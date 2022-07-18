14 хитрых приемов, на которые пошли кинорежиссеры из-за нехватки средств
Режиссерам во время съемок фильмов нередко приходится экономить средства, чтобы вложиться в бюджет кинопроизводства. Ведь не всегда киностудии выделяют им десятки миллионов долларов. И даже если это так, создатели кино все равно идут на разные хитрости, чтобы не тратить лишнюю копейку. Так поступал, к примеру, Джеймс Кэмерон во время съемок первого «Терминатора».
Мы в ADME выяснили, какие хитрые приемы использовали режиссеры известных фильмов, чтобы удешевить съемки, и неожиданно для себя узнали, что один из наших любимых фильмов был снят всего за $ 15 тыс.!
Прочь (2017)
Главному герою фильма Крису, связанному в подвале, показывают домашнее видео, которое объясняет метод псевдобессмертия семьи Армитаж. А по первоначальному сценарию Криса должны были заставить снова и снова слушать песню Джеймса Тейлора «You’ve Got a Friend». Но режиссер Джордан Пил обнаружил, что скудного бюджета фильма недостаточно для покупки прав на песню. А позже Пил сказал, что с видео получилось даже лучше, чем он ожидал.
Рокки (1976)
По сценарию Рокки пытается познакомиться с застенчивой девушкой Эдриан Пеннино и в конце концов приглашает ее на свидание на ледовый каток. Согласно сюжету, на катке должны были кататься 300 статистов, но киношники в силу скудного бюджета не могли себе позволить такое количество людей.
В итоге артисты катались в полном одиночестве. Но именно эта интимная атмосфера сделала сцену на ледовой арене одной из самых запоминающихся и привнесла нотку романтики в фильм о боксе.
Бестолковые (1995)
Мода и дизайн одежды являются неотъемлемой частью сюжетной линии этого фильма, ставшего классикой мирового кино. И хотя бюджет комедии составил $ 12 млн, художнику по костюмам Моне Мэй было выделено всего $ 200 тыс. А ведь ей предстояло подобрать для героев комедии 63 наряда. Поэтому Мэй покупала одежду в торговых центрах и секонд-хенде, хотя некоторые платья удалось взять в аренду у малоизвестных дизайнеров.
А некоторые актеры, например Пол Радд, и вовсе носили на съемках свою собственную одежду.
Далласский клуб покупателей (2013)
Несмотря на относительно немалый бюджет картины в $ 5,5 млн (хотя по голливудским меркам такая сумма считается крошечной), гримерам было выделено всего $ 250! На все 23 дня съемок! Эксперт по макияжу Робин Мэтьюс вместе с напарницей выкручивалась как могла. В частности, чтобы создать у главных персонажей эффект сыпи на лице, она поехала к матери домой, взяла крупу и кукурузную муку и пустила все это дело в ход.
«Когда я наносила эту смесь крупы и кукурузной муки на Мэттью [Макконахи], я думала, что это или финал моей карьеры, или, наоборот, все получится отлично. В целом я понятия не имела, как все пойдет». Когда она увидела итог своей работы на экране, то перестала переживать. А спустя время Робин Мэтьюс получила «Оскар» в категории «Лучший грим и укладка волос».
Звездный путь (2009)
В этом фильме главный герой прыгает с парашютом вниз головой, хотя на самом деле актер никуда не прыгал. Ведь снимать реальные прыжки было бы слишком дорого и рискованно. Поэтому сначала актеров подвешивали на ремнях вверх ногами, чтобы камера смотрела на них снизу. Но исполнителям главных ролей было физически тяжело висеть вниз головой.
В конце концов режиссер Джей Джей Абрамс придумал снимать актеров, стоящих на зеркалах и смотрящих вверх. При съемке под углом отражение неба в зеркале создавало впечатление, будто они на самом деле летят вниз головой.
