли на плечи женщин. Пожилая Ортанс и ее дочь Соланж едва справляются с работой, проводя в поле весь день — с раннего утра до поздней ночи. Но судьба посылает им помощницу — сироту Франсин. Этой девушке предстоит сыграть важную роль в жизни местных.
- Красивый и утонченный фильм о трудящихся женщинах в тяжелые времена. © jabberwhack / IMDb
Свадьба Розы (Испания, Франция, 2020)
- Жанр — комедия
- Рейтинг IMDb — 6,4
Жизнь 45-летней Розы лишена всяких красок. Она без устали трудится, чтобы помогать финансово своим непутевым родственникам. В один прекрасный день женщина понимает, что устала тащить всех на себе, и решает в корне изменить свою жизнь. Она планирует открыть дело и сыграть свадьбу. Однако родне героини такое положение вещей совсем не по душе.
- Комедия-бриллиант. © bpeb / IMDb
Какие фильмы из перечисленных в статье вы уже посмотрели? А какие заприметили на будущее?