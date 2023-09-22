14 эффектных пар, которые того и гляди Лайвли и Рейнольдса с пьедестала сдвинут

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся», — пелось в одной известной музыкальной композиции. Именно она пришла нам на ум, когда мы узнали, сколько произошло перемен в личной жизни знаменитостей. В 2023 году многие звезды вступили в новые отношения, а то и успели сходить к алтарю.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Слухи о том, что всеобщий голливудский любимец и популярная бизнесвумен крутят роман, появились еще в апреле 2023 года. И хотя ни Шаламе, ни Дженнер никак их не комментировали, папарацци то и дело предоставляли фотодоказательства. Например, как-то раз они запечатлели автомобиль красотки у дома актера. А в сентябре этого же года знаменитости наконец-то перестали скрывать свои отношения: они пришли на концерт Бейонсе как пара и то и дело целовались на балконе.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови

ANGELA WEISS / AFP / East News

«Ох, как быстро растут дети!» — воскликнули мы, когда узнали, что звезда сериала «Очень странные дела» и сын лидера группы Bon Jovi обручились. Потому что кажется, что Милли Бобби Браун — все та же девочка-подросток, которую мы когда-то полюбили. Но нет, перед нами уже молодая женщина, и она вовсю готовится к свадьбе.

Ирина Шейк и Том Брэди

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Супермодель Ирина Шейк и бывший супруг Жизель Бюндхен футболист Том Брэди то и дело проводят время вместе. Знаменитости пока не дают никаких комментариев, но, судя по просочившейся в СМИ информации, их отношения можно охарактеризовать словами «все сложно». Если инсайдеры со стороны Ирины говорят, что она встретила мужчину своей мечты, то знакомые Тома сообщают, что его намерения несерьезны.

Билли Крудап и Наоми Уоттс

CJ Rivera / Invision / East News

Наоми Уоттс в 2023 году выгуляла подвенечное платье. Она вышла замуж за актера Билли Крудапа. К слову, блондинка сильно не заморачивалась с подготовкой к свадьбе. Например, букет невесты она купила в обычном продуктовом магазине.

Томас Броди-Сангстер и Талула Райли

James Shaw / Avalon / Photoshot / East News

Томас, который славится своей моложавой внешностью, позволяющей ему играть героев значительно младше себя, вот-вот даст клятву у алтаря. В 2023 году он сделал предложение актрисе Талуле Райли, и она ответила согласием. Молодая женщина написала в своей соцсети: «Рада вам сообщить, что после 2 лет отношений с Томасом Броди-Сангстером мы помолвлены!»

Крис Эванс и Алба Баптишта

Andy Kropa / Invision / AP / East News , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Не так давно Крис Эванс рассказывал в интервью, что мечтает и семье и детях, но все равно умудрился знатно огорошить поклонников новостью о своей женитьбе. В сентябре 2023 года актер дал клятву у алтаря португальской актрисе Албе Баптишта, с которой встречался около года. Совет да любовь, как говорится.

Мишель Йео и Жан Тодт

Но если Эванс и Баптишта совсем не тянули со свадьбой, то у актрисы Мишель Йео и бывшего спортивного директора Ferrari Жана Тодта помолвка длилась аж 19 лет. Однако в 2023 году пара решила наконец-то узаконить свои отношения. Мужчина и женщина сказали друг другу заветное «Да» в рамках скромной церемонии в кругу близких.

Остин Батлер и Кайя Гербер

ANGELA WEISS / AFP / East News , Andy Kropa / Invision / East News

Слухи о романе между многообещающим актером и моделью появились еще в 2021 году, однако знаменитости отказывались их комментировать. Но то и дело приходили на различные мероприятия вместе. А в 2023 году папарацци сняли, как молодые люди обедают с родителям Кайи — моделью Синди Кроуфорд и бизнесменом Рэнди Гербером. Уж ли не к помолвке идет дело?

Джейкоб Элорди и Оливия Джейд

Kazuko Wakayama / KCS / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Бывший возлюбленный Кайи Гербер Джейкоб Элорди явно локти не кусает. Потому что в его личной жизни тоже все отлично. В 2023 году актер «Эйфории» возобновил свои отношения с блогершей Оливией Джейд, с которой некогда уже встречался. Недавно парочка была замечена на отдыхе в Италии.

Джек Антонофф и Маргарет Куолли

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Вокалист группы Bleachers и дочь культовой актрисы Энди Макдауэлл поженились в августе 2023 года. Для поклонников пары это событие не стало неожиданностью: они еще на Каннском кинофестивале 2022 года заметили кольцо с бриллиантом на безымянном пальце Маргарет. И вот знаменитости стали мужем и женой, а нам лишь остается пожелать им счастливой семейной жизни.

Фиби Дайневор и Кэмерон Фуллер

VALERY HACHE / AFP / East News , Stars Image Bank / KCS / East News

В 2023 году звезда сериала «Бриджертоны» начала встречаться с актером Кэмероном Фуллером. Он является сыном легендарного продюсера Брэда Фуллера, специализирующегося на фильмах ужасов. Фиби и Кэмерон не стесняются вместе выходить в свет: недавно пара посетила Уимблдонский турнир.

Барбара Палвин и Дилан Спраус

Evan Agostini / Invision / East News

«Ангел» компании Victoria’s Secret и актер встречались около 5 лет, а в 2023 году они решили узаконить свои отношения. В июне стало известно о помолвке пары, и всего месяц спустя молодые люди пошли к алтарю. Однако вскоре Дилан признался, что он сделал предложение Барбаре гораздо раньше, просто они не считали нужным сообщать это публике.

Джоуи Кинг и Стивен Пит

Джоуи Кинг также отпраздновала свадьбу в 2023 году. Молодая актриса вышла замуж за режиссера Стивена Пита, с которым вместе работала над сериалом «Притворство». Пара объявила о своих отношениях в 2019 году, а в 2022 — о помолвке.

Зоуи Дешанель и Джонатан Скотт

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Звезда ромкома «500 дней лета» и сериала «Новенькая» собирается в третий раз замуж. Ее избранником стал Джонатан Скотт, который прославился благодаря реалити-шоу Property Brothers. В августе 2023 года актриса поделилась новостью о помолвке в своей соцсети и похвасталась кольцом.

Пока одни знаменитости вступают в отношения или брак, другие, к сожалению, объявляют о расставании. Например, Софи Тернер и Джо Джонас больше не вместе. Вот уж от кого не ожидали. К слову, публику очень возмутила причина, по которой певец подал на развод.