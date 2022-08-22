14 фактов о фильме «Тутси», благодаря которому представление Дастина Хоффмана о женщинах полностью перевернулось

«Тутси» — один из культовых фильмов 1980-х годов. В картине засветились такие звезды, как Дастин Хоффман, Джессика Лэнг и Билл Мюррей, которого, кстати, не указали в начальных титрах. Эта лента получила признание не только зрителей, но и критиков, а также имела большой коммерческий успех и была номинирована на 10 премий «Оскар».