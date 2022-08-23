13 фильмов, которым никто не делал громкую рекламу. А зря, ведь это настоящие жемчужины кино

Если о выходе очередного голливудского блокбастера мы слышим буквально из каждого утюга, то снятые в других странах фильмы порой проскальзывают мимо нашего внимания, теряясь в море информационного шума. А ведь среди работ мирового кинематографа встречаются настоящие жемчужины, которым рукоплещут члены жюри всевозможных премий.

Мы в ADME отыскали незаезженные фильмы последних лет, в крутости которых сомневаться не приходится. Ведь таким количеством номинаций и наград, что есть у них, не каждое популярное кино похвастаться может.

Жанр — драма, детектив, мелодрама

Рейтинг IMDb — 7,1 Джульетта — женщина средних лет. Ее дочь Антия бесследно исчезла 12 лет назад, и с тех пор героиня ничего о ней не слышала. Но однажды она случайным образом узнает, что Антия жива и здорова, замужем и воспитывает детей. В попытке понять, за что же дочь так с ней поступила, Джульетта решается написать письмо-исповедь. Воспоминания героини начинаются с поездки в поезде, в котором она встретила отца Антии. Глаз радуется, душа замирает. © Lerata / Kinopoisk

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 6,6 Сильвия — фитнес-тренер и по совместительству популярный блогер. Толпы подписчиков ставят лайки ее снимкам в социальных сетях, на которых героиня предстает жизнерадостной и энергичной молодой женщиной. Однако фанаты и не подозревают, что в реальности Сильвия несчастна. Однажды в порыве эмоций девушка решает выложить пост о своей незадавшейся личной жизни, даже не подозревая о том, во что в итоге выльется ее откровенность. Прямолинейное и хлесткое кино о соцсетях, о разнице между публичной жизнью и личной. © lareval / IMDb

Фильм снят без клише и свободен от голливудских предрассудков. Долго не думайте — смотрите. © Ниган / Kinopoisk

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 7,2 Олави — владелец художественного салона. В последние годы дела идут из рук вон плохо, и мужчина мечтает отыскать забытый шедевр искусства, чтобы с его помощью обеспечить себе достойную старость. И он находит искомое. На одном из аукционов Олави видит картину, которую выставляют на торги с низкой стартовой ценой, так как личность художника не установлена. Зоркий глаз знатока живописи распознает почерк Ильи Репина. Однако, чтобы извлечь из приобретения выгоду, авторство еще нужно доказать. При просмотре я испытала весь спектр эмоций и чувств. Все компоненты выдающегося кино собраны в этом фильме без каких-либо спецэффектов. © saarailonanurmi / IMDb

Жанр — драма, мелодрама

Рейтинг IMDb — 6,8 Вир и Луис состоят в отношениях не так давно, но вдруг девушка узнает, что беременна. Несмотря на то что партнеры еще не успели как следует изучить друг друга и духовно сблизиться, они решают стать родителями. Однако 9 месяцев ожидания малыша обернутся для пары чередой настоящих испытаний. Им предстоит снять розовые очки и взглянуть реальности в глаза. Естественно, неторопливо и без прикрас показана жизнь беременной пары. © annaviajera / Twitter

Жанр — драма, исторический фильм

Рейтинг IMDb — 6,4 Страна Басков, XVII век. Охота на ведьм в самом разгаре. Инквизитор Ростеги прибывает в небольшую деревушку у моря, дабы вершить правосудие. Местные мужчины находятся в плавании, потому никто не может встать на защиту 5 молодых женщин, когда их арестовывают по подозрению в колдовстве. В силу обстоятельств девушки признают себя виновными. Однако они не теряют надежды на спасение и подыгрывают Ростеги, а потом и вовсе предлагают посмотреть на их шабаш — «акеларре». Дайте «Оскар». Это шедевр во всех смыслах. © carvalh_3 / IMDb

Жанр — триллер

Рейтинг IMDb — 6,2 Дани — застенчивый парень, который работает менеджером в туристической фирме. Герой и сам планирует отправиться в кругосветное путешествие, чтобы прийти в себя после кончины отца. В ожидании отпуска Дани встречает эксцентричную девушку Милу, работающую тату-мастером, и у него возникает сильное влечение к ней. Герой даже не представляет, что знакомство с этой молодой женщиной перевернет его жизнь с ног на голову, и хорошего в этом мало. Захватывает дух, как на каруселях. © kolanis-37750 / IMDb

