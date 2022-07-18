14 хитрых приемов, на которые пошли кинорежиссеры из-за нехватки средств

Режиссерам во время съемок фильмов нередко приходится экономить средства, чтобы вложиться в бюджет кинопроизводства. Ведь не всегда киностудии выделяют им десятки миллионов долларов. И даже если это так, создатели кино все равно идут на разные хитрости, чтобы не тратить лишнюю копейку. Так поступал, к примеру, Джеймс Кэмерон во время съемок первого «Терминатора».

Мы в ADME выяснили, какие хитрые приемы использовали режиссеры известных фильмов, чтобы удешевить съемки, и неожиданно для себя узнали, что один из наших любимых фильмов был снят всего за $ 15 тыс.!

Прочь (2017)

Главному герою фильма Крису, связанному в подвале, показывают домашнее видео, которое объясняет метод псевдобессмертия семьи Армитаж. А по первоначальному сценарию Криса должны были заставить снова и снова слушать песню Джеймса Тейлора «You’ve Got a Friend». Но режиссер Джордан Пил обнаружил, что скудного бюджета фильма недостаточно для покупки прав на песню. А позже Пил сказал, что с видео получилось даже лучше, чем он ожидал.

Рокки (1976)

По сценарию Рокки пытается познакомиться с застенчивой девушкой Эдриан Пеннино и в конце концов приглашает ее на свидание на ледовый каток. Согласно сюжету, на катке должны были кататься 300 статистов, но киношники в силу скудного бюджета не могли себе позволить такое количество людей. В итоге артисты катались в полном одиночестве. Но именно эта интимная атмосфера сделала сцену на ледовой арене одной из самых запоминающихся и привнесла нотку романтики в фильм о боксе.

Бестолковые (1995)

Мода и дизайн одежды являются неотъемлемой частью сюжетной линии этого фильма, ставшего классикой мирового кино. И хотя бюджет комедии составил $ 12 млн, художнику по костюмам Моне Мэй было выделено всего $ 200 тыс. А ведь ей предстояло подобрать для героев комедии 63 наряда. Поэтому Мэй покупала одежду в торговых центрах и секонд-хенде, хотя некоторые платья удалось взять в аренду у малоизвестных дизайнеров. А некоторые актеры, например Пол Радд, и вовсе носили на съемках свою собственную одежду.

Далласский клуб покупателей (2013)

Несмотря на относительно немалый бюджет картины в $ 5,5 млн (хотя по голливудским меркам такая сумма считается крошечной), гримерам было выделено всего $ 250! На все 23 дня съемок! Эксперт по макияжу Робин Мэтьюс вместе с напарницей выкручивалась как могла. В частности, чтобы создать у главных персонажей эффект сыпи на лице, она поехала к матери домой, взяла крупу и кукурузную муку и пустила все это дело в ход. «Когда я наносила эту смесь крупы и кукурузной муки на Мэттью [Макконахи], я думала, что это или финал моей карьеры, или, наоборот, все получится отлично. В целом я понятия не имела, как все пойдет». Когда она увидела итог своей работы на экране, то перестала переживать. А спустя время Робин Мэтьюс получила «Оскар» в категории «Лучший грим и укладка волос».

Звездный путь (2009)

В этом фильме главный герой прыгает с парашютом вниз головой, хотя на самом деле актер никуда не прыгал. Ведь снимать реальные прыжки было бы слишком дорого и рискованно. Поэтому сначала актеров подвешивали на ремнях вверх ногами, чтобы камера смотрела на них снизу. Но исполнителям главных ролей было физически тяжело висеть вниз головой. В конце концов режиссер Джей Джей Абрамс придумал снимать актеров, стоящих на зеркалах и смотрящих вверх. При съемке под углом отражение неба в зеркале создавало впечатление, будто они на самом деле летят вниз головой.

