14 кинопричесок, которые мы будем помнить, даже если перипетии сюжета давно стерлись из памяти

Прически героинь в фильмах и сериалах играют не только эстетическую роль. С их помощью создатели картины могут передать дух эпохи и даже подчеркнуть непростой характер персонажей. Порой достаточно нанять талантливого стилиста, который сделает актрисе такую укладку или стрижку, что ее образ войдет в историю кино.

Мулен Руж (2001)

Героиня Николь Кидман в одной из сцен культового мюзикла 2001 года предстала перед зрителями в красном платье на крыше парижского здания. Ее огненно-рыжие волосы были собраны в хвост и волнами спускались на спину, в то время как челка и одна прядь справа спадали на плечо. Легкая небрежность в прическе подчеркивает дерзкий образ персонажа — звезды кабаре по имени Сатин.

Анна Каренина (2012)

В одной из самых романтичных сцен фильма, встречи с Вронским в поле цветов, у Киры Найтли, которая сыграла Анну Каренину, волосы были собраны в пучок под затылком. И только буйный ветер выбивал озорные кудряшки из аккуратной прически. Образы актрисе создавал стилист-парихмахер Бен Скервин. Сам стиль героев фильма, их костюмы и платья намеренно показаны исторически недостоверными. Создатели специально комбинировали моду разных эпох. Поэтому не удивительно, что и большинство причесок в картине — плод фантазии стилистов. Кстати, на самом деле актеры картины носят парики. Такое решение помогло сэкономить время гримерам.



Джентльмены предпочитают блондинок (1953)

Знаменитая голливудская актриса, шатенка от природы, превратилась в самую знаменитую блондинку в истории. Ее платиновые волосы, уложенные в классический взлохмаченный боб, произвели фурор и покорили сердца миллионов зрителей после выхода фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Сегодня эту объемную прическу знает любой парикмахер.

Клеопатра (1963)

Прически для Элизабет Тейлор к этому фильму создавал известный французский парикмахер Александр де Пари. Актриса исполняла главную роль — царицы Клеопатры, и ее образ дополнял роскошный удлиненный боб с вплетенными в него золотыми бусинами и завитками. Кстати, это парик, который был сделан из натуральных человеческих волос. И сегодня его называют одним из самых известных париков в истории кино.

Игра престолов (2011–2019)

Прически и костюмы персонажей легендарного сериала вызывали всеобщее восхищение. Исключением не стала и Мать Драконов. Парики актрисы Эмили Кларк, сыгравшей Дейенерис Таргариен, от сезона к сезону становились все изощреннее: длинные локоны и все более сложные переплетения кос. Стилист-парикмахер сериала Кевин Александер признавался, что во время съемок использовалось до 50-100 париков. Поскольку сериал снимался в разных странах, их приходилось перевозить на специальном блоке в форме головы актрисы, завернутом при этом в бумагу.

Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда (1977)

Прическа принцессы Леи является одним из символов франшизы «Звездные войны». Длинные волосы, закрученные в два тугих бублика, которые в конечном итоге напоминают большие наушники. Кэрри Фишер, исполнявшая роль Леи, признавалась, что эта прическа ей изрядно надоела. Актриса боялась, что во время исполнения трюков ее волосы попросту растреплются. Создатели образа вдохновлялись портретами индейских женщин, и перед тем как придумать ту самую прическу, перепробовали более 30 вариантов.

Красотка (1990)

И хотя в начале картины «Красотка» Вивиан предстает перед зрителями в коротком парике, вскоре мы узнаем, что на самом деле у молодой женщины роскошная копна рыжих волос. Одним из незабываемых моментов фильма является момент, когда героиня Джулии Робертс собирается в оперу. Она надела красное платье с декольте и укротила свои непослушные локоны, собрав их в элегантную улитку на затылке. Однако образ был бы не полным, если бы пара кудряшек, словно случайно, не выбивались из прически и не сделали ее более озорной.

Как украсть миллион (1966)

В этой криминальной комедии Одри Хепберн показалась на экране в необычном образе с ультракороткой прической. Это была резкая перемена в стиле, ведь в предыдущем фильме «Моя прекрасная Леди» у актрисы были длинные волосы, убранные в высокую прическу. Коротко подстриженные каштановые волосы с начесом подчеркивали ее выразительные карие глаза.

Друзья (1994-2004)

Объемная стрижка героини Дженнифер Энистон настолько понравилась телезрительницам, что она популярна и до сих пор. Удлиненный боб с каскадом даже получил новое название в честь Рейчел Грин. При этом сама актриса заявляет, что ненавидела эту стрижку, потому что не могла правильно уложить волосы, как это делал профессиональный парикмахер. «Меня бросили одну с этой вьющейся шваброй на голове, и я совершенно не знала, что мне с этим делать», — шутила актриса.

Амели (2001)

Оригинальная парижанка по имени Амели запомнилась миллионам зрителей по всему миру своей короткой прической под названием французский боб. Коротко подстриженные волосы длиной до подбородка с прямой короткой челкой впервые стали носить еще в конце 19 века. В 1960-х озорная прическа вновь вернулась в моду, став одним из символов французского стиля.

Презрение (1963)

Эта прическа Брижит Бардо, с которой она появлялась сразу в нескольких фильмах, до сих пор считается культовой. Икона стиля носила длинные светлые волосы распущенными или собранными в небрежную укладку. Особенно ярко запоминается стиль звезды в фильме «Презрение». На экране образ роковой красавицы дополняет тканевая повязка, убирающая челку со лба.

Унесенные ветром (1939)

Если в начале культовой картины Скарлетт О’Хара носит заколотые назад локоны, то потом ее прически становятся более оригинальными. Чего стоит искусно заплетенная улитка на затылке, закрепленная блестящей заколкой, которую героиня носит в сцене уговоров Эшли переехать в Лесопилку. Кстати, стилистом-парикмахером в фильме работал знаменитый Сидни Гиларофф. За долгую карьеру в Голливуде он создал образы, которые стали визитной карточкой многих кинозвезд.

Шербурские зонтики (1964)

Брюнетка от природы, Катрин Денев прославилась после того, как решилась перекрасить свои волосы в светлый тон. Так, после появления на экране в образе юной Женевьевы в драме

«Шербурские зонтики», ее новый образ стал культовым. Прическу с начесом дополняет кокетливый розовый бант. Кстати, считается, что перекраситься в блондинку ее убедил режиссер Роже Вадим, однако, сама актриса признавалась, что это не так.

Завтрак у Тиффани, 1961

Образ Холли Голайтли в первой сцене фильма «Завтрак у Тиффани» считается одним из самых узнаваемых в мировом кинематографе. Во многом благодаря маленькому черному платью, жемчужному ожерелью и, конечно же, элегантной прическе «улей», украшенной серебристой тиарой. Оказывается, повторить эту прическу не так уж и сложно. Для этого необходимо зачесать все волосы по направлению к затылку, придав объем верхней части. Затем собрать волосы в хвост сзади, сформировать жгут и закрепить шпильками. А кончики волос спрятать внутрь пышной конструкции.