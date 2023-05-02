14 фильмов и мультиков, которые нам раньше нравились, но сейчас мы явно видим, что с ними не так

Мы смотрим фильмы и порой даже не задумываемся о том, какие странные, а иногда просто ненормальные примеры поведения нам показывают. А они тем временем незаметно проникают и в реальную жизнь. Пользователи Reddit создали целый тред, где высказались о недопустимом, на их взгляд, поведении киноперсонажей.

«Пятьдесят оттенков серого»: можно все, если ты богат

В свое время эта мелодрама обрела большую популярность. Сюжет фильма показывает отношения Кристиана и Анастейши, которые невероятно далеки от здоровых. В картине есть все: физическое и эмоциональное насилие, манипуляции. Но даже такие вещи подаются под соусом романтичности, ведь главный герой — молодой и харизматичный миллиардер. Это фильм о парне, который когда-то подвергся насилию и сам продолжил этот цикл. Но нам показали так, словно это нормально. © Lentra888 / Reddit

Точно. Главный герой использует свою внешность и деньги, чтобы заставить девушку вести образ жизни, который ей не нравится, и он это прекрасно знает. © xandrenia / Reddit

«Дневник памяти»: делай что хочешь, если ты хорош собой

Пожалуй, еще одна из самых слезливых мелодрам в истории. Отношения Элли и Ноя начинались с того, что молодой человек влюбился в девушку и шел напролом, а ведь она даже не хотела идти с ним на свидание. Завоевать возлюбленную у него все-таки получилось, но отношения строились по принципу «Люблю и ненавижу»: молодые люди постоянно бросались из крайности в крайность. Вы можете просто подойти и поцеловать понравившуюся девушку, как в «Дневнике памяти», если вы красавчик, как Райан Гослинг. Но ведь это недопустимо без согласия другого человека! © Zeelthor / Reddit

«Пассажиры»: любую глупость можно оправдать любовью

Герой Криса Прэтта не вынес одиночества в полете, который, казалось, длился вечность. Он всячески старался уснуть снова, но его попытки не увенчались успехом. И тогда он решился на страшный поступок: разбудить кого-то еще. Его выбор пал на героиню Дженнифер Лоуренс. Парень прекрасно понимал, что они погибнут, не успев долететь до места назначения. Пытался скрыть этот факт, но у него не вышло. При этом одна из главных тем фильма — любовь, возникшая между Авророй и Джимом. Нам показывают, что это нормально — выработать стокгольмский синдром и влюбиться в парня, который фактически разрушил твою жизнь и манипулировал тобой. © misslemon9 / Reddit

«500 дней лета»: будь настойчивее, и тебя полюбит кто угодно

Главный герой фильма Том не слышал того, что ему пыталась донести Саммер. А она не хотела быть ни его, ни еще чьей-то девушкой в тот момент своей жизни. Но Том безрассудно убеждал ее в обратном и вопреки всему пытался заполнить ее жизнь собой. Во многих фильмах показывают, что если проявить настойчивость, то можно понравиться любой девушке или парню. © JoMiEd / Reddit

В кино часто показывают, как главный герой продолжает настойчиво преследовать того, в кого влюбился, несмотря на то что его отвергли. И обыгрывают так, словно это очень романтично. Но если задуматься, то это самый настоящий сталкинг. © HauntingFudge / Reddit

«Золушка»: терпи, и тебе воздастся

Многочисленные фильмы про Золушку из раза в раз показывают, как бедная и несчастная героиня терпит все тяготы жизни с мачехой и сестрицами. Она слушается и выполняет буквально все, даже сумасбродные просьбы. В конце за все то, что она вытерпела, девушка получает в награду счастливую жизнь с прекрасным принцем. Терпи оскорбления и издевательства, подчиняйся приказам и мечтай о том, что однажды все наконец изменится. Сохрани свою доброту и нежность, и однажды ты будешь вознаграждена. © DailySunshineKO / Reddit

