14 французских кинокартин для тех, у кого требования к фильмам выше, чем Эйфелева башня

Французские фильмы составляют достойную конкуренцию голливудским, а в чем-то даже и превосходят их. Об этом говорят не только рядовые зрители, но и критики. На родине кинематографа режиссеры чаще отдают предпочтение содержанию, нежели упаковке. А это и есть признак качества.

Мы в ADME обожаем французское кино и хотим рассказать о картинах последних лет, которые определенно стоят внимания.

Обещания (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4

Жанр — драма Клеманс, которую сыграла Изабель Юппер, — мэр небольшого французского городка. Это место иначе как неблагополучным и не назовешь: всюду царит антисанитария, экономика в плачевном состоянии, а также действуют преступные группировки. Героиня намерена бороться с этими явлениями. Однако в какой-то момент перед женщиной возникает дилемма: ей предстоит выбирать между честолюбием и моральным долгом. Настолько круто и снято, и сыграно, что будто документальный фильм о работе мэра смотришь. © Aatchoum / IMDb

От кутюр (2021)

Рейтинг IMDb — 6

Жанр — комедия, драма Молодая эмигрантка Жад едва сводит концы с концами. Не пренебрегая сомнительными способами заработка, героиня стащила сумочку у женщины в метро. Но совесть вовремя дает о себе знать, и девушка решает вернуть пропажу. К ее изумлению, владелицей сумочки оказалась сотрудница модного дома Dior, которая переживает творческий кризис. И знакомство этих женщин окажется весьма полезным для них обеих. «От кутюр» — это пример фильма, который тебя вдохновляет на свершения. Такие ленты сейчас нечасто выпускают. © V_Lovegood / Kinopoisk

Обними меня крепче (2021)

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанр — драма Одним прекрасным утром Кларисса встала раньше мужа и детей, собрала вещи и отправилась прочь из собственного дома. Насовсем. И пока длится ее путешествие, зритель не раз задастся вопросом, что же подвигло женщину на побег. Ведь очевидно, что одиночество ей в тягость, а мысли Клариссы раз за разом возвращаются к родным. Но в воспоминаниях героини и кроется ключ к разгадке. После просмотра эта история еще долго не выходит из головы. © denisvp2 / IMDb

Календарь дьявола (2021)

Рейтинг IMDb — 6,3

Жанр — хоррор, триллер Однажды Ева получает от подруги необычный подарок — деревянный адвент-календарь. Он представляет собой шкатулку с обилием отсеков, каждый из которых надлежит открыть в определенную дату месяца. В них находятся конфеты, после поедания которых исполняются даже самые смелые желания. Но только героиня и не представляет, чем ей придется за все это расплачиваться. 10 из 10. Голливуду еще учиться и учиться так снимать. © kalexalex / IMDb

Влюбленный Ван Гог (2021)

Рейтинг IMDb — 7,5

Жанр — комедия Лео — художник. Он решает расстаться со своей девушкой Элизой из-за прочитанной фразы Ван Гога: «Любовь вселяет отвращение к искусству». Герой полагает, что романтические чувства мешают его карьере. И чудо — сразу после разрыва дела парня идут в гору. Но когда герой решает вернуть Элизу, выясняется, что у него появился серьезный конкурент. Это не кто иной, как сам Ван Гог. Он сошел с портрета, чтобы наверстать упущенное в любви. Обожаю такие фильмы — трогательные и смешные одновременно. Отличное кино для всей семьи. © raph-23312 / IMDb

Мажоры на мели (2021)

Рейтинг IMDb — 6,1

Жанр — комедия У преуспевающего бизнесмена Франсиса Бартека 3 взрослых детей. Молодые люди привыкли жить на широкую ногу, ведь отец всегда потакал их капризам. Однако в один прекрасный день Франсис решил преподать отпрыскам урок. Он заявил, что потерял свое состояние, а в довесок еще и рискует оказаться за решеткой. Младшим представителям семьи Бартек предстоит учиться выживать, полагаясь только на свои силы. Влюблена в каждую минуту этого фильма. © michelle_kummer / IMDb

Пойдем со мной (2022)

Рейтинг IMDb — 6,4

Жанр — комедия 30-летний Медерик влюбляется в немолодую женщину с сомнительной репутацией по имени Айседора. Для героини наличие обручального кольца на ее пальце вовсе не является помехой бурному роману на стороне. Но пока персонажи наслаждаются обществом друг друга, в их городе происходит шокирующее событие. И после него жизнь Медерика завертится как на каруселях. Настоятельно рекомендую людям, которым нравится тонкий юмор. © anxious***horseonketamine / IMDb