Терминатор (1984)
Кассовые сборы этого культового фильма составили $ 78,3 млн, хотя бюджет у режиссера Джеймса Кэмерона был весьма скромным даже для 1980-х — всего $ 6,4 млн. Поэтому ему приходилось экономить на многом. В частности, многие сцены он снимал по вечерам или ночью и без разрешения, стараясь успеть до приезда полиции.
В сцене, когда Сара и Риз покидают мостик, где они провели ночь, виден туман. На самом деле он не настоящий, а сделан с помощью дымовых шашек от москитов. Поначалу киношники использовали эти средства, чтобы насекомые не докучали актерам. Но пока они ждали, когда дым рассеется, съемочная группа осознала, что он похож на туман, и решила оставить его в кадре.
Доктор Кто (1963–1989)
По сценарию машина времени ТАРДИС меняла свой облик в зависимости от обстоятельств. Но создатели сериала понимали, что это обойдется им в кругленькую сумму, и поэтому решили, что схема смены внешнего вида всегда будет «сломанной». И на протяжении всего сериала ТАРДИС будет оставаться в виде полицейской будки.
Паранормальное явление (2007)
В это сложно поверить, но фильм, который принес создателям $ 193 млн, был снят лишь за $ 15 тыс. Чтобы сэкономить, режиссер киноленты Орен Пели весь фильм снял в собственном доме.
Планета обезьян (1968)
Когда Франклин Дж. Шеффнер занял пост режиссера, первое, что он сделал, — переосмыслил общество обезьян. В первоначальном сценарии, который ему дали, обезьяны жили в мире высоких технологий, они ходили по магазинам, водили автомобили, пользовались телефонами. Но Шеффнер хотел, чтобы обезьянья цивилизация была более примитивной, и изменил сценарий. Такое решение к тому же помогло значительно снизить затраты.
Бешеные псы (1992)
Бюджет фильма был настолько скудным, что киношники экономили буквально на всем.
- Так, многих актеров попросили приходить на съемки в своей одежде. А вот фирменные черные костюмы были предоставлены дизайнером бесплатно из-за ее любви к жанру американских криминальных фильмов. Стив Бушеми носил свои собственные черные джинсы вместо костюмных брюк, а Майкл Мэдсен носил пиджак и брюки из двух разных костюмов.
- Также из-за ограниченного бюджета киношники не могли обратиться к полиции, чтобы те регулировали дорожное движение для съемок. Поэтому сцена, где Стив Бушеми на перекрестке заставляет женщину выйти из машины и потом сам на ней уезжает, снималась только при зеленом сигнале светофора.
- Кстати, Cadillac Coupe de Ville мистера Блондина принадлежал Майклу Мэдсену, потому что киношники не могли позволить себе арендовать автомобиль для персонажа.
- Большая часть действия фильма происходит в квартире мистера Оранжевого, которая по сюжету располагалась наверху склада. На самом деле это было подсобное помещение в здании старого похоронного бюро. Чтобы сэкономить на аренде настоящей квартиры, создатели фильма просто переделали это помещение под жилье.
Доктор Ноу (1962)
Из-за ограниченного бюджета актриса Лоис Максвелл, сыгравшая секретаря главы МИ-6, носила собственную одежду. Впрочем, другие актеры, играющие небольшие роли, тоже ходили в своих нарядах.
Годзилла (1954)
Художник по спецэффектам Эйдзи Цубурая первоначально хотел, чтобы Годзилла был похож на гигантского осьминога, но такой персонаж потребовал бы гораздо больше денег и времени. Поэтому киношники просто одели каскадера в костюм рептилии и снимали его в миниатюрных декорациях.
Матрица (1999)
По словам художника по костюмам Ким Барретт, из-за малого бюджета, выделенного на наряды, костюм Тринити был сделан из дешевого ПВХ. Да и пальто Нео на самом деле было пошито из недорогой ткани, состоящей из смеси шерсти, купленной по $ 3 за метр.
Какие яркие сцены из кино вам особенно запомнились?