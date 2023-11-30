14 анекдотических историй, которые однажды приключились с нашими любимыми актерами
Мы привыкли видеть любимых артистов в кино- и театральных образах. Но ведь они обычные люди, в жизни которых, как у всех нас, приключаются всякие нелепые и откровенно курьезные ситуации. И конечно, большинство из них связаны именно с работой — чего только не случается за кулисами и во время съемок фильмов.
- В одном спектакле Александр Ширвиндт играл немолодого гуляку, в компанию к которому попадает сын главной героини. По ходу действия герой Ширвиндта возвращается один домой, а обеспокоенная мать кидается и спрашивает: «Где мой сын?!» Но однажды актриса оговорилась и выдала: «Где мой сыр?!» Ширвиндт невозмутимо ухмыльнулся: «А я его съел!» После смеха и аплодисментов из зала сцену все же переиграли.
- Третьей женой Владимира Басова стала актриса Валентина Титова. Он познакомился с ее родителями лишь через год, когда они получили телеграмму о рождении внука и приглашение в гости. Но когда теща Владимира Басова впервые увидела зятя, то схватила дочь за рукав и прошипела: «Валя! Немедленно разводиться!» Басов не растерялся и закричал: «Марья Ивановна! Как жаль, что я не встретил вас раньше, чем Валю! Я бы женился именно на вас!» После этого актер и его теща стали лучшими друзьями: она занимала его сторону во всех семейных ссорах.
- Николай Караченцов обожал разыгрывать коллег по «Ленкому» прямо во время спектаклей. Однажды актеры сговорились ему отомстить. В финале пьесы, когда его ушедший из жизни герой лежал со свечой в руках, Караченцову дали настоящую свечку вместо электрической. Вскоре на руки актера, которому нужно было лежать неподвижно, начал течь горячий воск. Он дотерпел до момента, пока свеча не стала догорать, а затем вдруг резко сел и эмоционально рассказал коллегам, что их ждет после спектакля. Потом развернулся к зрителям и сказал: «Простите, вырвалось!» После этого актер лег обратно, а зал еще долго аплодировал ему.
- Артистка Свердловского театра музыкальной комедии Мария Викс играла Розалинду в «Летучей мыши». «Адель!» — позвала она служанку. Та по ходу постановки примеряла платье хозяйки, а после ее оклика испугалась и спряталась в коробку. Разгневанная Розалинда вылетела на середину сцены и каблуком зацепилась за тюль, который был закреплен на одной из бутафорских колонн. Декорации накренились в сторону главной героини, зрители замерли. Викс попробовала поставить колонны на место, но те никак не поддавались, а в зале уже слышался смех. Но Мария Густавовна не растерялась и отчитала вывалившуюся из коробки Адель: «Где ты ходишь? Тут весь дом разваливается».
- На съемочной площадке «Бременских музыкантов» шла работа над эпизодом, в котором бегемот Жужа, выделенная для съемок зоопарком, должна была пробежать с охранниками мимо Александра Абдулова. Вот что рассказывал об этом актер: «Я смотрю в монитор: Жужа бежит на меня, укрупняется, укрупняется... И тут я поднял голову и вижу, что она уже в трех метрах от меня. На меня перло 2,5 тонны! А бегемоты достаточно быстро бегают. Я схватил экран вместе со столиком — и в сторону. В тот же момент по месту, где я стоял, пронесся бегемот».
- Эта история произошла в Санкт-Петербурге. Актер Александринского театра Василий Далматов запутался в словах прямо во время спектакля. Ему нужно было произнести: «Подай перо и чернила», а он выдал: «Подай перна и черна». Потом опомнился: «Тьфу ты, чернила и пернила!» Поняв, что и во второй раз дело пошло не так, Далматов в сердцах воскликнул: «Дайте же мне уже то, чем пишут!»
- Людмила Гурченко какое-то время жила в одном подъезде со знаменитым певцом Марком Бернесом. Они тогда даже знакомы толком не были. Но поклонницы певца однажды оставили на стене лифта надпись «Бернес + Гурченко = любовь». И как раз случилось так, что направляющаяся домой актриса увидела входящего в лифт Бернеса. Она поспешила, чтобы успеть уехать с ним, но певец сказал: «А я бы плюс не поставил». После этого он нажал кнопку и лифт уехал. Бернес подумал, что молодая актриса сама оставила эту надпись, решив пококетничать с ним.