«Русалочка»: можно пойти на все ради первого встречного

Именно так и поступила любимая многими героиня — Русалочка. Она пожертвовала собой ради мужчины, которого даже не знала толком и видела один-единственный раз. Влюбленная без памяти, Русалочка вступает в сделку со злой колдуньей, чтобы понравиться принцу, и та отнимает чудесный голос и «награждает» морскую принцессу неимоверной болью. Никогда не жертвуйте важной частью себя ради отношений, которые могут вообще не сложиться. Особенно если вы едва знакомы. © floraster / Reddit

«Русалочка» ужасна. Героиня абсолютно не уважает своего отца и совершает кучу глупых и опасных поступков, чтобы заполучить парня, которого волнует только ее внешность. © unknown author / Reddit

«Стажер»: муж не виноват, что изменил той, которая сильнее его

В фильме героиня Энн Хэтэуэй Джулс — трудоголик. Она владеет стремительно развивающимся интернет-магазином одежды. Ее муж, который занимается ребенком и домом, пока жена-босс зарабатывает деньги, находит счастье в объятиях другой. Джулс случайно узнает об измене, но оправдывает и прощает супруга. «Стажер» учит нас тому, что если любимый человек не смог вынести вашего успеха и изменил, то это ваша вина и стоит его простить. © misskitten1313 / Reddit

«В погоне за счастьем»: ребенок может и потерпеть безответственность взрослых

Сюжет картины довольно противоречив. Двое взрослых людей ведут себя странно, имея на руках маленького ребенка. Мать уезжает, оставив сына отцу. А отец не ищет легких путей: он выбирает быть бездомным какое-то время вместе с сыном и устраивается стажером-брокером, хотя может найти хотя бы минимально оплачиваемую работу. «В погоне за счастьем» показывает, что вполне нормально осознанно сделать своего ребенка бездомным на год, если вы думаете, что у вас получится исполнить свою мечту, поработав без зарплаты. © Punkprof / Reddit

Эта история меня ужаснула. Я не мог поверить, что фильм рекламировали как поднимающий настроение. © beetothebumble / Reddit

«Золушка», «Спящая красавица», «Красавица и Чудовище»: мужчина — это решение всех проблем

В обозначенных произведениях решением всех проблем для девушек становятся принцы. Дамам остается только любить их и воспитывать общих детей. Принцессы здесь невероятно доверчивы, в реальной жизни такая вера в безоблачность мира может очень навредить. Большинство старых фильмов Disney не так уж хороши для маленьких детей, особенно для девочек. Буквально в каждом продвигается идея, что главное в жизни девушки — найти очаровательного «принца». © TheShyPotato_4 / Reddit

«Красотка»: и такие, как Вивьен, обретут счастье и богатство

Еще один противоречивый фильм, в котором показана эдакая история Золушки, но из реальной жизни. Обстоятельства сложились удачно, и финансовый магнат Эдвард помогает Вивьен сменить привычный ей образ жизни. Девушка, конечно, сталкивается с некоторыми трудностями в виде лицемерия и лжи в новом для нее мире, но все заканчивается хорошо. После просмотра фильма остается впечатление, что вполне можно выбрать образ жизни главной героини, ведь потом любая «Вивьен» встретит своего богача и будет счастлива, оставив все плохое в прошлом. В «Красотке» показывают, что можно выбрать судьбу главной героини, встретить богача, который охотно женится на тебе, и ты сможешь стать красавицей-домохозяйкой. Не понимаю, как вообще позволили снять такой фильм! © Spiritual-Wind-3898 / Reddit

«Мулан»: будь какой угодно уникальной, но подчинись патриархату

В 2020 году на экраны вышел полнометражный фильм о бесстрашной героине. Чтобы уберечь своего старого и слабого отца, Мулан приходится притвориться парнем и идти сражаться против опасной ведьмы. До последнего она вынуждена скрывать, что она женщина, потому что иначе мужчины не приняли бы ее в свои ряды. В «Мулан» мы видим, что неважно, рождаешься ты со сверхспособностями или становишься обычной женой, — в любом случае ты будешь подчиняться патриархальному обществу. © SenseDesperate7842 / Reddit

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