Дела человеческие (2021)

Рейтинг IMDb — 6,8

Жанр — драма Александр — сын известной писательницы, которая борется за права женщин. Парень только что вернулся домой после учебы за границей, и мать знакомит его с Милой, дочерью своего нового мужа. Девушка ведет себя дружелюбно по отношению к герою и соглашается пойти с ним на вечеринку. А наутро следующего дня к Александру заявляются стражи закона — оказывается, Мила выдвинула парню серьезные обвинения. Выдающееся сбалансированное произведение. © anxious***horseonketamine / IMDb

Вихрь (2021)

Рейтинг IMDb — 7,5

Жанр — драма Создатели фильма берутся поведать историю о закате жизни пожилой пары. Оба супруга страдают прогрессирующим старческим слабоумием, а потому им все сложнее и сложнее справляться с бытовыми задачами. Наблюдая за главными героями, зрителю предстоит задуматься об ответах на извечные философские вопросы о смысле жизни, ее ценности, а также о любви и сострадании. Я вспоминал это кино целую неделю. Особенный фильм. © Stay_away_from_the_Metropol / IMDb

Влюбленности Анаис (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4

Жанр — комедия, драма, мелодрама Анаис 30 лет, и она переживает своего рода кризис. Мало того что материальное положение молодой женщины оставляет желать лучшего, так еще и на личном фронте не все гладко. Героиня состоит в отношениях с парнем, с которым даже под одной крышей съемной квартиры ужиться не смогла. Анаис предстоит разобраться, чего же она хочет по-настоящему. А поможет ей в этом одно судьбоносное знакомство. Я испытала весь спектр эмоций, когда досмотрела фильм до конца. © _BATIL_ / Twitter

Восхитительно (2021)

Рейтинг IMDb — 6,9

Жанр — комедия, драма, исторический фильм XVIII век. Представители аристократии повально стали гурманами. Чтобы развеять скуку, они устраивают пышные обеды с невообразимым количеством изысканных блюд. Герцог Шамфор не исключение, потому держит при дворе повара-виртуоза Мансерона. Однако тот умудрился подать гостям аристократа не самое удачное блюдо, за что был с позором изгнан. Мансерон намерен отомстить герцогу, используя при этом свой кулинарный талант. Только французы могли снять такой фильм. Они уделили должное внимание как костюмам с декорациями, так и развитию отношений между персонажами. И конечно же, еде — главному герою этой картины. © wrxsti54 / IMDb

Услада для глаз. Все ингредиенты киношедевра на месте. Чарующий фильм. © deanneperi / IMDb

Голос любви (2020)

Рейтинг IMDb — 6,3

Жанр — биография, комедия, драма, мюзикл Прототипом главной героини ленты стала певица Селин Дион. Алин — младшая дочь в многодетной семье Дье. Уже в раннем возрасте у девочки проявился певческий талант, который вскоре заметил маститый продюсер. Он взял юную исполнительницу под свою опеку и сделал знаменитостью. Со временем между героиней и ее наставником вспыхивают романтические чувства, которые не находят одобрения как у родных девушки, так и у общества. Обычно я избегаю мюзиклов как чумы, но этот меня приятно удивил. © rkeilitz-19-537915 / IMDb

ДНК (2020)

Рейтинг IMDb — 6

Жанр — драма У Нэж, экстравагантной женщины лет 30, умирает престарелый дедушка. После этого события героиня понимает, что в истории ее появления на свет есть некоторые пробелы. И молодой женщине хочется их заполнить. Она желает узнать больше о своем происхождении и делает тест ДНК, дабы выявить, кровь каких народов в ней течет. Результат оказался отнюдь не таким, как она ожидала. В фильме есть особый шарм и обаяние, присущие французскому кино, смелому и честному. © lanottemag@gmail.com / Kinopoisk

Между двумя мирами (2021)

Рейтинг IMDb — 6,9

Жанр — драма Марианна — успешная писательница, что собирается провести небольшой эксперимент. Она желает больше узнать о жизни рабочего класса, потому устраивается уборщицей в клининговую компанию. При этом героиня скрывает свою профессию и притворяется бедной, чтобы втереться в доверие к коллегам. Однако Марианна даже не догадывается, во что в итоге выльется ее безобидная, на первый взгляд, затея. Гениальное — просто. Великолепный фильм. © hubertguillaud / IMDb

Подлинные характеры и сильные чувства. © rigas-2 / IMDb