14 фактов о фильме «Тутси», благодаря которому представление Дастина Хоффмана о женщинах полностью перевернулось
«Тутси» — один из культовых фильмов 1980-х годов. В картине засветились такие звезды, как Дастин Хоффман, Джессика Лэнг и Билл Мюррей, которого, кстати, не указали в начальных титрах. Эта лента получила признание не только зрителей, но и критиков, а также имела большой коммерческий успех и была номинирована на 10 премий «Оскар».
Мы в ADME решили в очередной раз пересмотреть эту картину и заодно узнать занятные факты о ней.
- Изначально фильм планировали назвать «Стал бы я лгать тебе?». В процессе работы над картиной Дастин Хоффман предложил дать ей название «Тутси». По одной из версий, так звали любимую собаку матери актера, по другой — именно такое прозвище дала самому Дастину его мама, частенько называя его «Тутси Вутси». Как признавался актер, его мама была сердцем фильма, она с нетерпением ждала выхода комедии на экраны, но ушла из жизни, когда лента была еще на стадии производства.
- Перед съемками Хоффман решил проверить, как его воспримут в женском обличье. Недолго думая, он решил заявиться в таком виде в школу к своей дочери, представившись тетей ребенка. Трюк сработал: никто не заподозрил подвоха.
- Во время подготовки к съемкам Дастин понял, что из него никогда не получится привлекательной женщины, так как тогдашние стандарты красоты были несколько иными. Поэтому он решил сосредоточиться на создании образа интересной женщины. Большинство кинематографистов и зрителей сходятся во мнении, что персонаж Майкла/Дороти целиком и полностью придуман Хоффманом. Кстати, многие черты характера своей героини он списал с матери.
- У Дастина Хоффмана была 2-часовая подготовка к каждому съемочному дню. Она включала в себя эпиляцию ног, рук, спины и пальцев. Однако по истечении 3–4 часов у актера на лице начинала проявляться щетина, и съемку приходилось завершать. В процесс подготовки входила также и подтяжка лица актера клейкой лентой.
- Кстати, первоначально Дороти планировали снимать без очков из-за того, что они бликовали. Однако создатели фильма поняли, что без этого аксессуара не обойтись, ибо он уменьшал нос актера и более феминизировал его персонажа. Режиссер картины предложил использовать спрей, который как раз таки и убирал эти блики. Героиню хотели сделать блондинкой, но позже посчитали этот ход довольно дешевым и элементарным.
- Вернувшись домой после очередного съемочного дня, Хоффман расплакался и признался жене в том, что всю свою жизнь был сексистом, а его мозг был изрядно промыт стандартами красоты. Так как он играл роль дамы достойной и интересной, но никак не красивой, к нему также пришло осознание того, что в прошлом он неправильно судил женщин, основываясь лишь на их внешности.
- Режиссер Сидни Поллак хотел добиться того, чтобы все актеры, которые были задействованы в ленте, подходили к своим персонажам не как к комедийным, а как к драматическим, попавшим в забавную ситуацию. И ему это удалось, ведь, как он признавался позднее, никто и никогда не смеялся во время съемок каких-либо сцен фильма.
- Дастин Хоффман и Сидни Поллак часто спорили во время работы над фильмом. Они ходили в трейлеры друг к другу и просто-напросто кричали один на другого. Говорят, что самые жаркие споры у них возникали по понедельникам, так как они работали над сценарием в выходные дни. Интересно, что Поллак не хотел сниматься в этом фильме и быть его режиссером. А из-за многочисленных трений с Хоффманом он чуть было не свернул производство картины.
- Изначально на главную роль рассматривалось несколько кандидатов: Чеви Чейз, Эллиотт Гулд, Джордж Хэмилтон и Джордж Сигал, — однако по ряду причин предпочтение отдали Дастину Хоффману. Кстати, видели в этой роли и Робина Уильямса, который позже все же перевоплотился в женщину в фильме «Миссис Даутфайр».
- Хоффман хотел, чтобы в роли его партнерши была Голди Хоун, но она отказалась от участия в съемках. Рассматривали на эту роль и певицу Шер, но в ходе проб Джессика Лэнг показалась съемочной группе гораздо убедительнее. Кстати, это перевоплощение принесло ей «Оскар» за лучшую роль второго плана. Что интересно, сама актриса не очень-то горела желанием принимать участие в этой картине.
- В картине в одной из ролей засветился и Билл Мюррей. Он согласился на то, чтобы его имя не упоминалось в начальных титрах. Это было сделано для того, чтобы зрители, увидев фамилию этого актера, не ожидали такого же фильма, как комедийные «Фрикадельки» (1979) или «Гольф-клуб» (1980), где Мюррей сыграл незадолго до «Тутси».
- Интересно, что в оригинальном сценарии персонажа Билла Мюррея Джеффа не было вовсе. Его предложила один из авторов, Элейн Мэй, которая была уверена, что картине нужен герой, который бы раскрывал мягкость и привлекательность Дороти на протяжении всего фильма. Кстати, многие реплики актера были его чистой импровизацией.
- Фильм «Тутси» был выпущен в прокат в 1982 году и стал настоящим хитом. Его бюджет составил $ 21 млн, а собрал он $ 177 млн, и это учитывая только сборы в США. В 2015 году журнал Time Out провел опрос среди 70 актеров, в котором их попросили составить десятку своих любимых фильмов. Так вот, на 1-м месте оказалась эта лента, обогнав даже легендарного «Крестного отца».
- В 2003 году вышла книга «1 001 фильм, который вы должны посмотреть» — «Тутси» также включили в нее. Часто эту картину называют одной из лучших комедий и кинолент всех времен. В 2018 году в Чикаго состоялась премьера одноименного мюзикла, основанного на этом фильме.
Смотрели ли вы «Тутси»? Какая ваша любимая сцена из этого фильма?
Фото на превью Mary Evans / AF Archive / Mark Liley / East News, Tootsie / Columbia Pictures and co-producers
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