13 звездных пар, которые сыграли влюбленных в кино, а мы и забыли
По словам актрисы Аманды Сейфрид, нет ничего проще, чем влюбиться на съемочной площадке. В романтических сценах между артистами нередко пробегает искра, вызывающая настоящие чувства, которые перерастают в отношения в реальной жизни.
Мы в ADME решили освежить память и вспомнили, какие пары образовались благодаря съемкам.
1. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли (Хэл Джордан и Кэрол Феррис, «Зеленый Фонарь», 2011)
2. Курт Рассел и Голди Хоун (Дин Проффитт и Джоанна/Энни, «За бортом», 1987)
3. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес (Ларри Джильи и Рики, «Джильи», 2003)
4. Дэкс Шепард и Кристен Белл (Чарли Бронсон и Энни Бин, «Хватай и беги», 2012)
5. Райан Гослинг и Ева Мендес (Люк и Ромина, «Место под соснами», 2012)
6. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит (Кассиус Клей / Мухаммед Али и Сонджи, «Али», 2001)
7. Алисия Викандер и Майкл Фассбендер (Том Шерборн и Изабель Грейсмарк, «Свет в океане», 2016)
8. Алексис Бледел и Винсент Картайзер (Бет Доус и Пит Кэмпбелл, «Безумцы», 5-й сезон, 2012)
9. Том Круз и Пенелопа Крус (Дэвид Эймс и София Серрано, «Ванильное небо», 2001)
10. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт (Ронни Миллер и Уилл Блейкли, «Последняя песня», 2010)
11. Кортни Кокс и Дэвид Аркетт (Гейл Уэзерс и помощник шерифа Дьюи, «Крик», 1996)
12. Мишель Уильямс и Хит Леджер (Эннис Дель Мар и Альма, «Горбатая гора», 2005)
13. Анна Фэрис и Крис Прэтт (Венди Франклин и Кайл Мастерсон, «Отвези меня домой», 2011)
Какой актерский тандем оказался для вас сюрпризом?
Фото на превью East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
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