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13 звездных пар, которые сыграли влюбленных в кино, а мы и забыли

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По словам актрисы Аманды Сейфрид, нет ничего проще, чем влюбиться на съемочной площадке. В романтических сценах между артистами нередко пробегает искра, вызывающая настоящие чувства, которые перерастают в отношения в реальной жизни.

Мы в ADME решили освежить память и вспомнили, какие пары образовались благодаря съемкам.

1. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли (Хэл Джордан и Кэрол Феррис, «Зеленый Фонарь», 2011)

East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

2. Курт Рассел и Голди Хоун (Дин Проффитт и Джоанна/Энни, «За бортом», 1987)

Album Online / East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

3. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес (Ларри Джильи и Рики, «Джильи», 2003)

East News, VALERIE MACON / AFP / East News

4. Дэкс Шепард и Кристен Белл (Чарли Бронсон и Энни Бин, «Хватай и беги», 2012)

Everett Collection / Everett Collection / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News

5. Райан Гослинг и Ева Мендес (Люк и Ромина, «Место под соснами», 2012)

6. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит (Кассиус Клей / Мухаммед Али и Сонджи, «Али», 2001)

© Ali / Columbia Pictures, VALERIE MACON / AFP / East News

7. Алисия Викандер и Майкл Фассбендер (Том Шерборн и Изабель Грейсмарк, «Свет в океане», 2016)

© The Light Between Oceans / Heyday Film, CAN / Capital Pictures / East News

8. Алексис Бледел и Винсент Картайзер (Бет Доус и Пит Кэмпбелл, «Безумцы», 5-й сезон, 2012)

© Mad Men / Warner Bros., AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

9. Том Круз и Пенелопа Крус (Дэвид Эймс и София Серрано, «Ванильное небо», 2001)

10. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт (Ронни Миллер и Уилл Блейкли, «Последняя песня», 2010)

© The Last Song / Touchstone Pictures, Invision / Invision / East News

11. Кортни Кокс и Дэвид Аркетт (Гейл Уэзерс и помощник шерифа Дьюи, «Крик», 1996)

12. Мишель Уильямс и Хит Леджер (Эннис Дель Мар и Альма, «Горбатая гора», 2005)

East News, NPX / starmaxinc.com / East News

13. Анна Фэрис и Крис Прэтт (Венди Франклин и Кайл Мастерсон, «Отвези меня домой», 2011)

© Take Me Home Tonight / Rogue Pictures, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Какой актерский тандем оказался для вас сюрпризом?

Фото на превью East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
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AdMe/Кино/13 звездных пар, которые сыграли влюбленных в кино, а мы и забыли
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