13 звоночков, которые в первые минуты подсказывают, что фильм не стоит вашего внимания

Иногда распознать плохой фильм возможно с первых кадров или даже по трейлеру. Вот несколько признаков, которые помогут отличить качественную картину от посредственной.

У героинь всегда идеальный макияж, укладка и образ в целом

Нередко в фильмах и сериалах у героинь идеальное состояние кожи, прическа и макияж, даже когда вокруг непроходимый лес. По мнению пользователей, это один из признаков не очень качественного фильма. Например, в картине «Затерянный город» с Сандрой Буллок главная героиня выглядит так, словно сошла с ковровой дорожки, несмотря на свои приключения в гуще джунглей.



Во всех рекламных видеороликах повторяется одна и та же шутка

Иногда у фильма выходит сразу несколько трейлеров. Пользователи замечают, что если в роликах фигурируют одинаковые шутки, то, возможно, это и есть самые смешные моменты картины. Зрители ожидают веселую комедию, а получают серьезную драму. Примером может служить фильм «Короче» — он оказался скучным, несмотря на многообещающие отрывки.



На постерах пишут общие фразы

Зрители отмечают, что, когда в трейлерах или на постерах присутствует множество надписей вроде «самый смешной фильм» или «отличное приключение», это может быть плохим знаком. Особенно странно, когда промоутеры называют картину «лучшим фильмом года» в феврале. Один из примеров — «Наваждение». В тексте на одном из постеров игру Кэтрин Хайгл назвали «разрывной», тогда как многие зрители, напротив, назвали ее выступление невыразительным.

В фильме есть момент, где приходится объяснять очевидное

Другой признак касается сюжета. Считается дурным тоном, когда один герой объясняет другому герою то, что тот должен знать по умолчанию. Такие диалоги создаются для ознакомления зрителя с сюжетом, но на деле выглядят картонными и заставляют сомневаться в качестве фильма. Например, такой подход использовался в комедии «К тебе или ко мне?». Главная героиня в исполнении Риз Уизерспун объясняла своему другу очевидные вещи об их прошлом.

Дженнифер Лопес выходит замуж

Рекламщики делают ставку только на знаменитостей

Создатели фильма часто приглашают звезд первой величины, чтобы использовать их имена в рекламе. Если пиарщики опираются только на громкие имена и впечатляющие эффекты, возможно, от сюжета не стоит ждать многого. Например, в комедии «Муви 43» снялось множество именитых актеров, таких как Хью Джекман, Кейт Уинслет и Хэлли Берри, а у картины рейтинг на IMDb не превышает 4,3.

Ремейки успешных картин

Ремейки популярных фильмов редко бывают такими же хорошими, как оригиналы. Зрители считают, что создатели таких картин преследуют коммерческую выгоду и пытаются заработать. Ведь по логике следует переснимать неудачные картины, чтобы дать им второй шанс. У ADME есть несколько статей, посвященных неудачным ремейкам. Вот одна из них, где мы сравниваем такие фильмы, как «Грязные танцы» и «Охотники за привидениями».

Актеры играют не очень хорошо даже в трейлере

Если вам не понравилось актерская игра в трейлере, вероятнее всего, вы будете разочарованы и самим фильмом. Примеры таких картины — «Кошки», «Эмоджи фильм» и «Чем дальше в лес».

В исторической картине есть явные ляпы и куча ошибок

Иногда создатели фильмов пренебрегают точностью. По мнению пользователей, это еще один признак не очень качественного фильма. «Амстердам» — исторический комедийный детектив. Однако помимо слабого и слишком вялого сюжета в фильме множество ошибок, на которые обратили внимание зрители.

Звезды первой величины снимаются в «простых» фильмах

В Голливуде существует распространенная практика использовать имена звезд первой величины, чтобы привлечь аудиторию. В последнее годы вышло множество триллеров и комедий, в которых играют такие актеры, как Роберт Де Ниро и Джон Малкович. Фильмы получают низкие рейтинги и плохие отзывы критиков, однако это не мешает студиям продолжать штамповать однотипные картины.

В картине очень много рекламы

Продакт-плейсмент — это практика ненавязчивой (или явной) рекламы товаров в фильмах. Один из ярких примеров — фильм «Кадры», в котором зрители усмотрели очень уж много рекламы. Кажется, это отразилось на рейтинге картины, который не превышает 6,3 балла. У нас есть статья, посвященная этому явлению в кино.

У фильма или сериала клишированный постер

Опытные киноманы могут определить заурядную картину даже по постеру. По мнению одного из зрителей, к таким признакам относится слишком яркий свет, главный герой, стоящий в центре с ухмылкой и смотрящий прямо в камеру. А также мужской персонаж, который изображен на фото с каким-либо символом мужественности, например мотоциклом. Об этом он рассказывает на примере подростковой комедии «Будка поцелуев — 2», которая получила лишь 5,7 балла, а также негативные отзывы критиков.

Фильм — очередное по счету продолжение