Терминатор (1984)

Кассовые сборы этого культового фильма составили $ 78,3 млн, хотя бюджет у режиссера Джеймса Кэмерона был весьма скромным даже для 1980-х — всего $ 6,4 млн. Поэтому ему приходилось экономить на многом. В частности, многие сцены он снимал по вечерам или ночью и без разрешения, стараясь успеть до приезда полиции. В сцене, когда Сара и Риз покидают мостик, где они провели ночь, виден туман. На самом деле он не настоящий, а сделан с помощью дымовых шашек от москитов. Поначалу киношники использовали эти средства, чтобы насекомые не докучали актерам. Но пока они ждали, когда дым рассеется, съемочная группа осознала, что он похож на туман, и решила оставить его в кадре.

Доктор Кто (1963–1989)

По сценарию машина времени ТАРДИС меняла свой облик в зависимости от обстоятельств. Но создатели сериала понимали, что это обойдется им в кругленькую сумму, и поэтому решили, что схема смены внешнего вида всегда будет «сломанной». И на протяжении всего сериала ТАРДИС будет оставаться в виде полицейской будки.

Паранормальное явление (2007)

В это сложно поверить, но фильм, который принес создателям $ 193 млн, был снят лишь за $ 15 тыс. Чтобы сэкономить, режиссер киноленты Орен Пели весь фильм снял в собственном доме.

Планета обезьян (1968)

Когда Франклин Дж. Шеффнер занял пост режиссера, первое, что он сделал, — переосмыслил общество обезьян. В первоначальном сценарии, который ему дали, обезьяны жили в мире высоких технологий, они ходили по магазинам, водили автомобили, пользовались телефонами. Но Шеффнер хотел, чтобы обезьянья цивилизация была более примитивной, и изменил сценарий. Такое решение к тому же помогло значительно снизить затраты.

Бешеные псы (1992)

Бюджет фильма был настолько скудным, что киношники экономили буквально на всем. Так, многих актеров попросили приходить на съемки в своей одежде. А вот фирменные черные костюмы были предоставлены дизайнером бесплатно из-за ее любви к жанру американских криминальных фильмов. Стив Бушеми носил свои собственные черные джинсы вместо костюмных брюк, а Майкл Мэдсен носил пиджак и брюки из двух разных костюмов.

Также из-за ограниченного бюджета киношники не могли обратиться к полиции, чтобы те регулировали дорожное движение для съемок. Поэтому сцена, где Стив Бушеми на перекрестке заставляет женщину выйти из машины и потом сам на ней уезжает, снималась только при зеленом сигнале светофора.

Кстати, Cadillac Coupe de Ville мистера Блондина принадлежал Майклу Мэдсену, потому что киношники не могли позволить себе арендовать автомобиль для персонажа.

Большая часть действия фильма происходит в квартире мистера Оранжевого, которая по сюжету располагалась наверху склада. На самом деле это было подсобное помещение в здании старого похоронного бюро. Чтобы сэкономить на аренде настоящей квартиры, создатели фильма просто переделали это помещение под жилье.

Доктор Ноу (1962)

Из-за ограниченного бюджета актриса Лоис Максвелл, сыгравшая секретаря главы МИ-6, носила собственную одежду. Впрочем, другие актеры, играющие небольшие роли, тоже ходили в своих нарядах.

Годзилла (1954)

Художник по спецэффектам Эйдзи Цубурая первоначально хотел, чтобы Годзилла был похож на гигантского осьминога, но такой персонаж потребовал бы гораздо больше денег и времени. Поэтому киношники просто одели каскадера в костюм рептилии и снимали его в миниатюрных декорациях.

Матрица (1999)

По словам художника по костюмам Ким Барретт, из-за малого бюджета, выделенного на наряды, костюм Тринити был сделан из дешевого ПВХ. Да и пальто Нео на самом деле было пошито из недорогой ткани, состоящей из смеси шерсти, купленной по $ 3 за метр.