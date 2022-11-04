14 актеров и актрис, которые берут роли не по возрасту как ни в чем не бывало, но мы заметили подвох

Нередко возраст героев фильма или сериала не соответствует возрасту актера или актрисы. А порой съемки длятся так долго, что исполнитель роли стареет быстрее, чем его экранный герой. В некоторых случаях разница незаметна. Но бывает и обратная ситуация — фанаты негодуют, что киноделы подобрали актеров не по возрасту.

Марго Робби — «Тоня против всех»

Молодую 15-летнюю фигуристку Тоню Хардинг сыграла Марго Робби, которой на момент съемок было 27 лет. Несмотря на достойную актерскую игру, некоторые зрители все же обратили внимание, что актриса выглядит будто бы на 15 лет старше своей героини.

Алан Рикман — фильмы про Гарри Поттера

Профессор Снегг — один из самых глубоких персонажей во вселенной Хогвартса: до самого последнего фильма этот герой был неоднозначным на экране, его и любили, и ненавидели одновременно. Определенно, в этом есть заслуга актера Алана Рикмана, который блестяще исполнил роль. Однако некоторые фанаты заметили, что Алан был намного старше своего героя — актеру на момент съемок исполнилось 54 года. А по сюжету Снеггу за 30, а не за 50.

Дакота Джонсон — трилогия «Пятьдесят оттенков серого»

Анастейша Стил — главная героиня романов и фильмов «Пятьдесят оттенков серого», 21-летняя студентка, которая встречает молодого бизнесмена. Актрисе, сыгравшей героиню, на момент съемок первого фильма было 24 года. Это небольшая разница в возрасте с героиней. Но некоторые фанаты считают, что Дакота старовата для студентки, и лучше бы киношники выбрали кого-то, кто выглядит моложе.

Джек Глисон — «Игра престолов»

Джоффри Баратеон — наследник престола Семи королевств. Персонаж был не из приятных — он не раз издевался над другими героями и был жестоким. По сюжету книги, ему должно было быть 12 лет, но режиссеры решили сделать его чуть старше, и по разным подсчетам в сериале «Игра престолов» герой появляется в последний раз в возрасте 19 лет. На момент съемок Джеку Глисону уже исполнился 21 год, а зрители даже не заметили подвоха — ему поверили, так как актер выглядит очень молодо, как подросток. Кажется, что если бы по сюжету персонажу было 13, Глисон и тут бы всех перехитрил.

Кирстен Данст — «Интервью с вампиром»

По сюжету фильма, вампир Луи обращает в себе подобную маленькую девочку Клаудию, чтобы спасти ее от смерти. Но в итоге она вынуждена жить с разумом женщины в теле ребенка — малышке было 5 лет, когда ее обратили. Кирстен Данст на момент съемок уже исполнилось 11 лет, и фанаты, конечно, обратили на это внимание.

Антонио Бандерас — «Интервью с вампиром»

Но если зрители простили очаровательной Кирстен Данст несоответствие возраста ее героини, то вот с Антонио Бандерасом противоположная ситуация. Вампир Арман был обращен в 17 лет. Хоть он и прожил по сюжету уже более 500 лет, мы знаем, что вампиры не должны стареть внешне. Антонио Бандерасу было 33 года, когда снимался фильм, и некоторые зрители говорят, что это самый нелепый выбор актера на роль подростка.

Софи Макшера — «Аббатство Даунтон»

Софи Макшера сыграла молодую кухарку Дэйзи. Героиня впервые упоминается в 12-летнем возрасте после того, как она бросает школу. Конечно, героиня взрослеет, но тем не менее на момент основной истории ей не более 15 лет. Софи Макшера было 25 лет на момент выхода первого сезона в 2010 году и уже за 30 к окончанию сериала. Однако с таким детским лицом актрисе удалось всех перехитрить.

Лукас Блэк — «Тройной форсаж: токийский дрифт»

Шон Босуэл — главный герой кинокартины, талантливый автомеханик. В фильме он готовится уйти из школы, и по сюжету ему 17 лет. Лукасу Блэку на момент съемок было 23 года, а в сети подмечают, что, несмотря на небольшую разницу в возрасте, актер выглядел слишком зрелым для подростка.



Одри Хепберн — «Моя прекрасная леди»

«Моя прекрасная леди» — это история о цветочнице, которая берет уроки речи у профессора, чтобы стать настоящей леди. А позже мужчина привязывается к ней. Героине мюзикла по сюжету 21 год. Элизу сыграла Одри Хепберн, и на тот момент актриса была намного старше своей героини — ей было 35 лет. И фанаты тоже это подметили.

Габриель Картерис — «Беверли-Хиллс, 90210»

В подростковой драме Габриель Картерис снялась в роли Андрэа — 15-летней школьницы. Но на момент набора съемочной группы актрисе было уже 29 лет. Габриель признается, что во время кастинга ей пришлось соврать о возрасте, так как боялась, что из-за этого ей не дадут роль. Ну а зрители, конечно, заметили, что Габриэль все же старше своего персонажа.

Чейс Кроуфорд — «Сплетница»

Нейт Арчибальд — один из героев «Сплетницы», подросток из богатой семьи. Актерский состав сериала был подобран из достаточно молодых актеров. Но Чейс Кроуфорд был самым старшим — на момент начала съемок ему было 22 года, а к концу 6-го сезона — 28 лет. Но этого никто не заметил.

Зендея — «Эйфория»

Центральный персонаж «Эйфории» — Ру Беннет, проблемный подросток, который борется с зависимостью. Вышло уже 2 сезона подростковой драмы. На момент съемок главной актрисе Зендее исполнилось 25 лет, тогда как по сюжету Ру — 17-летняя девушка. Некоторые зрители говорят, что актриса слишком стара для школьницы.

Алекса Деми — «Эйфория»

Еще одну старшеклассницу по имени Мэдди Перес в сериале «Эйфория» сыграла Алекса Дэми. Ее персонажу по сюжету должно быть 17, что же касается самой Алексы, то ее возраст «неоднозначен». В 2019 году в нескольких интервью она сказала, что ей 24 года. Однако более официальные источники говорят, что она немного старше и в 2022 году ей должно будет уже стукнуть 31.

Райан Гослинг — «Барби»

Фильм про Барби еще не вышел, а споры по поводу возраста актеров и персонажей уже начались. На сегодняшний день неизвестно, какой момент биографии известной куклы будет показан на экране. Изначально Барби описывали как 19-летнюю девушку, но некоторые считают, что персонаж гораздо взрослее. Но если Марго Робби более-менее приближена к возрасту героини, то по поводу Райана Гослинга возникли разногласия. Пользователи сети недоумевают из-за того, что на экране их ждет 41-летний Кен, — именно столько лет Райану сейчас на момент съемок. Но кто-то считает иначе — актер в прекрасной форме и идеально подходит для этой роли.