Жанр — комедия, драма

Рейтинг IMDb — 6,8 Жители Афин столкнулись с необычной хворью: они массово теряют память. Не обошла эта участь стороной и главного героя по имени Арис. Мужчину находят посреди улицы без документов и доставляют в реабилитационный центр. Специалисты заявляют парню, что, хотя его память вернуть невозможно, они готовы предложить ему участие в особой программе. Ее суть заключается в формировании у человека искусственных воспоминаний, а значит, создании новой личности. Загадка, достойная того, чтобы мы попытались ее разгадать. © ayoreinf / IMDb

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 6,7 Петра росла без отца, а ее мать избегала даже разговоров о нем. После кончины родительницы молодая женщина решает заполнить пробелы в истории своего происхождения на свет и отправляется на поиски папы. Они приводят ее к известному художнику. Однако вскоре девушке предстоит убедиться, что неспроста мама оберегала ее от информации об отце. Потому что знакомство с человеком и его семьей поколеблет веру Петры в людей. Необычный фильм. Дарит возможность насладиться поэзией кино. © chruebert / IMDb

Жанр — драма, триллер

Рейтинг IMDb — 6,1 Николин — психиатр. Она получает работу в исправительном учреждении, а ее клиентом становится харизматичный преступник Идрис. Мужчина надеется на досрочное освобождение, а потому пытается очаровать Николин, демонстрируя дружелюбие и кротость. Но Идрису не удается обвести профессионала вокруг пальца, и он открывает свою истинную натуру — жестокую и аморальную. Парадоксально, но именно в этот момент в Николин пробуждается романтический интерес по отношению к подопечному. Очень эффектный триллер о наших темных желаниях. © Field78 / IMDb

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 6,4 Испания, конец прошлого века. 11-летняя Селия живет с мамой и учится в школе при монастыре. Она примерный ребенок, который слушает старших и не доставляет им никаких проблем. Но все меняется, когда в школу приходит новая ученица — Бриса. Бойкая и свободолюбивая девочка находит подход к Селии и становится ее проводником в другую жизнь, где нет места рамкам. Это не просто очередная история о взрослении, это фильм о контрасте нравов Испании на рубеже веков. © roumelisargyris / IMDb

Жанр — боевик, драма, триллер, вестерн

Рейтинг IMDb — 6,7 Конец XIX века. Датчанин Джон отправляется в Новый Свет в поисках лучшей жизни. Основав фермерское хозяйство, герой решает перевезти в Америку и жену с сыном. Однако некоторые местные жители встречают прибывших отнюдь не радушно, и в результате конфликта с ними герой лишается родных. Будучи без ума от горя, Джон решает отомстить. Однако он и не догадывается, кто его главный враг. Как можно было пропустить этот фильм? Затягивает с первых же кадров. © aelnaggar77 / IMDb

aelnaggar77 / IMDb Кандидат на звание лучшего вестерна XXI века. © kluseba / IMDb

Жанр — драма, военный фильм

Рейтинг IMDb — 6,7 Франция, 1915 год. Мужчины фермерской семьи Паридье отправились на защиту родины, и все тяготы ведения домашнего хозяйства легли на плечи женщин. Пожилая Ортанс и ее дочь Соланж едва справляются с работой, проводя в поле весь день — с раннего утра до поздней ночи. Но судьба посылает им помощницу — сироту Франсин. Этой девушке предстоит сыграть важную роль в жизни местных. Красивый и утонченный фильм о трудящихся женщинах в тяжелые времена. © jabberwhack / IMDb

Жанр — комедия

Рейтинг IMDb — 6,4 Жизнь 45-летней Розы лишена всяких красок. Она без устали трудится, чтобы помогать финансово своим непутевым родственникам. В один прекрасный день женщина понимает, что устала тащить всех на себе, и решает в корне изменить свою жизнь. Она планирует открыть дело и сыграть свадьбу. Однако родне героини такое положение вещей совсем не по душе. Комедия-бриллиант. © bpeb / IMDb