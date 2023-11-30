14 анекдотических историй, которые однажды приключились с нашими любимыми актерами

Мы привыкли видеть любимых артистов в кино- и театральных образах. Но ведь они обычные люди, в жизни которых, как у всех нас, приключаются всякие нелепые и откровенно курьезные ситуации. И конечно, большинство из них связаны именно с работой — чего только не случается за кулисами и во время съемок фильмов.