- Случилось так, что Лев Дуров не успел вовремя купить елку. Было уже 31 декабря, и базары к вечеру опустели. Актер бегал-бегал, а потом махнул рукой и отправился домой. И тут на троллейбусной остановке его окликнули: «Мужик! Елка нужна? Иди сюда, забирай за 3 рубля». Дуров оглянулся и увидел человека, у которого под мышкой была большая елка. Протянул ему деньги, а мужик сунул актеру верхушку елки и пропал. Дуров попробовал поднять деревце, а оно ни с места. И только тогда актер догадался, что ему подсунули елку, растущую в сквере.
- На телевидении шла съемка спектакля «Бременские музыканты» в постановке Свердловского театра музыкальной комедии. Стоявший за камерой оператор не знал фамилий актеров и выдавал указания примерно так: «Петух, встаньте туда. Курица, подойдите к столу». Артист Георгий Энкель, очевидно, выглядел солиднее других, несмотря на длинные уши и соответствующий грим. Он вспоминал: «Посмотрев на меня, оператор запнулся: «Извините, артист, который Осел, прошу вас».
- Муж Натальи Крачковской покорил ее необычным образом. Актриса вспоминает, что как-то раз, когда они были вместе на съемках и жили в гостинице, он открыл дверь номера и протянул поднос с творогом, сметаной и булочками. Наталья еще спала, а другие актрисы закричали: ’’Наташка, тебе Володя завтрак принес!’’ В общем, будущий супруг Крачковской решил, что розы, конечно, хорошо, а вот утренний завтрак — это аргумент посильнее. И оказался прав.
- В 1974 году в фильме «Любовь земная» Евгению Матвееву и Ольге Остроумовой пришлось играть откровенную сцену. Только сняли ее, как актриса поднялась и сообщила: «Ну вы даете, Евгений Семенович! Вы бы еще ватные штаны надели!» Дело в том, что актер переживал, что коллега будет чувствовать себя скованно, поэтому положил ее в постель, накрыл лоскутным одеялом, а сам лег поверх этого одеяла.
- Как-то раз Надежда Румянцева столкнулась в коридоре киностудии со знакомой актрисой и тут же начала ей жаловаться. Мол, и с мужем проблемы, и денег нет, и в фильмах не снимают, и критики ругают. После разговора присутствовавшая при нем подруга Румянцевой удивилась, зачем Надежда так наговаривает на себя, ведь ее дела обстоят гораздо лучше. Актриса ответила: «Эта дама обожает соболезновать. Ей так нравится, когда с кем-нибудь происходит что-то неприятное. Почему бы не порадовать человека?»
- Анна Самохина рассказывала, как в общежитии столкнулась с ассистентом режиссера, который искал актрису для фильма «Узник замка Иф» на роль Мерседес: «Я шла по коридору с какими-то кастрюльками и в халате, выглядела как обычная женщина, которая сидит с маленьким ребенком. Вдруг около меня останавливается мужчина и спрашивает: „Вы Аня Самохина?“ Я кивнула». Лицо у ассистента слегка перекосилось. Но когда актриса поняла, о чем идет речь, то закричала: «Нет-нет, я не такая! У меня есть фотографии, я вам их сейчас покажу!»
- У Андрея Миронова был шанс сыграть драматическую роль в фильме «Июльский дождь», но режиссер отклонил его кандидатуру. На пробах актеру нужно было произнести лишь одну фразу: «И потом, мне нужна женщина, которая бы меня понимала...» За этим словами, по идее, должна была стоять трагедия одиночества. Но Миронов решил схохмить и с неподражаемой интонацией выдал: «И потом мне нужна женщина!» Все покатились со смеху от двусмысленности сказанного. А режиссер тут же произнес: «Нет!»
В жизни многих знаменитостей кипели страсти покруче, чем в кино. Вот, к примеру, история любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской, которая способна затмить даже кое-какие голливудские мелодрамы.
Фото на превью Приключения Буратино / Беларусьфильм
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